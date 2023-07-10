«Лежишь и пятки соседа нюхаешь». Туристы шокированы ценами в Сочи и отсутствием бесплатных пляжей

В Сочи — пик высокого сезона. Пляжи заполнены, пробки парализовали город. Билеты на поезда купить сложно, туристы едут на своих автомобилях. Как и каждый сезон, отдыхающие жалуются на неподъемные цены, а местные — на наглых туристов, которые считают каждую копейку, питаются дешевыми продуктами и пьют пиво за 100 рублей. Журналист SOCHI1.RU Анна Грицевич поговорила и с теми, и с другими.
Мэрия Сочи отчитывается — загрузка отелей и гостиниц в Сочи на побережье превысила 85%. В горном кластере города-курорта занято 74% номеров.
— Город уже принял своего трехмиллионного туриста, и это не предел. Планируем в этом году побить свой же рекорд и принять в целом более 7,2 миллиона гостей. Курорт может обеспечить всем туристам комфортный отдых, высокий уровень сервиса и полную безопасность, — приводит слова замглавы Сочи Олега Бурлева пресс-служба городской администрации.
Рост турпотока в Сочи по железной дороге за июнь по сравнению с прошлым годом превысил 40%, утверждают в мэрии. Только за прошедшую неделю на курорт поездами прибыли почти 233 тысяч человек, самолетами — около 208 тысяч пассажиров, еще 57,5 тысячи заехали через автомобильный пункт пропуска «Магри». В общей сложности рост турпотока по всем видам транспорта по сравнению с аналогичным периодом 2022 года превысил 20%.
Битва за места у моря
Сочи, это, конечно, не Анапа, где уже почти закончились стоячие места на пляжах, но народу на субтропическом курорте очень много. Лежат друг на друге, и вариантов найти более-менее свободный городской пляж нет. Инесса Голикова приехала в Сочи из Магадана, захотелось солнца и тепла. Отдыхает в центре Адлера, где мест на пляже днем с огнем не найти.
— Буквально лежишь и пятки соседа нюхаешь. Весь пляж уставлен платными лежаками и зонтами, только небольшая каемка у моря остается тем, кто не хочет всё это арендовать. А там людей набивается — ужас. Друг на друге. Каждый день выкладывать от тысячи рублей не хочется, мы же не миллионеры, — говорит Инесса. — Вот и приходится приходить на пляж к 6 утра, чтобы место занять, а потом, если уйдешь на обед, уже приходится за лежак платить, потому что мест нет. Хоть весь день лежи, карауль, обугливайся.
— Дети орут, взрослые пиво пьют, собачки эти маленькие тявкают. В море всё кишит, поплавать нереально. Нам подсказали пляж, который находится на границе с Абхазией, там народу не много, но туда только на такси. По километрам не далеко, а заплатили мы 1200 рублей туда и обратно. Цены на проезд, конечно, бешеные. Зато хоть наплавались в свое удовольствие. Правда, там военная часть и огромный локатор вертится и гудит всё время, — говорит туристка.
Еще один более-менее свободный пляж в районе Адлерского железнодорожного вокзала в этом году погряз в мусоре. Раньше там стояли урны, их убирали, в этом году всё изменилось. Выросли огромные кучи мусора, который разлагается на жаре. Это фактически единственный пляж, на который после работы заезжают местные.
Лежак по цене квартиры
Туристов шокирует стоимость аренды зонтов и шезлонгов на пляжах Сочи. Прайсом одного из них, он принадлежит крупному отелю, делятся в соцсетях. Так, судя по прейскуранту, просто полежать на гальке обойдется в 2 тысячи рублей, аренда шезлонга — 2900 рублей, беседки — 10 тысяч рублей. Взять напрокат кресло-мешок на день — 1500 рублей.
В соцсетях обсуждают чересчур высокую стоимость аренды пляжного оборудования и общее состояние пляжей.
— Пляж «Марриотт», всё бесплатно или уже включено в проживание, но пляж — ужас, лежаки плотно стоят, как шпроты в банке, о камни все ноги переломаешь, ну и в целом набережная ужасная, один бетон везде, бетонные отбойники, променад под открытом солнцем, ни одного деревца, кто додумался так сделать, понятно, что проще в бетон всё закатать, чем за газоном и деревьями ухаживать, посмотрели мы на это и умотали обратно в горы, за пляжным отдыхом только за границу, — написал один из пользователей.
