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На Обском водохранилище выловили рыбу-монстра — видео, как три человека вытаскивают ее из лунки

Восьмикилограммовый судак даже сломал одну из удочек

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Рыбаки боролись за улов <nobr class="_">40 минут</nobr>

Рыбаки боролись за улов 40 минут

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Сибиряки поймали на Обском водохранилище рыбу-монстра

На Новосибирском водохранилище сибиряки выловили огромного судака весом в 8 килограммов. Рыба была настолько большой, что ее пришлось вытаскивать трем мужчинам.

Видео этой операции опубликовал у себя на канале YouTube «Vladi Mir — Fishing in Sibiria».

— Это улов моего товарища, у него клюнула, а я ему помогал вытаскивать и разбуривать лунку, так как рыба в 130-миллиметровую лунку не пролазила. Спустя минут 40 мы все-таки его вытащили. Радости не было предела, многие останавливались и просили сфотографироваться с такой рыбой, — рассказал корреспонденту НГС Владимир Чемарев.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

— В этот день мы много ездили, искали рыбу, рыбаков было очень много. И вот в обед мы приехали на новое место, сбежав от толпы рыбаков. Затем клюнул этот «зверь». Конечно, досадно, что рыба сломала товарищу удочку довольно недешевую, но ничего страшного, — добавил рыбак.

В конце сентября новосибирский рыбак Сергей Долгополов вместе с другом Алексеем поймали огромного карпа в платном водоеме за поселком Тулинским. Ранее мы рассказывали, как новосибирец поймал 11-килограммовую щуку на Оби в Колыванском районе.

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огромная рыбарыбалкаулов
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