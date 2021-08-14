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Новосибирский фотограф снял на видео заброшенный санаторий-призрак

Здание закрыли еще в 2004 году

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Санаторий построили еще в 1959 году

Санаторий построили еще в 1959 году

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Новосибирский фотограф Станислав Ражев снял двухминутный ролик с заброшенным санаторием «Речкуновский», который часто привлекает внимание сталкеров и любителей неизведанного.

«Речкуновский» санаторий, или просто Речкуновка, — советский санаторий, построенный в 1959 году и заброшенный в 2004-м. Официальной причиной закрытия назвали банкротство. Расположен на берегу Бердского залива, в Речкуновской зоне отдыха.

В описании под видео Станислав Ражев пояснил, что снял видео во время семейной прогулки по одной из самых атмосферных заброшек города.

— Санаторий был построен в 1959 году и закрылся в 2004-м. С тех пор природа берет свое — все здания практически разрушены, и березы растут прямо на кирпичах. Но местные и не совсем сталкеры не забывают заходить и отмечаются рисунками и граффити, среди которых есть очень достойные творения, — пояснил фотограф.

В июле НГС рассказывал историю новосибирского ТРЦ-призрака, который когда-то построил олигарх. Торговый комплекс «Гранд Сити» выделяется среди самых крупных недостроенных и заброшенных объектов. Здание стоит заброшенным уже 12 лет — его пытались продать за миллиард рублей, но что-то пошло не так.

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видеозаброшкаРечкуновка
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