9 августа понедельник
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 2/10
usd 73.13
eur 86.46
Тема дняПочему в Новосибирске пахнет? И когда уйдет вонь?

Все новости

Все новости

Сибиряки наловили больше 200 кг рыбы на соревнованиях по ловле с лодок — фото добычи (оцените размер!)

Первое место заняла семейная пара

3 733
27Обсудить

Поделиться

Погода в этом году была непростой — рыба ловилась неохотно

Погода в этом году была непростой — рыба ловилась неохотно

Поделиться

Рыбаки выловили 200 килограммов рыбы на чемпионате Новосибирской области

На выходных под Новосибирском прошел кубок региона по ловле рыбы спиннингом с лодок. В нем приняли участие 20 команд, а победила супружеская пара.

Самая большая выловленная щука оказалась весом в 6 килограммов. Команда выиграла в номинации «Самая большая рыба». Также был судак весом 1,5 килограмма и 900-граммовый окунь.

Первое место заняла команда «Метеор» — это супружеская пара, Степан и Наталья Гарбузовы. Второе место — «Пробейтс», третье место — «Дабл V».

— Всего поймали более 100 экземпляров рыбы в первый день и во второй примерно столько же. Более половины рыбы выпустили в реку живой, оставшуюся участники съели, — рассказал Александр Тужик, организатор соревнований, руководитель секции «спиннинг с лодок». — Это примерно около 200 килограммов.

Та самая щука весом в 6,6 килограмма. Ее поймала команда «Ермакъ»

Та самая щука весом в 6,6 килограмма. Ее поймала команда «Ермакъ»

Поделиться

Погода в этом году не благоволила успешной рыбалке.

— Температура воздуха была хорошей. В субботу и воскресенье стоял сильный туман, а в обед пришла жара. Рыба была пассивной, участникам приходилось очень много передвигаться по реке. Турнир получился трудовой, и соревнования проходили на очень хорошем уровне, — добавил Александр.

Размер рыбы впечатляет

Размер рыбы впечатляет

Поделиться

Перед соревнованием организаторы вывезли с берега более 20 мешков с мусором.

— То же самое мы сделали и после соревнования. За собой мы оставили полный порядок, — отметил новосибирец. — Победители поделились своими секретами. Команда «Дабл V» ловила на очень большие приманки — более 20 сантиметров. Это редкость. Обычно все ловят на 10–12 сантиметров. Ребята решили рискнуть, и всё у них получилось, — рассказал Александр. — Команда «Пробейтс» ловила на свои уникальные силиконовые приманки, нагруженные легкими весами, и ловила всю свою рыбу на маленькой глубине — от 1 до 2 метров. Все думают, что рыба живет на дне, но это неправда. Ребята нашли подход.

Победила в соревнованиях семейная пара — Степан и Наталья Гарбузовы

Победила в соревнованиях семейная пара — Степан и Наталья Гарбузовы

Поделиться

Фото — обязательный атрибут отличной рыбалки

Фото — обязательный атрибут отличной рыбалки

Поделиться

Участники использовали разные приманки

Участники использовали разные приманки

Поделиться

За оба дня участники наловили больше 200 экземпляров рыбы

За оба дня участники наловили больше 200 экземпляров рыбы

Поделиться

Старт соревнований пришлось отложить на несколько часов из-за тумана

Старт соревнований пришлось отложить на несколько часов из-за тумана

Поделиться

Часть рыбы участники приготовили и съели

Часть рыбы участники приготовили и съели

Поделиться

В соревновании приняли участие 20 команд

В соревновании приняли участие 20 команд

Поделиться

В Новосибирске сейчас самый разгар летней рыбалки. Горожане возвращаются домой с десятками вкусных рыбин и хвастаются уловами в соцсетях. Некоторые из них раскрывают секретные места для рыбалки.

В середине июля в Новосибирске в реке Иня нашли огромного моллюска. Мидию весом 360 граммов и длиной 15 сантиметров выловили в прошедшие выходные. В январе на Новосибирском водохранилище сибиряки выловили огромного судака весом 8 килограммов. Рыба была настолько большой, что ее пришлось вытаскивать трем мужчинам.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК5
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

рыбалкачемпионат по рыбной ловле
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...