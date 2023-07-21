«Удаляем все коробочки»: что делать с пионами и ирисами после цветения — когда их пересаживать

Многие цветы уже порадовали дачников своей красотой, но это не значит, что можно забыть про кусты. Пионам, ирисам и даже петуниям требуется постоянный уход. Как правильно следить за цветником, а также что и когда пересаживать, объясняем вместе с агрономом.
Что делать с пионами после цветения
Пионы обязательно нужно подрезать после цветения.
— Если сейчас на них остались семенные коробочки, то нужно обрезать их на 10 сантиметров вглубь куста. Все коробочки удаляем. Они ухудшают рост и развитие корневой системы, — предупреждает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Обрезку более глубокую делают осенью и тут же обрезанные ветви складывают у куста для снегозадержания.
Сейчас очень важно срезать именно коробочки. Следующий шаг — подкормка растений. В почву вносят фосфорно-калийные удобрения хотя бы раз за оставшееся время.
— У кого есть желание размножить пионы, то середина августа — самое время для пересадки, — напоминает агроном.
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Обрезать ли ирисы после цветения
Обязательно нужно следить за цветами на протяжении всего сезона. Сразу обрезать всю зелень нельзя.
— У ирисов также удаляют все семенные коробочки, — отмечает специалист. — Так растение будет развиваться органично. Все засохшие и поврежденные листья нужно срезать.
Окончательную обрезку цветов проводят ближе к холодам: в конце сентября — начале октября.
Когда пересаживать ирисы после цветения
Ирисы пересаживают начиная с середины августа. Пересадку необходимо проводить минимум каждые три года, потому что растение очень быстро разрастается.
— Нужно аккуратно выкопать куст, отряхнуть землю и разделить корневища, — советует Людмила Шубина. — Каждое корневище должно быть с 1–2 годичными звеньями.
Нужно удалить все поврежденные и сухие корни. Растения окунают в слабый раствор марганцовки, просушивают и высаживают.
— Если нет места для летне-осенней посадки ирисов, то можно их перенести в погреб на хранение. А уже ранней весной высадить на освободившиеся места. Так же можно сделать и с пионами, засыпав в подвале на хранение опилками, — отметила специалист.
Как прищипывать петунию
Петунию обязательно нужно прищипывать, только тогда куст будет здоровым и будет радовать глаз.
— Она хорошо цветет, только если ее постоянно прищипывают, убирая отцветшие бутоны, особенно где есть семенные коробочки. Как только бутон отцвел — его нужно убрать, — объяснила Людмила Шубина.
В этом случае петуния будет цвести до глубокой осени, так как это холодостойкая культура.
— Нужно не забывать в течение всего лета подкармливать петунии, так как для непрерывного цветения растению требуется очень много сил, — отметила агроном. — Нужно вносить комплексные минеральные удобрения, чтобы были фосфор, калий и азот. Также нужны и микроэлементы. Подкормки нужно делать так и с такой частотой, как написано в инструкции к удобрениям.
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