Когда стихнет ветер? МЧС продлило экстренное предупреждение о непогоде
По области ветер может усилиться до
МЧС по Новосибирской области продлило экстренное предупреждение об ухудшении погоды на еще один день. Шквалистый ветер стихнет к
Как рассказали в МЧС со ссылкой на ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днем
— Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений (источник ЧС — комплекс неблагоприятных метеорологических явлений), — добавили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
В Новосибирском гидрометцентре сообщили, что ухудшение погоды пришло с запада, циклон прошел через юг, Омскую область, сейчас он находится над центральным районом Томской области. В ночь с 29 на
— Ветер стихнет к
Ночью с 29 на