Сибиряки наловили больше 200 кг рыбы на соревнованиях по ловле с лодок — фото добычи (оцените размер!)

На выходных под Новосибирском прошел кубок региона по ловле рыбы спиннингом с лодок. В нем приняли участие 20 команд, а победила супружеская пара.

Самая большая выловленная щука оказалась весом в 6 килограммов. Команда выиграла в номинации «Самая большая рыба». Также был судак весом 1,5 килограмма и 900-граммовый окунь.

Первое место заняла команда «Метеор» — это супружеская пара, Степан и Наталья Гарбузовы. Второе место — «Пробейтс», третье место — «Дабл V».

— Всего поймали более 100 экземпляров рыбы в первый день и во второй примерно столько же. Более половины рыбы выпустили в реку живой, оставшуюся участники съели, — рассказал Александр Тужик, организатор соревнований, руководитель секции «спиннинг с лодок». — Это примерно около 200 килограммов.