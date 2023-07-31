Сколько продержится жара в Новосибирске? Отвечают синоптики

В Новосибирске днем воздух может прогреться до +30 градусов, предупредили синоптики. При этом дожди продолжатся.



— Температура будет постепенно повышаться и ночью и днем. Ветер перестраивается на южную составляющую, но будут наблюдаться кратковременные дожди с грозами, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — У нас сохраняется малоградиентное поле пониженного давления. За счет этого развивается кучево-дождевая облачность. Интенсивность дождей будет снижаться. К выходным днем воздух может прогреться до +33 градусов. Пока прохлады на этой неделе не ждем.