«Клюет на всё»: новосибирцы хвастаются огромными уловами — где можно наловить больше всего рыбы

Новосибирцы хвастаются огромными уловами в соцсетях
В Новосибирске сейчас самый разгар летней рыбалки. Горожане возвращаются домой с десятками вкусных рыбин и хвастаются уловами в соцсетях. Некоторые из них раскрывают секретные места для рыбалки. Публикуем фото впечатляющих уловов из форумов и соцсетей и рассказываем, где лучше всего клюет.
Чаще всего рыбаки отправляются на Обское водохранилище.
— Клюет на всё, но я ловил на китайскую блесенку-окуневку за 25 рублей. Покупал на Гусинке. Да, поймал много. Товарищ (вместе были на двух лодках) столько же, — рассказал о своей рыбалке на Обском водохранилище пользователь Игорь на сайте Fishingsib.ru.
В Боровом сейчас можно поймать вот таких крупных судаков.
— Рыбачил с семьей в Криводановке. На место приехали часов в 6 утра, рыба плескалась вовсю, но поклевок не было до 07:30, думал уже ехать на другой котлован, и тут зазвенели сразу два колокольчика и началась беготня от удочки до удочки. Клевало стабильно только на донку, поплавок молчал вообще. Итог — 37 карасей, плюс 3 рыбки скормили местному коту и штук 10 сошло. Можно было и дальше сидеть, так как клев не прекращался, но кончились черви, да и наловили достаточно, — рассказал пользователь Алексей Красоткин в группе «Рыбалка в Новосибирске».
— Река Угрюм — сазана не было, одни караси и надоедливые подлещики с чебаками. Ловилось на трапер чесночный в основном, — написал Иван Черенько.
— В Огурцово. Приехал вчера в 17:00, рыбачил до 09:00. Судак вообще не порадовал. В 5 утра было 3 хорошие поклевки, но всё по нулям. Под конец рыбалки попался один клыкастый, на червя, — объяснил Артем Коваленко в группе «Рыбалка в Новосибирске».
В середине июля в Новосибирске в реке Иня нашли огромного моллюска. Мидию весом 360 граммов и длиной 15 сантиметров выловили в прошедшие выходные. В январе на Новосибирском водохранилище сибиряки выловили огромного судака весом 8 килограммов. Рыба была настолько большой, что ее пришлось вытаскивать трем мужчинам.