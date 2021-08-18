Летний Новосибирск сняли с высоты — посмотрите, как выглядят Октябрьский мост, планетарий и Экспоцентр с 800 метров

Летний Новосибирск сняли с высоты птичьего полета
Новосибирск этим летом сняли с высоты птичьего полета. На ролике можно увидеть знакомые горожанам места с необычного ракурса. Также на видео попали стройка четвертого моста и новой ледовой арены.
— В видео вы увидите виды города с точек взлета — Октябрьский мост в районе площади Лыщинского, Бугринскую рощу, планетарий, Экспоцентр, — рассказал НГС автор ролика. — Съемка производилась во время четырехчасовой пересадки при полете из Норильска в Москву, после вертолетной экскурсии на плато Путорана.
Ранее Новосибирский фотограф Станислав Ражев снял двухминутный ролик с заброшенным санаторием «Речкуновский», который часто привлекает внимание сталкеров и любителей неизведанного.