На Обском водохранилище выловили рыбу-монстра — видео, как три человека вытаскивают ее из лунки

На Новосибирском водохранилище сибиряки выловили огромного судака весом в 8 килограммов . Рыба была настолько большой, что ее пришлось вытаскивать трем мужчинам.

Видео этой операции опубликовал у себя на канале YouTube «Vladi Mir — Fishing in Sibiria».