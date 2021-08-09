В Новосибирске наступил сезон туманов и грозовых дождей

На этой неделе новосибирцев ждет дождливая и ветреная погода — синоптики дали подробный прогноз на ближайшие три дня.
— Прогнозируем погоду с кратковременными дождями грозового характера, разной интенсивности. Ветер восточный, северо-восточный 3–9 м/с, местами порывы до 14 м/с, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова. — Температурный фон днем будет постепенно понижаться. Возможны туманы 10 августа.
10 августа в Новосибирске ночью будет
11 августа ночью температура составит
12 августа в ночное время будет
— По области также будут грозовые дожди разной интенсивности. А 10 августа при грозах могут быть местами очень сильные дожди, — добавила специалист Гидрометцентра. — Порывы ветра будут сильнее, чем в городе, — до 16 м/с.
Какой будет погода в августе? Ждут ли нас проливные дожди или зной весь месяц? Мы изучили прогнозы сервисов погоды.