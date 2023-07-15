«Смотрите, какой я мокрый»: 11 новосибирцев на улицах — о том, как проводят аномальное лето

— Я провожу лето просто замечательно: смотрите, какой я мокрый. Вот здесь можно это делать (купаться. — Прим. ред.). Я планирую путешествовать, схожу в два похода. Один поход будет около Байкала, другой поход будет на Алтай. В Новосибирске можно очень много развлекаться, потому что здесь есть метро, которое позволяет быстро добраться до любой точки города. А также есть вот такие бассейны. Ой, нет, фонтаны, фонтаны!

