«Пошел слой»: лисички появились в лесах Новосибирской области — карта самых грибных мест

В лесах Новосибирской области начался сезон лисичек, а также сухого груздя. Публикуем карту самых грибных мест.
— Пошел слой грибов. Сначала были дожди, затем тепло, и гриб пошел в рост. Сейчас в лесах больше всего будет подберезовиков, подосиновиков и лисичек, — объяснил Ринат Султанов, биолог, специалист по грибам.
Пользователи группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» во «ВКонтакте» уже публикуют фотки своих находок.
На прошедших выходных многие горожане вернулись домой с килограммами грибов. Показываем, где они собирали белые грибы и подберезовики.