Новосибирец нашел в Ине огромную мидию размером с ладонь. Можно ли ее есть?

Новосибирец нашел в Ине огромную мидию
В Новосибирске в реке Иня нашли огромного моллюска. Мидию весом в 360 граммов и длиной в 15 сантиметров выловили в прошедшие выходные.
— Мы нашли моллюска, когда купались и рыбачили на реке Иня в районе остановочного пункта «Учебный». Нашел сын, ему 14 лет, когда купался. Моллюск находится у нас, планируем отпустить назад в реку. Интересно, сколько ему лет? — рассказал местный житель Михаил. Он также снял на фото моллюска.
— Это пресноводная мидия. Скорее всего, перловица. В природе мидии действительно могут вырасти до 12–15 сантиметров — всё зависит от среды и питания. Если среда благоприятная, она растет. Мы советуем не употреблять ее в пищу, даже с белым вином, потому что мидии являются фильтраторами, — рассказал корреспонденту НГС представитель Центра океанографии и морской биологии Антон Нагорняк. — Они фильтруют воду и питаются тем, что в ней есть. Иня не самый чистый водоем, поэтому лучше ее не есть.
В январе на Новосибирском водохранилище сибиряки выловили огромного судака весом в 8 килограммов. Рыба была настолько большой, что ее пришлось вытаскивать трем мужчинам.