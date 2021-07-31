Как обустроить дачный сарай: 6 креативных идей

Дачный сезон в самом разгаре, и мы стараемся при первой возможности сбежать из города на природу, а многие уже давно обосновались на лето в загородном доме. Так почему бы не задуматься об обустройстве своего небольшого сарая? Его можно использовать для хранения садового инвентаря, газонокосилки и велосипедов, превратить в уютную летнюю кухню или создать там комфортное рабочее место. А еще все дети придут в восторг от идеи о своем секретном домике в глубине сада. Кроме того, он может стать просто местом для отдыха в тишине, где можно вздремнуть после работы под жарким солнцем. Наши коллеги из журнала Elle Decoration собрали всё, что нужно знать для обустройства своего домика в саду.
Что говорит закон?
Согласно Градостроительному кодексу, постройки бытового и хозяйственного назначения, которые не являются объектами капитального строительства (иначе говоря, любое здание без фундамента, которое легко переместить) не нужно специально согласовывать и регистрировать в государственном реестре. Если же вы решили возвести капитальную постройку, ее нужно внести в ЕГРН (а следовательно, она должна соответствовать определенным требованиям, например, нужно учитывать расстояние до других построек и участков), но разрешительные документы всё равно не нужны.
Домашний офис
Домик в саду — идеальное место, чтобы часами работать в одиночестве или мечтать, когда хочется сбежать от суеты большого дома, но проводить время с комфортом. Если устроить себе отдельный кабинет в стенах коттеджа пока невозможно, переоборудованный сарай подойдет для этой цели как нельзя лучше: его можно легко превратить в летний офис для тех, кто продолжает работать даже на даче, студию звукозаписи для музыкантов или игровую для детей.
Если вы намерены воплотить в жизнь этот вариант, вам нужно подумать о проведении электричества и хорошей теплоизоляции, которые сделают домик пригодным для жилья. Прежде всего, сараю нужно бетонное основание. Для окон рекомендуется двойное остекление. Что касается стен и кровли, то для надлежащей теплоизоляции стоит использовать минеральную вату. В вопросах электрификации, а мы говорим о создании полноценной комнаты, — советуем проконсультироваться с профессионалом.
Домик для гостей
Домик в саду может легко превратиться в гостевую комнату. Переоборудовать сарай в небольшую спальню гораздо проще, чем увеличивать большой дом и пристраивать дополнительную комнату или мансарду. Такой вариант также поможет сэкономить бюджет, хотя здесь тоже потребуются некоторые затраты на изоляцию, утепление и отделку. Родственники и друзья с удовольствием проведут время в уединенном домике в саду, а у вас будет меньше ежедневных хлопот.
Мастерская
Если вы любите работать руками, переоборудуйте сарай в свою мастерскую, где найдется место всем необходимым инструментам и материалам. Соорудить отдельный небольшой домик из дерева, металла или ПВХ снова будет проще, чем пристраивать мастерскую к главному дому.
Обратите внимание, что такой сарай должен быть сравнительно большим по площади. С годами вам может понадобиться увеличить систему хранения, даже если сейчас это кажется сомнительным. Выберете место для размещения полок, шкафчиков и настоящего рабочего стола — создавая мастерскую, не экономьте на комфорте.
Сарай для детских игр
Один из самых творческих вариантов — превратить сарай в домик для детских игр. Здесь можно устроить спальню с походными кроватями и полки для игрушек, украсить стены рисунками малышей и придумать подсветку из фонариков, которая создаст особый уют вечером.
В этом случае вместо бетонной плиты в основании лучше использовать натуральное дерево, а внутри в качестве сезонного штриха добавить тростниковый или бамбуковый ковер. Зимой эту постройку можно использовать как сарай для хранения детских игрушек, спортивного инвентаря, надувного бассейна и, если размеры позволяют, садовой мебели.
Сарай с теплицей
СЮЖЕТ
Сарай для тех, кто увлечен садоводством, по устройству может быть похож на мастерскую, но со своими специфическими особенностями: прямо к домику можно присоединить теплицу с удобными полками и остеклением на деревянном каркасе, чтобы обеспечить необходимую освещенность для растений. А если сделать бетонную плиту в основании чуть шире, чем сама постройка, на ней можно разместить поленницу или устроить мини-террасу с зоной для отдыха.