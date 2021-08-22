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«Он сразу не хотел сдаваться»: сибиряк поймал гигантского судака — рассказываем, как ему это удалось

Вес рыбы составил 7,3 килограмма

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Антон Горлов рассказал, что такая рыба — его личный рекорд

Антон Горлов рассказал, что такая рыба — его личный рекорд

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Сибиряк поймал в Обском водохранилище огромного судака весом в 7,3 кг

В Новосибирске на Обском водохранилище поймали судака весом в 7,3 килограмма. Рыба долго сопротивлялась, но новосибирцу удалось ее выловить.

— Поклевки начались с первых точек. Потом стало заметно интересней, судак стоит на свалах. Клюет короткими выходами по 15–20 минут в час. Глубина — 5–8 метров, — опубликовал фото улова в группе «Рыбалка в Новосибирске» Антон Горлов.

Мужчина профессионально занимается рыбалкой, работает гидом, поэтому знает самые рыбные места.

— Секрет простой — нужно постоянно находиться на водоеме, искать рыбу, ловить. Конечно, нужна и доля удачи и специальное оборудование. Такой улов — результат больших трудов, — рассказал рыбак корреспонденту НГС. — Ловил на силиконовую рыбку зеленого цвета. На данный момент это мой личный рекорд, приятный и долгожданный. Я верил, что в этом году я поймаю такую рыбу. Была борьба довольна упорная — он сразу не хотел сдаваться. Мне помогли его вытащить.

В начале августа под Новосибирском прошел кубок региона по ловле рыбы спиннингом с лодок. В нем приняли участие 20 команд, а победила супружеская пара.

В Новосибирске сейчас самый разгар летней рыбалки. Горожане возвращаются домой с десятками вкусных рыбин и хвастаются уловами в соцсетях. Некоторые из них раскрывают секретные места для рыбалки.

В середине июля в Новосибирске в реке Ине нашли огромного моллюска. Мидию весом 360 граммов и длиной 15 сантиметров выловили в прошедшие выходные. В январе на Новосибирском водохранилище сибиряки выловили огромного судака весом 8 килограммов. Рыба была настолько большой, что ее пришлось вытаскивать трем мужчинам.

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