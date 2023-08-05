Загорелые и в купальниках: смотрим, как отдыхают красивые сибирячки в жаркий летний день — фоторепортаж с пляжа

Центральный пляж Академгородка — место популярное не только среди местных. Огромное количество людей приезжает на берег со всего Новосибирска, несмотря на дальнее расстояние. Пляж благоустроен: есть шезлонги, бары, развлечения, раздевалки, туалеты — всё, что нужно для комфортного отдыха. Вход на территорию бесплатный.

Добраться до места можно несколькими способами. На автомобиле доедете минут за 40–50, если не будет пробок. Общественным транспортом — на маршрутках № 332 , 321, 35 или автобусах № 23 , 36, 52 — поездка займет около часа, может быть, чуть больше.