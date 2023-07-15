«Смотрите, какой я мокрый»: 11 новосибирцев на улицах — о том, как проводят аномальное лето

Вжух! — и половина лета пролетела. Для кого-то незаметно, кто-то успел во время аномальной жары соскучиться по зиме и снегу (признайтесь, захотелось?), а кто-то отрывается на всю катушку. У каждого лето свое. Корреспондент НГС прогулялась по Центральному парку и узнала, как же горожане его проводят. 11 новосибирцев на улицах рассказали, какие у них планы на вторую половину лета, и посоветовали, чем можно заняться, чтобы не было ощущения потерянного времени.
Сергей
— Я провожу лето просто замечательно: смотрите, какой я мокрый. Вот здесь можно это делать (купаться. — Прим. ред.). Я планирую путешествовать, схожу в два похода. Один поход будет около Байкала, другой поход будет на Алтай. В Новосибирске можно очень много развлекаться, потому что здесь есть метро, которое позволяет быстро добраться до любой точки города. А также есть вот такие бассейны. Ой, нет, фонтаны, фонтаны!
Михаил
— Я провожу лето очень продуктивно. Работаю, пытаюсь развлечь себя высокой культурой: НОВАТ, «Глобус», «Красный факел».
— Какие планы у тебя на остаток лета?
— Работать, естественно, работать! Буду смотреть и радоваться продолжению благоустройства нашего любимого города, как он будет развиваться, какие события будут проходить.
Татьяна Ильинична
— Пока работаю. Отпуск обязательно планирую.
— А куда хотите поехать?
— Это тайна. Лето, конечно, за городом очень хотелось бы проводить. Мне очень нравится бор Заельцовский — там очень хорошо отдыхать: люблю сосны, солнце и воду.
Мария и Иван
— На работе (проводим лето. — Прим. ред.). Хотелось бы провести лето, конечно, в Крыму, но не в этом году. У нас в городе есть классный парк «Арена» на Горской, очень здорово проводить там время с детьми или без детей.
Артем
— Частично на 15 дней на Алтае был, работал, частично — в Новосибирске. 15 дней там, 15 дней здесь. Есть прекрасный корт в Нарымском сквере, мне нравится играть в теннис там. За городом можно отлично палатки устроить в живописном месте. В городе можно ходить в филармонию либо заниматься спортом.
Катя и Сергей
Катя:
— Работаем. Лето лучше проводить за городом. Поеду скоро в Казахстан родственников навестить.
Сергей:
— Активно. Лучше проводить лето там, где есть свои люди. Тоже съезжу домой. А так можно сходить в зоопарк, аквапарк.
Евгений
— В деревню ездим, на дачу. С детьми мы и в парк ходим, и на дачу ездим.
Николай
— Путешествуем между городами: Кемерово, Новосибирск, Томск. Советую прогулки по паркам, по набережной, аттракционы.
Светлана
— Отдыхаем, гуляем. Проводим лето в Новосибирске. За городом, конечно, прекрасная, как сказать, атмосфера, но в городе тоже неплохо, много парков.
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