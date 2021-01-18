На Обском водохранилище выловили рыбу-монстра — видео, как три человека вытаскивают ее из лунки

Сибиряки поймали на Обском водохранилище рыбу-монстра
На Новосибирском водохранилище сибиряки выловили огромного судака весом в
Видео этой операции опубликовал у себя на канале YouTube «Vladi Mir — Fishing in Sibiria».
— Это улов моего товарища, у него клюнула, а я ему помогал вытаскивать и разбуривать лунку, так как рыба в
— В этот день мы много ездили, искали рыбу, рыбаков было очень много. И вот в обед мы приехали на новое место, сбежав от толпы рыбаков. Затем клюнул этот «зверь». Конечно, досадно, что рыба сломала товарищу удочку довольно недешевую, но ничего страшного, — добавил рыбак.
В конце сентября новосибирский рыбак Сергей Долгополов вместе с другом Алексеем поймали огромного карпа в платном водоеме за поселком Тулинским. Ранее мы рассказывали, как новосибирец поймал