Новосибирский фотограф снял на видео заброшенный санаторий-призрак

Новосибирский фотограф Станислав Ражев снял двухминутный ролик с заброшенным санаторием «Речкуновский», который часто привлекает внимание сталкеров и любителей неизведанного.
«Речкуновский» санаторий, или просто Речкуновка, — советский санаторий, построенный в 1959 году и заброшенный в
В описании под видео Станислав Ражев пояснил, что снял видео во время семейной прогулки по одной из самых атмосферных заброшек города.
— Санаторий был построен в 1959 году и закрылся в
В июле НГС рассказывал историю новосибирского ТРЦ-призрака, который когда-то построил олигарх. Торговый комплекс «Гранд Сити» выделяется среди самых крупных недостроенных и заброшенных объектов. Здание стоит заброшенным уже 12 лет — его пытались продать за миллиард рублей, но что-то пошло не так.