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Жара до +28 градусов: синоптики дали прогноз погоды на выходные в Новосибирске

В понедельник будет облачно

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Ожидается, что в выходные будет сухая и жаркая погода

Ожидается, что в выходные будет сухая и жаркая погода

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На выходных 30 и 31 июля в Новосибирске ожидается жара в +28 градусов. В начале рабочей недели возможен дождь и гроза.

В ночь на субботу температура составит +16... +18 градусов, на воскресенье — +15... +17 градусов. Дневная температура будет держаться на уровне +28 градусов, ожидается северо-восточный ветер силой 4–9 м/с. Синоптики прогнозируют погоду без осадков.

— В понедельник ожидается формирование кучево-дождевой облачности, и во второй половине дня может пройти дождь, ближе к вечеру — гроза. В ночь с воскресенья на понедельник температура может подняться до +19 градусов, а днем составит около +26… +28 градусов, — рассказала НГС начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

На этой неделе НГС изучил прогноз погоды на весь август, который составили специальные интернет-сервисы. Рассказываем, когда стоит ждать жары, а когда — понижения температуры.

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