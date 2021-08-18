Уличные рынки ломятся от лесных ягод и грибов. Показываем, что и за сколько там можно купить

На стихийных рынках Новосибирска появились лесные ягоды и грибы
Ассортимент уличных торговцев сменился — если в июле они продавали клубнику и малину, то сейчас всё чаще можно встретить лесные ягоды, грибы и первые орехи. Откуда их привозят и по какой цене продают? Где в Новосибирске дешевле всего закупиться лесными дарами? Корреспондент НГС Елизавета Шаталова прошлась по популярным уличным рынкам и посмотрела, что там можно купить.
Октябрьский рынок
Здесь стоят две лавочки с ягодами. Одна — у входа, другая — чуть поодаль. Цены практически не различаются. Ягоду продают литрами. Голубика стоит 300 рублей за литр, а смородина и брусника — по 250 рублей. В первой половине дня продавали еще и чернику, но к вечеру она закончилась.
— Мы много ягод на рынок не берем. Быстро разбирают, да и черника уже к концу подходит, — объясняет мужчина-продавец. Голубику, по его словам, привезли из Алтайского края, бруснику — из родного новосибирского Тогучина.
Тут же можно купить первые кедровые орехи.
— Эти — из Колыванского района, на границе с Томской и Новосибирской областью. Пока только первые привозят, потом отовсюду начнут возить, со всех районов, в том числе из Бурятии, — рассказывает продавец.
Неподалеку стоит вторая лавка с ягодами, орехами и грибами. Тут у женщины можно купить ягоду из Томской области. Орехи привезены из Кемеровской области.
Цены идентичны. Но женщина продает еще и лисички. Грибы собрали под Томском, за килограмм просят 250 рублей.
На Октябрьском рынке также организованы места для свободной торговли, куда может прийти каждый. Бабушки-пенсионерки объясняют, что им на рынке нельзя торговать грибами. Они обычно продают всё, что осталось с огородов.
Для ценителей на рынке появилась молодая картошка. Стоит 100 рублей за килограмм, но бабушки не против поторговаться. Если, конечно, у вас хватит смелости спорить с ними.
Площадь Калинина
Здесь выбор лесной и садовой продукции разнообразен: тут и цветы, и домашний урожай, и то, что можно собрать в лесу. Цены у разных продавцов примерно одинаковые. Найти чернику и голубику можно по 200 рублей за литр.
Черника на площади Калинина стоит в пределах
Зато на площади Калинина огромный выбор грибов. Особенно популярны белые грибы и лисички, но встречаются и маслята.
Лисички новосибирские стоят также от 200 до 300 рублей. Большими объемами их не продают. Можно встретить в ведерках объемом литр или полтора. Зато есть лисички из Алтая, которые гораздо дешевле. За литровое ведерко таких просят всего 100 рублей. Есть на рынке лисички стоимостью от 100 до 200 рублей из лесов Академгородка.
— Это из сосновых лесов. Собраны далеко от дороги. Я сама лично собирала, — рассказывает женщина.
Рядом с ней стоят продавцы ягоды. Они показывают на бруснику и просят ее сфотографировать. Привезли ягоду из леса. Обойдется такая в 250 рублей за литр. Недалеко от них стоит женщина с домашней брусникой по 200 рублей за литр. За углом брусника в стаканчике стоит 150 рублей. Продают на рынке и боярышник, тоже садовый, за 150 рублей.
— У меня на участке две боярки. Одна с колючками огромными. Те ягодки, которые темнее, они с дерева, у которого колючки, — рассказывает пенсионерка.
Поодаль сидят две бабушки с дачным урожаем и грибами. Они продают маслята, но к обеду осталось лишь пара литров. Пять ведер уже продано. Литр грибов стоит 150 рублей.
— Стоит столько, сколько каждый продаст. А если кому-то дорого, то пусть разок в лес сходят, порежут. Это тяжело, — делится продавец.
Особое место на рынке занимают белые грибы. Девушка-продавец рассказывает, что в среднем выходит 300 рублей за килограмм, но так как продает она ведрами, то получается больше. Двухлитровое ведро обойдется покупателю в 500 рублей. Собраны эти грибы в Караканском районе.
Пожилые продавцы жалуются, что их гоняют с этого рынка. От камер они максимально отворачиваются и рассказывают случаи, когда у них просто так забирали продукты. Но, несмотря на все противодействия чиновников, пенсионеры уходить отсюда не собираются. На площади Калинина они могут заработать около 10 тысяч рублей за месяц — неплохая прибавка к скудной пенсии.
— Мне так стыдно. Нас показывают по телевидению. Довели бабок до такой степени. Как преступников нас гоняют. Вчера был по телевидению сюжет, всех разогнали. У меня аж душа болит. Как будто наркотики продаем. Пускай санкционированную торговлю сделают. Мы подметаем, всё убираем, стараемся содержать... — рассказывает напоследок пожилая бабуля-продавец.
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