«Лежишь и пятки соседа нюхаешь». Туристы шокированы ценами в Сочи и отсутствием бесплатных пляжей

В соцсетях обсуждают чересчур высокую стоимость аренды пляжного оборудования и общее состояние пляжей.



— Пляж «Марриотт», всё бесплатно или уже включено в проживание, но пляж — ужас, лежаки плотно стоят, как шпроты в банке, о камни все ноги переломаешь, ну и в целом набережная ужасная, один бетон везде, бетонные отбойники, променад под открытом солнцем, ни одного деревца, кто додумался так сделать, понятно, что проще в бетон всё закатать, чем за газоном и деревьями ухаживать, посмотрели мы на это и умотали обратно в горы, за пляжным отдыхом только за границу, — написал один из пользователей.



Другой пользователь отметил, что и цены на проживание в отеле, который задрал цены на пляжное оборудование, заоблачные.



— Да это смешно, сейчас посмотрел цены, за 10 ночей хотят 634 тысячи рублей на двоих, и это без питания! Кто в здравом уме поедет сюда, а не в элитный отель в Турции? — негодует мужчина.