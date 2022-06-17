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Новосибирцев просят не разводить костры: МЧС предупредило о высоком риске пожаров в регионе

Несмотря на дожди, риск пожаров остается высоким

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Об опасности пожаров предупредили синоптики и МЧС

Об опасности пожаров предупредили синоптики и МЧС

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В районах Новосибирской области с 18 по 20 июня сохранится высокая пожароопасность.

— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 18 по 20 июня 2022 года в отдельных районах области сохранится высокая пожароопасность 4 класса. Увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров (источник возможных ЧС – высокий класс пожарной опасности), — сообщили в ГУ МЧС.

В министерстве напомнили, что новосибирцам необходимо быть осторожными с огнем и не разводить костры.

— В условиях теплой и сухой погоды населению необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, — добавили спасатели.

Особый противопожарный режим установили в регионе постановлением правительства Новосибирской области 15 апреля. Уже тогда в области вовсю полыхали ландшафтные пожары, большая часть которых началась из-за пала травы. Количество пожаров побило рекорд последних пяти лет. 26 мая режим сняли «в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки».

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