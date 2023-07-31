Сколько продержится жара в Новосибирске? Отвечают синоптики

В Новосибирске днем воздух может прогреться до +30 градусов, предупредили синоптики. При этом дожди продолжатся.
— Температура будет постепенно повышаться и ночью и днем. Ветер перестраивается на южную составляющую, но будут наблюдаться кратковременные дожди с грозами, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — У нас сохраняется малоградиентное поле пониженного давления. За счет этого развивается кучево-дождевая облачность. Интенсивность дождей будет снижаться. К выходным днем воздух может прогреться до +33 градусов. Пока прохлады на этой неделе не ждем.
В Новосибирске 1 августа ночью будет +15...+17 градусов, днем +26...+28 градусов. Переменная облачность, местами небольшой дождь, гроза. В темное время суток ветер переменных направлений 2–7 м/с, днем северо-западный 3–8 м/с.
В День ВДВ, 2 августа, в ночные часы ожидается +16...+18 градусов, днем +26...+28 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный 3–8 м/с.
В четверг, 3 августа, в темное время суток будет +17...+19 градусов, днем +28...+30 градусов. Днем небольшой дождь с грозой. Ветер южный 3–8 м/с.
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