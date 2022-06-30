Когда стихнет ветер? МЧС продлило экстренное предупреждение о непогоде

МЧС по Новосибирской области продлило экстренное предупреждение об ухудшении погоды на еще один день. Шквалистый ветер стихнет к 2 июля , об этом сообщили в гидрометцентре.

Как рассказали в МЧС со ссылкой на ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днем 30 июня в некоторых районах Новосибирской области сохраняются сильные дожди, ливни, грозы и град, усиление ветра составит до 25 м/с .