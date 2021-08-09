Сибиряки наловили больше 200 кг рыбы на соревнованиях по ловле с лодок — фото добычи (оцените размер!)

Рыбаки выловили 200 килограммов рыбы на чемпионате Новосибирской области
На выходных под Новосибирском прошел кубок региона по ловле рыбы спиннингом с лодок. В нем приняли участие 20 команд, а победила супружеская пара.
Самая большая выловленная щука оказалась весом в 6 килограммов. Команда выиграла в номинации «Самая большая рыба». Также был судак весом 1,5 килограмма и 900-граммовый окунь.
Первое место заняла команда «Метеор» — это супружеская пара, Степан и Наталья Гарбузовы. Второе место — «Пробейтс», третье место — «Дабл V».
— Всего поймали более 100 экземпляров рыбы в первый день и во второй примерно столько же. Более половины рыбы выпустили в реку живой, оставшуюся участники съели, — рассказал Александр Тужик, организатор соревнований, руководитель секции «спиннинг с лодок». — Это примерно около 200 килограммов.
Погода в этом году не благоволила успешной рыбалке.
— Температура воздуха была хорошей. В субботу и воскресенье стоял сильный туман, а в обед пришла жара. Рыба была пассивной, участникам приходилось очень много передвигаться по реке. Турнир получился трудовой, и соревнования проходили на очень хорошем уровне, — добавил Александр.
Перед соревнованием организаторы вывезли с берега более 20 мешков с мусором.
— То же самое мы сделали и после соревнования. За собой мы оставили полный порядок, — отметил новосибирец. — Победители поделились своими секретами. Команда «Дабл V» ловила на очень большие приманки — более 20 сантиметров. Это редкость. Обычно все ловят на 10–12 сантиметров. Ребята решили рискнуть, и всё у них получилось, — рассказал Александр. — Команда «Пробейтс» ловила на свои уникальные силиконовые приманки, нагруженные легкими весами, и ловила всю свою рыбу на маленькой глубине — от 1 до 2 метров. Все думают, что рыба живет на дне, но это неправда. Ребята нашли подход.
В Новосибирске сейчас самый разгар летней рыбалки. Горожане возвращаются домой с десятками вкусных рыбин и хвастаются уловами в соцсетях. Некоторые из них раскрывают секретные места для рыбалки.
В середине июля в Новосибирске в реке Иня нашли огромного моллюска. Мидию весом 360 граммов и длиной 15 сантиметров выловили в прошедшие выходные. В январе на Новосибирском водохранилище сибиряки выловили огромного судака весом 8 килограммов. Рыба была настолько большой, что ее пришлось вытаскивать трем мужчинам.