31 июля суббота
СЕЙЧАС +26°С
Пробки 2/10
usd 73.14
eur 86.99
Тема дняЕдем на машине вокруг Обского моря. Фото + цены

Все новости

Все новости

Как обустроить дачный сарай: 6 креативных идей

Старый сарай может стать новой мастерской или детским домиком

1 510
11Обсудить

Поделиться

Миленький дачный домик? Нет, это переделанный сарай

Миленький дачный домик? Нет, это переделанный сарай

Поделиться

Дачный сезон в самом разгаре, и мы стараемся при первой возможности сбежать из города на природу, а многие уже давно обосновались на лето в загородном доме. Так почему бы не задуматься об обустройстве своего небольшого сарая? Его можно использовать для хранения садового инвентаря, газонокосилки и велосипедов, превратить в уютную летнюю кухню или создать там комфортное рабочее место. А еще все дети придут в восторг от идеи о своем секретном домике в глубине сада. Кроме того, он может стать просто местом для отдыха в тишине, где можно вздремнуть после работы под жарким солнцем. Наши коллеги из журнала Elle Decoration собрали всё, что нужно знать для обустройства своего домика в саду.

Что говорит закон?

Из старого сарая можно сделать вполне милый и компактный бокс для хранения инструментов и прочих вещей

Из старого сарая можно сделать вполне милый и компактный бокс для хранения инструментов и прочих вещей

Поделиться

Согласно Градостроительному кодексу, постройки бытового и хозяйственного назначения, которые не являются объектами капитального строительства (иначе говоря, любое здание без фундамента, которое легко переместить) не нужно специально согласовывать и регистрировать в государственном реестре. Если же вы решили возвести капитальную постройку, ее нужно внести в ЕГРН (а следовательно, она должна соответствовать определенным требованиям, например, нужно учитывать расстояние до других построек и участков), но разрешительные документы всё равно не нужны.

Домашний офис

Поработать на даче из сарая? Почему бы и нет

Поработать на даче из сарая? Почему бы и нет

Поделиться

Домик в саду — идеальное место, чтобы часами работать в одиночестве или мечтать, когда хочется сбежать от суеты большого дома, но проводить время с комфортом. Если устроить себе отдельный кабинет в стенах коттеджа пока невозможно, переоборудованный сарай подойдет для этой цели как нельзя лучше: его можно легко превратить в летний офис для тех, кто продолжает работать даже на даче, студию звукозаписи для музыкантов или игровую для детей.

Если вы намерены воплотить в жизнь этот вариант, вам нужно подумать о проведении электричества и хорошей теплоизоляции, которые сделают домик пригодным для жилья. Прежде всего, сараю нужно бетонное основание. Для окон рекомендуется двойное остекление. Что касается стен и кровли, то для надлежащей теплоизоляции стоит использовать минеральную вату. В вопросах электрификации, а мы говорим о создании полноценной комнаты, — советуем проконсультироваться с профессионалом.

Домик для гостей

Удивите гостей, поселите их в отдельный дачный домик

Удивите гостей, поселите их в отдельный дачный домик

Поделиться

Домик в саду может легко превратиться в гостевую комнату. Переоборудовать сарай в небольшую спальню гораздо проще, чем увеличивать большой дом и пристраивать дополнительную комнату или мансарду. Такой вариант также поможет сэкономить бюджет, хотя здесь тоже потребуются некоторые затраты на изоляцию, утепление и отделку. Родственники и друзья с удовольствием проведут время в уединенном домике в саду, а у вас будет меньше ежедневных хлопот.

Мастерская

Соорудить отдельный домик проще, чем делать пристрой

Соорудить отдельный домик проще, чем делать пристрой

Поделиться

Если вы любите работать руками, переоборудуйте сарай в свою мастерскую, где найдется место всем необходимым инструментам и материалам. Соорудить отдельный небольшой домик из дерева, металла или ПВХ снова будет проще, чем пристраивать мастерскую к главному дому.

Обратите внимание, что такой сарай должен быть сравнительно большим по площади. С годами вам может понадобиться увеличить систему хранения, даже если сейчас это кажется сомнительным. Выберете место для размещения полок, шкафчиков и настоящего рабочего стола — создавая мастерскую, не экономьте на комфорте.

Сарай для детских игр

Детям будет чем заняться на даче

Детям будет чем заняться на даче

Поделиться

Один из самых творческих вариантов — превратить сарай в домик для детских игр. Здесь можно устроить спальню с походными кроватями и полки для игрушек, украсить стены рисунками малышей и придумать подсветку из фонариков, которая создаст особый уют вечером.

В этом случае вместо бетонной плиты в основании лучше использовать натуральное дерево, а внутри в качестве сезонного штриха добавить тростниковый или бамбуковый ковер. Зимой эту постройку можно использовать как сарай для хранения детских игрушек, спортивного инвентаря, надувного бассейна и, если размеры позволяют, садовой мебели.

Сарай с теплицей

Вариант сарая для особо увлеченных садоводством

Вариант сарая для особо увлеченных садоводством

Поделиться

СЮЖЕТ

Обустраиваем дачу

Сарай для тех, кто увлечен садоводством, по устройству может быть похож на мастерскую, но со своими специфическими особенностями: прямо к домику можно присоединить теплицу с удобными полками и остеклением на деревянном каркасе, чтобы обеспечить необходимую освещенность для растений. А если сделать бетонную плиту в основании чуть шире, чем сама постройка, на ней можно разместить поленницу или устроить мини-террасу с зоной для отдыха.

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

дачалетомастерскаястройказагородная недвижимостьсарай
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь знать больше об обустройстве дачи? Подпишись на статьи по этой теме и получай их по почте
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...