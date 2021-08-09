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Тема дняПочему в Новосибирске пахнет? И когда уйдет вонь?

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В Новосибирске наступил сезон туманов и грозовых дождей

Солнца на этой неделе будет мало — изучаем прогноз погоды с 10 по 12 августа

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Лучше не забывать зонтики на этой неделе

Лучше не забывать зонтики на этой неделе

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На этой неделе новосибирцев ждет дождливая и ветреная погода — синоптики дали подробный прогноз на ближайшие три дня.

— Прогнозируем погоду с кратковременными дождями грозового характера, разной интенсивности. Ветер восточный, северо-восточный 3–9 м/с, местами порывы до 14 м/с, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова. — Температурный фон днем будет постепенно понижаться. Возможны туманы 10 августа.

10 августа в Новосибирске ночью будет +15... +17 градусов, днем потеплеет до +24... +26 градусов.

11 августа ночью температура составит +14... +16 градусов, дневной воздух прогреется до +21... +23 градусов.

12 августа в ночное время будет +13... +15 градусов, днем ожидается +19... +21 градусов.

— По области также будут грозовые дожди разной интенсивности. А 10 августа при грозах могут быть местами очень сильные дожди, — добавила специалист Гидрометцентра. — Порывы ветра будут сильнее, чем в городе, — до 16 м/с.

Какой будет погода в августе? Ждут ли нас проливные дожди или зной весь месяц? Мы изучили прогнозы сервисов погоды.

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августдождипогода
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