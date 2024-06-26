Круче, чем у Кардашьян: 9 советов на пути к идеальному загару — что можно, а что нельзя делать на пляже

Делимся секретами идеального загара Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Добиться идеального загара, будто вы только что вернулись с югов, совсем не сложно, главное — соблюдать несколько правил, а не лететь в омут с головой, увидев на термометре 31 градус жары. Да, в Новосибирске продолжается аномальная жара, и новосибирцы атакуют пляжи и любые пригодные места для принятия солнечных ванн. Соревнование началось, цель — красивый ровный загар, и чтобы красивее, лучше и насыщеннее, чем у подруги или коллеги. Не спорим: качественный загар — повод для гордости, но для того чтобы его получить, необходимо придерживаться ряда правил — врач рассказала, каких именно.

Идеальное время для загара

Врач-дерматовенеролог Мария Шишкина говорит, что самое благоприятное время для загара — с 8 до 11 часов утра и после 16 часов дня. Временной промежуток между ними считается самым опасным периодом для принятия солнечных ванн — это связано с тем, что солнечные лучи в утреннее и вечернее время проходят через более толстый слой атмосферы и рассеиваются, в то время как днем воздействуют под прямым углом.

Для того чтобы понять, сколько времени человек может находиться на солнце без вреда для здоровья, нужно отследить время нахождения на солнце без крема до первых легких покраснений: например, 15–20 минут. Дальше время умножаем на цифру SPF-защиты крема: 20 минут умножить на степень защиты 15+, получается 300 — это означает, что на солнце вы можете провести около 5 часов, объясняет врач. Защитный слой крема необходимо обновлять каждые два часа и после купания.

Определяем фототип и подбираем SPF

SPF или Sun Protection Factor — это фактор защиты от ультрафиолетового излучения. Чем выше его показатель, тем интенсивнее защита. Для правильной степени защиты необходимо правильно определить фототип кожи — Мария Шишкина предлагает пользоваться шкалой Фитцпатрика, которая учитывает цвет кожи, волос и глаз.



Фототип — это тип кожи по цвету и степени чувствительности к воздействию ультрафиолетовых лучей. Знание своего фототипа кожи позволит правильно подобрать защитные средства с SPF фактором, а также уходовые средства, предотвращающие фотостарение.



Кельтский тип: кожа белого цвета, часто с веснушками, волосы рыжие, цвет глаз — голубой, зеленый. Люди с кельтским типом кожи обычно быстро сгорают, имеют склонность к гиперпигментации и к фотостарению. Эритемная доза (время безопасного пребывания на солнце без средств защиты) — 5–10 минут, SPF всегда 50.



Нордический (арийский) тип: кожа светлая, иногда с веснушками, глаза светлые: зеленые, голубые или серые, волосы русые или каштановые. Кожа плохо загорает, высокий риск солнечных ожогов, тоже есть склонность к фотостарению. Безопасное время пребывания на солнце без средств защиты для людей нордического типа — 10 минут. SPF 30–50 в начале сезона загара, затем возможно применение средств с SPF 25–30.

Важно определить безопасное время нахождения на солнце и правильно подобрать SPF-крем Источник: Юлия Кашкина / E1.RU











Темный европейский тип: кожа цвета слоновой кости, смугловатая, обычно без веснушек, волосы русые или каштановые, глаза светло-карие, карие. Кожа хорошо загорает, покрывается стойким загаром, риск солнечных ожогов невысокий, есть склонность к фотостарению. Время безопасного пребывания на солнце без защитного крема — 20 минут, SPF 25–30.



Средиземноморский тип: кожа смуглая, оливковая, волосы темно-русые, каштановые. Глаза карие, черные. Кожа очень хорошо загорает, риск солнечных ожогов минимален, но есть склонность к фотостарению. Безопасная доза — 30 минут, SPF 20–30.



Индонезийский тип: кожа желтоватая, коричневая, волосы черные, темно-каштановые, глаза карие, черные. Кожа легко загорает, риск солнечных ожогов крайне низкий, существует склонность к фотостарению. Безопасное время пребывания на солнце — 40 минут, SPF 10–20.



Афроамериканский тип: кожа очень темная, волосы черные, темно-каштановые, глаза карие, черные. Загар совпадает с естественным оттенком кожи, риск солнечных ожогов практически отсутствует, возможно фотостарение, безопасная доза — 50 минут, SPF 5.



Самостоятельно определить тип кожи возможно лишь в том случае, если характерные признаки выражены достаточно ярко. Если же основные отличительные черты расплывчатые, а результат неопределенный, лучше обратиться к косметологу — после несложного обследования тип кожи будет определен точно и безошибочно.



