Новосибирцев просят не разводить костры: МЧС предупредило о высоком риске пожаров в регионе
Несмотря на дожди, риск пожаров остается высоким
В районах Новосибирской области с 18 по 20 июня сохранится высокая пожароопасность.
— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 18 по 20 июня 2022 года в отдельных районах области сохранится высокая пожароопасность 4 класса. Увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров (источник возможных ЧС – высокий класс пожарной опасности), — сообщили в ГУ МЧС.
В министерстве напомнили, что новосибирцам необходимо быть осторожными с огнем и не разводить костры.
— В условиях теплой и сухой погоды населению необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, — добавили спасатели.
Особый противопожарный режим установили в регионе постановлением правительства Новосибирской области 15 апреля. Уже тогда в области вовсю полыхали ландшафтные пожары, большая часть которых началась из-за пала травы. Количество пожаров побило рекорд последних пяти лет. 26 мая режим сняли «в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки».