Уличные рынки ломятся от лесных ягод и грибов. Показываем, что и за сколько там можно купить

Ассортимент уличных торговцев сменился — если в июле они продавали клубнику и малину, то сейчас всё чаще можно встретить лесные ягоды, грибы и первые орехи. Откуда их привозят и по какой цене продают? Где в Новосибирске дешевле всего закупиться лесными дарами? Корреспондент НГС Елизавета Шаталова прошлась по популярным уличным рынкам и посмотрела, что там можно купить.

Октябрьский рынок

Здесь стоят две лавочки с ягодами. Одна — у входа, другая — чуть поодаль. Цены практически не различаются. Ягоду продают литрами. Голубика стоит 300 рублей за литр, а смородина и брусника — по 250 рублей. В первой половине дня продавали еще и чернику, но к вечеру она закончилась.