Другой пользователь отметил, что и цены на проживание в отеле, который задрал цены на пляжное оборудование, заоблачные.
— Да это смешно, сейчас посмотрел цены, за 10 ночей хотят 634 тысячи рублей на двоих, и это без питания! Кто в здравом уме поедет сюда, а не в элитный отель в Турции? — негодует мужчина.
Ранее другой турист опубликовал ценник на самом дорогом пляже Сочи — «Дельмар». Там аренда шезлонга на первой линии стоит также 2000 рублей, а «ракушки» — это что-то вроде беседки, 5 тысяч рублей, то есть фактически как сутки аренды жилья. Есть и VIP-«ракушки» за 7 тысяч рублей. Кстати, судя по видео, немного желающих платить такие деньги за пляжное оборудование.
Отдыхающая из Москвы Татьяна Макарова много лет приезжает в Сочи, но впервые видит, что туристов фактически лишили возможности бесплатно загорать на городских пляжах. Их просто вынуждают брать в аренду лежаки.
— Мы всегда отдыхаем в центре Сочи, раньше там оставалась часть пляжей без шезлонгов и зонтов, мы просто немного отходили подальше, но теперь такой возможности нет. Заставили оборудованием всё до самой воды. Это просто возмутительно. Я была на пляжах Израиля, Кипра, там нет вообще закрытых пляжей для гостиниц, всё открыто. Тут одни заборы, за ними пустые пляжи. А мы как селедки в бочке сидим, — говорит пенсионерка.
Она не готова платить сумасшедшие деньги, чтобы просто покупаться в море и насладиться солнцем. И категорически осуждает политику администрации города, которая сдала все пляжи в аренду.
— Я слежу за сочинскими новостями, подписана на несколько местных телеграм-каналов, и там всё время власти отчитываются, что тот пляж привели в порядок, этот. А по факту все они становятся платными. Арендатор вкладывает огромные деньги, хочет их вернуть и дерет с туристов. А нам просто нужны хороший широкий пляж и чистое море, больше ничего. Как в Абхазии. Этот навязчивый сервис отбивает охоту ехать в Сочи, — говорит Татьяна.
Арендаторы в погоне за прибылью, по ее словам, заставили всю набережную разномастными кафе, и вместо аромата моря туристы вдыхают запахи шашлыков, чебуреков и другой еды, а вместо шума прибоя слышат крики разных зазывал.
Они одной кукурузой питаются
В этом году в Сочи к туристическому сезону открылось много новых кафе и ресторанов, однако посетителей в них немного, только респектабельные. Основная масса туристов, особенно те, которые живут в частном секторе, питаются в дешевых столовых или готовят сами. Администратор нового ресторана в Сочи Карина говорит, что в июне почти не заработали, только открылись, да и сейчас не бывает полной посадки.
— Им не нужны наши изыски, которые долго придумывал наш шеф-повар, чтобы удивить гостей. Они одной кукурузой на пляжах питаются. Закупаются в «Магните», пьют дешевое пиво из кег и паленое вино. Понятно, что все хотят на море и у большинства россиян нет денег на полноценный отдых. Да и цены существенно выросли в этом году, — говорит Карина.
Владелица гостевого дома в Имеретинской низменности Ирина Антонян рассказала, что в этом году практически все туристы решили готовить сами, еще никогда общая кухня не была так востребована. Пришлось дополнительно закупать посуду и кастрюли.
— Те, кто едет на машинах, вообще всё везут с собой. Остальные еду покупают в «Пятерочках» и «Магнитах». Я прямо вижу, как обнищали. Раньше не хотелось им стоять у плиты в отпуск, днем в столовых питались, по вечерам в кафе или рестораны ходили. Теперь каждый день у нас шашлыки, сами жарят. Мы уже задохнулись от этого угарного газа. Смотришь, каждую копеечку считают, — говорит Ирина.
Всё это касается, конечно, жителей небогатых регионов, москвичи в Сочи наслаждаются жизнью, для них цены привычные. Даже черешня по 500 рублей — как на сочинском рынке! Кстати, про фрукты: многие туристы едут в Сочи за фруктами, но всё, что продается на рынках и в магазинах, не местное, оттого и дорогое, да и не очень вкусное. Сочинские садоводы не могут накормить такое количество людей.