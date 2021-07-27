«Клюет на всё»: новосибирцы хвастаются огромными уловами — где можно наловить больше всего рыбы

В Новосибирске сейчас самый разгар летней рыбалки. Горожане возвращаются домой с десятками вкусных рыбин и хвастаются уловами в соцсетях. Некоторые из них раскрывают секретные места для рыбалки. Публикуем фото впечатляющих уловов из форумов и соцсетей и рассказываем, где лучше всего клюет.

Чаще всего рыбаки отправляются на Обское водохранилище.

— Клюет на всё, но я ловил на китайскую блесенку-окуневку за 25 рублей. Покупал на Гусинке. Да, поймал много. Товарищ (вместе были на двух лодках) столько же, — рассказал о своей рыбалке на Обском водохранилище пользователь Игорь на сайте Fishingsib.ru.

