«Удаляем все коробочки»: что делать с пионами и ирисами после цветения — когда их пересаживать

— У кого есть желание размножить пионы, то середина августа — самое время для пересадки, — напоминает агроном.

Нельзя допускать, чтобы кусты облюбовали муравьи. Ранее мы объясняли, как бороться с этими вредителями.

Обрезать ли ирисы после цветения