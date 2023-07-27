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По грибы, по ягоды

«Пошел слой»: лисички появились в лесах Новосибирской области — карта самых грибных мест

Дожди и жара сделали свое дело

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С конца июля лисички массово появляются в регионе

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В лесах Новосибирской области начался сезон лисичек, а также сухого груздя. Публикуем карту самых грибных мест.

— Пошел слой грибов. Сначала были дожди, затем тепло, и гриб пошел в рост. Сейчас в лесах больше всего будет подберезовиков, подосиновиков и лисичек, — объяснил Ринат Султанов, биолог, специалист по грибам.

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Пользователи группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» во «ВКонтакте» уже публикуют фотки своих находок.

Гриб найден в лесу у Гусинобродского шоссе

Гриб найден в лесу у Гусинобродского шоссе

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Опытные грибники возвращаются с большим уловом

Опытные грибники возвращаются с большим уловом

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Грибочки из <b class="_">Мошковского района</b>

Грибочки из Мошковского района

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На прошедших выходных многие горожане вернулись домой с килограммами грибов. Показываем, где они собирали белые грибы и подберезовики.

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