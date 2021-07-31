Как обустроить дачный сарай: 6 креативных идей

Дачный сезон в самом разгаре, и мы стараемся при первой возможности сбежать из города на природу, а многие уже давно обосновались на лето в загородном доме. Так почему бы не задуматься об обустройстве своего небольшого сарая? Его можно использовать для хранения садового инвентаря, газонокосилки и велосипедов, превратить в уютную летнюю кухню или создать там комфортное рабочее место. А еще все дети придут в восторг от идеи о своем секретном домике в глубине сада. Кроме того, он может стать просто местом для отдыха в тишине, где можно вздремнуть после работы под жарким солнцем. Наши коллеги из журнала Elle Decoration собрали всё, что нужно знать для обустройства своего домика в саду.