Какие продукты помогают получить красивый загар

Распространенное мнение: если есть морковь перед тем как идти загорать и во время принятия солнечных ванн, кожа быстрее приобретет нужный вам оттенок. Врач-дерматолог Мария Шишкина отмечает, что это мнение имеет разумное обоснование: в моркови содержится большое количество бета-каротина, который способствует сохранению загара.

— Абрикосы ускоряют появление загара, персики способствуют выработке меланина, защите от ожогов, виноград позволяет сохранить водный баланс, укрепляет иммунитет. Дыня, спаржа, томаты, шпинат, брокколи, арбуз, рыба, мясо и печень также способствуют усилению и качеству загара, — говорит врач.

Если вы заинтересованы в красивом и ровном загаре, то советуем вам отказаться от продуктов, замедляющих выработку меланина — это соленые, маринованные и жареные блюда, копченые продукты, шоколад, кофе, алкогольные напитки.

Как быть с солярием?

Многие девушки посещают солярий круглый год, а некоторые заглядывают перед пляжным сезоном, чтобы подготовить кожу к ультрафиолету (а если откровенно, не выглядеть среди загорелых красоток белой вороной). Но полезно ли это для кожи?



— Тут важно понимать, какую цель преследуют девушки. Если это защита от солнечных ожогов в первые дни отпуска, то все-таки соблюдение правил загара, о которых мы уже сказали ранее, будет гораздо эффективнее, чем формирование так называемого «базового загара» в солярии. Нельзя не отметить тот факт, что в солярии 90–99% УФ-лучей — это лучи UVA, которые являются самыми агрессивными за счет глубины проникновения. При естественном загаре основные лучи — UVB, которые способствуют выработке витамина Д, в отличие от лучей UVA, — объясняет Мария Шишкина.



Если цель загара в солярии перед отпуском — косметическая, то лучше воспользоваться автозагаром перед выходом на пляж, но не стоит забывать, что эти средства не защищают от нежелательного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Посещение солярия перед пляжем — не самая удачная идея Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Еще несколько советов

Врач советует готовиться к принятию солнечных ванн заранее. Можно пропить курс витаминов, укрепляющих иммунитет и способствующих понижению восприимчивости организма к солнцу, — после зимы обычно не хватает витамина Д. Можно пройти курс биоревитализации, сделать увлажняющие процедуры. Первые процедуры на солнце должны быть дозированными — не более 15 минут. На 3–5-й день загара можно использовать масла и другие продукты для усиления загара.



Не следует загорать после пилингов и если у вас открытые ранки на теле, также Ирина Барчукова не рекомендует загорать до и после лазерной и электро-, фотоэпиляции в течение 2–3 недель — могут появиться ожоги, раздражение, пигментация. Депиляция воском, шугаринг травмируют кожу, поэтому лучше отказаться от загара до и после процедуры в течение недели. Только бритье и удаление волос кремом допускают скорый выход на открытое солнце (через сутки), и то при условии исключения травм, раздражений и покраснений.



После пляжа обязательно охладите и увлажните кожу, примите душ, нанесите увлажняющее молочко, на лицо — маску. Есть специальные средства для тела после загара, но обратите внимание на состав при покупке — в составе должны быть витамины Е и В5, которые способствуют регенерации кожи.



Можно загорать и в пасмурную погоду, но помните, что в такие дни получить ожоги проще, потому что солнечные лучи не ощущаются. То же касается и ветра: он охлаждает и минимизирует тепло, но ультрафиолет никуда не пропадает.



Что делать при ожогах

— Первое — уходим как можно скорее в тень. После необходимо охлаждение: прохладный душ или ванна, холодный компресс. Далее — увлажнение кожи: используйте препараты на основе декспантенола, они являются наиболее применимыми в данном случае, так как улучшают трофику и регенерацию тканей. Также эффективными являются средства, в состав которых входит алоэ вера, — говорит врач Мария Шишкина.



Не забываем про обильное питье для профилактики обезвоживания, а при выраженном отеке рекомендуем принять антигистаминный препарат. Чтобы купировать болевой синдром, применяют нестероидные противовоспалительные препараты («Ибупрофен», «Нимесулид»).

— Крайне не рекомендуется применение домашних средств, таких как сметана, кефир, масло, спиртосодержащие растворы — их использование может привести к ухудшению состояния и присоединению вторичной инфекции, — предупреждает Мария Шишкина.



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