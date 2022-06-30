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Когда стихнет ветер? МЧС продлило экстренное предупреждение о непогоде

По области ветер может усилиться до 25 м/c, в городе — до 18 м/c

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Вчера новосибирцы могли наблюдать грозу и шквалистый ветер

Вчера новосибирцы могли наблюдать грозу и шквалистый ветер

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МЧС по Новосибирской области продлило экстренное предупреждение об ухудшении погоды на еще один день. Шквалистый ветер стихнет к 2 июля, об этом сообщили в гидрометцентре.

Как рассказали в МЧС со ссылкой на ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днем 30 июня в некоторых районах Новосибирской области сохраняются сильные дожди, ливни, грозы и град, усиление ветра составит до 25 м/с.

— Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений (источник ЧС — комплекс неблагоприятных метеорологических явлений), — добавили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

В Новосибирском гидрометцентре сообщили, что ухудшение погоды пришло с запада, циклон прошел через юг, Омскую область, сейчас он находится над центральным районом Томской области. В ночь с 29 на 30 июня холодный фронт проходил через Новосибирскую область, поэтому там выпал град, город оказался на периферии из-за чего можно было наблюдать грозу и шквалистое усиление ветра.

— Ветер стихнет к 2 июля, потом будет перерыв между циклонами. Сейчас наблюдается усиление по области до 25 м/с, в городе — до 18 м/с. В городе могут быть небольшие заряды дождя, а после — прояснение. Также ощущается похолодание, — добавила начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова.

Ночью с 29 на 30 июня прошел сильный ливень с грозой, в Первомайском районе даже выпал град. Прошлое предупреждение от спасателей действовало днем 29 июня и ночью 30 июня, также такое сообщение присылали 27 июня, в котором сообщали о непогоде в ночь на 28 июня.

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