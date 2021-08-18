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Летний Новосибирск сняли с высоты — посмотрите, как выглядят Октябрьский мост, планетарий и Экспоцентр с 800 метров

В ролике можно также увидеть самые крупные стройки города

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На видео хорошо видно строительство четвертого моста

На видео хорошо видно строительство четвертого моста

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Летний Новосибирск сняли с высоты птичьего полета

Новосибирск этим летом сняли с высоты птичьего полета. На ролике можно увидеть знакомые горожанам места с необычного ракурса. Также на видео попали стройка четвертого моста и новой ледовой арены.

— В видео вы увидите виды города с точек взлета — Октябрьский мост в районе площади Лыщинского, Бугринскую рощу, планетарий, Экспоцентр, — рассказал НГС автор ролика. — Съемка производилась во время четырехчасовой пересадки при полете из Норильска в Москву, после вертолетной экскурсии на плато Путорана.

Ранее Новосибирский фотограф Станислав Ражев снял двухминутный ролик с заброшенным санаторием «Речкуновский», который часто привлекает внимание сталкеров и любителей неизведанного.

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