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Репортаж

Загорелые и в купальниках: смотрим, как отдыхают красивые сибирячки в жаркий летний день — фоторепортаж с пляжа

Корреспонденты НГС спросили, где и как девушки отдыхают этим летом, — записывайте места вечеринок

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Что еще делать в такую жару? Конечно же, ехать на пляж

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Лето, солнце, море, пляж — вот так нужно проводить лето, даже если вы не улетели в отпуск в теплые края. В Новосибирске достаточно мест для отдыха под солнцем, будь то открытый бассейн или песчаный пляж. Погода радует: несколько дней подряд держится жара — идеальная температура для любительниц загара. Корреспонденты НГС решили отправиться на самый большой пляж в городе и поговорить с загорающими красотками о том, довольны ли они тем, как проводят сибирское лето. И заодно выяснили, где проходят самые веселые пляжные вечеринки.

Центральный пляж Академгородка — место популярное не только среди местных. Огромное количество людей приезжает на берег со всего Новосибирска, несмотря на дальнее расстояние. Пляж благоустроен: есть шезлонги, бары, развлечения, раздевалки, туалеты — всё, что нужно для комфортного отдыха. Вход на территорию бесплатный.

Добраться до места можно несколькими способами. На автомобиле доедете минут за 40–50, если не будет пробок. Общественным транспортом — на маршрутках № 332, 321, 35 или автобусах № 23, 36, 52 — поездка займет около часа, может быть, чуть больше.

Береговая линия в этом году радует — мусора и бревен практически нет

Береговая линия в этом году радует — мусора и бревен практически нет

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Еще вариант — электричка до станции «Обское море». Плюс — быстро: около 40 минут, если считать от станции Новосибирск Главный, без пробок. Минус — душно, много народу, возможно, придется ехать стоя. По вагонам ходят попрошайки, а концерты без заявок — вообще отдельный вид искусства. Иногда попадаются по-настоящему талантливые музыканты, но по большей части пассажиры слушают очередную какофонию, которую слышно даже через наушники.

О том, что народу на пляже будет много, стало понятно еще по забитому тамбуру в электричке. Несмотря на будний день, отдыхающих собралось внушительное количество. О том, чтобы занять лежак (300 рублей на день), можно даже не мечтать.

Пляж делится на две части. Слева более спокойная зона — есть приличный чистый туалет (30 рублей), бар с пирсом, где можно загорать на шезлонге или взять в аренду кресло-грушу. Двухэтажное деревянное строение неподалеку тоже располагает к комфортному отдыху: на первом этаже там бар с едой и напитками, на втором — зона релакса. Есть бесплатный туалет для посетителей. Также на территории расположено несколько точек с едой, где продают шашлык, хот-доги, шаурму.

Вода в Обском море теплая и довольно чистая

Вода в Обском море теплая и довольно чистая

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Берег довольно чистый, в сравнении с прошлым годом бревен и палок значительно меньше. Полина и Даша решили расположиться ближе к воде. Девушки поделились, что не слишком довольны тем, как проходит их лето, потому что было мало свободных дней.

— Самое яркое впечатление за лето — поездка с палатками в Бердск на неделю, — делится Полина.

— А у меня — Обское море. Пока в отпуске, почти каждый день тут, — говорит Даша.

Кроме пляжа девушки любят отдыхать в закрытых бассейнах: «Мира Термы», «Румба» или «Ремикс». Иногда ходят на пляжные вечеринки — их обычно проводят на пляже «Звезда», но в этом году таких еще не было.

Этим летом девушки были очень заняты, оттого времени насладиться летом не хватило

Этим летом девушки были очень заняты, оттого времени насладиться летом не хватило

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Правая часть пляжа больше тусовочная: по центру бар SunDali с большим пирсом и расположенными на нем лежаками. Выбор еды и напитков здесь шире, чем в других местах, оттого и народу больше. Подруги Анна и Софья отдыхают как раз неподалеку.

— Этим летом у меня был девичник. Подруги устроили развлекательную программу: пригласили Showtoday, арендовали кораблик, мы плавали по Оби, был фуршет, а закончили во дворике на Ленина, — делится Софья.

Софья проводит лето в приятном предвкушении свадьбы

Софья проводит лето в приятном предвкушении свадьбы

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— Да, поддержу: девичник правда оставил классное впечатление и воспоминание об этом лете. Еще из того, что запомнилось, — отдых в Белокурихе, классно провела время, — добавляет Анна.

Девушки довольны тем, как провели большую часть лета: гуляли по Академгородку, по центру Новосибирска, отдыхали на летниках, посмотрели на новую станцию «Спортивная», посетили парк «Арена».

— Есть над чем работать, но уже кое-что, — комментирует Анна.

Анна довольна своим летом — говорит, что проводит его насыщенно

Анна довольна своим летом — говорит, что проводит его насыщенно

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Помимо пляжа подруги любят отдыхать в «Мира Термах», а тем, кому хочется на пляжную вечеринку, посоветовали изучить расписание мероприятий на Центральном пляже, на «Бердском» и на «Звезде» — анонсы часто публикуют в соцсетях.

Большая часть отдыхающих на пляже лениво расположилась на покрывалах и полотенцах, но есть и активисты, которые с энтузиазмом лезут на сап (800 рублей), катер (700 рублей место), банан (700 рублей) или «плюшку» (1000 рублей).

Прокатиться на катере с ветерком — внесите в обязательный список на лето

Прокатиться на катере с ветерком — внесите в обязательный список на лето

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— Я классно отдохнула на Алтае. Мы ездили на Чемал, сплавлялись по Катуни, прыгали с тарзанки, ходили по горам, катались на лошадях — мне очень понравилось, — делится Анастасия. — Летом довольна, но мало, хотелось бы еще пару месяцев. На пляжные тусовки я не хожу — нет времени, а кроме пляжей люблю отдыхать у бассейна: «Локомотив» или «Сосновый бор».

Анастасии не на что жаловаться, девушка проводит лето активно и в удовольствие

Анастасии не на что жаловаться, девушка проводит лето активно и в удовольствие

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Наталья в первый раз за лето приехала загорать на пляж. Девушка любит проводить время активно: кататься на скейте или на сапе.

— Самое яркое впечатление — фестиваль электронной музыки и йоги «Индия» в Караканском бору. Очень понравилось. Слышала, что в лесу в Академе проводят вечеринки, но сама ни разу не была. Недавно был фестиваль Playa. Много куда можно сходить, смотря что кому нравится, — говорит Наталья.

Наталья пожаловалась, что устала от перемены погоды: духота и дожди мешают ей кататься на скейте

Наталья пожаловалась, что устала от перемены погоды: духота и дожди мешают ей кататься на скейте

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Летом сибирячка недовольна: то слишком жарко, то дожди — говорит, устала от перемены погоды. И правда: подстроиться под капризное настроение сибирского климата непросто, но всё же радует тот факт, что впереди еще почти месяц лета и много теплых жарких дней.

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