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«Сухой груздь пошел». В Новосибирской области начали собирать белые грибы — где их искать

Фотографии улова грибники публикуют в социальных сетях

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В Новосибирской области начали собирать грузди. Грибники уже делятся уловом, который нашли в разных районах. НГС изучил, где любители тихой охоты находят лучшие белые грибы.

Фотографиями грибники делятся в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» в социальной сети «ВКонтакте».

— Я ни разу не собирала грузди. Один-два если найду, никогда не брала, а тут случайно наткнулись на один-два, там кучка, тут бугорок — дальше как в тумане. Муж кричит: «Сухой груздь пошел», — написала в группе Екатерина Гудкова.

По ее словам, им с мужем удалось найти пять литров сырых и пять литров сухих груздей.

Грузди Екатерина с мужем нашли на Гусинобродском шоссе

Грузди Екатерина с мужем нашли на Гусинобродском шоссе

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Анна собрала грузди в районе поселка Агролес

Анна собрала грузди в районе поселка Агролес

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Весь улов собрали из одного леса в Искитимском районе за заводом искусственного волокна

Весь улов собрали из одного леса в Искитимском районе за заводом искусственного волокна

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Ранее министр природных ресурсов НСО Евгений Шестернин сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте», что в области осенью будет много грибов.

Недавно НГС показывал, как новосибирцы собирают полные багажники грибов.

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