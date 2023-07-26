«Сухой груздь пошел». В Новосибирской области начали собирать белые грибы — где их искать

В Новосибирской области начали собирать грузди. Грибники уже делятся уловом, который нашли в разных районах. НГС изучил, где любители тихой охоты находят лучшие белые грибы.
Фотографиями грибники делятся в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» в социальной сети «ВКонтакте».
— Я ни разу не собирала грузди. Один-два если найду, никогда не брала, а тут случайно наткнулись на один-два, там кучка, тут бугорок — дальше как в тумане. Муж кричит: «Сухой груздь пошел», — написала в группе Екатерина Гудкова.
По ее словам, им с мужем удалось найти пять литров сырых и пять литров сухих груздей.
Ранее министр природных ресурсов НСО Евгений Шестернин сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте», что в области осенью будет много грибов.
Недавно НГС показывал, как новосибирцы собирают полные багажники грибов.