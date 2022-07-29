Жара до +28 градусов: синоптики дали прогноз погоды на выходные в Новосибирске
В понедельник будет облачно
На выходных 30 и 31 июля в Новосибирске ожидается жара в +28 градусов. В начале рабочей недели возможен дождь и гроза.
В ночь на субботу температура составит
— В понедельник ожидается формирование кучево-дождевой облачности, и во второй половине дня может пройти дождь, ближе к вечеру — гроза. В ночь с воскресенья на понедельник температура может подняться до +19 градусов, а днем составит около
На этой неделе НГС изучил прогноз погоды на весь август, который составили специальные интернет-сервисы. Рассказываем, когда стоит ждать жары, а когда — понижения температуры.