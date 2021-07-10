Бултых! Разглядываем необычные бассейны в домах сибиряков: от 18 тысяч до 1 миллиона (есть даже бассейн на крыше)

Житель Новосибирска потратил 1 миллион рублей на дачный бассейн
Новосибирские водоемы не радуют своей чистотой — недавно два пляжа закрыли из-за аварии на канализации, а речка Бердь и вовсе позеленела (экспертиза показала повышенное содержание нефтепродуктов в воде). Идеальный выход из непростой экологической ситуации в такую жару — бассейны. Причем не столько общественные, сколько личные, на собственном приусадебном участке: тут и комфортно, и безопасно. НГС поговорил с новосибирцами, которые обустроили для своей семьи маленькие и большие бассейны. Сколько денег и сил они потратили на это?
Бассейн с Avito
У Анжелики Фокиной и ее семьи есть дача в Плотниково. А на даче — классный бассейн. Они решили поставить его, когда в местной реке стало совсем невозможно купаться.
— В реке Ине сейчас только рыбу ловят. Всё заросло, купаться там невозможно. Зато у нас на участках у многих есть свои колодцы, можно сказать, прямой доступ к воде. И многие ставят свои бассейны, воду набирают и купаются, — рассказывает сибирячка.
На даче Фокиных стоит каркасный бассейн. Собирается такой за час, плюс потребуется еще один час, чтобы наполнить его водой при помощи насоса.
— Нам он обошелся в 18 тысяч рублей. Купили на Avito, но абсолютно новый — просто нашли продавца, который занимается бассейнами и продает со склада, — рассказывает Анжелика.
Дети Анжелики завели себе надувного дельфина и назвали его Станислав. Иногда они надувают матрас, чтобы отдохнуть на воде. В аномально жаркие дни, признаются Фокины, они только бассейном и спасались.
— Купаемся я, две дочки и моя мама. Муж и папа крайне редко туда залазят, для них это ни о чем, им надо где-то нырять, основательно плавать... Кстати, еще собака у нас любит купаться в бассейне, но мы туда ее не пускаем, — делится сибирячка.
Бассейн на крыше
У Валерии Кастрыкиной бассейн располагается на крыше таунхауса в Ключевом микрорайоне. Застройщик в свое время сделал крышу с эксплуатируемой кровлей, на которую Кастрыкины и поставили бассейн. Даже два — один для собаки, чтобы не лезла в основной бассейн.
— Мы купили его в «Леруа Мерлен» примерно за 30 тысяч, с подогревом и функцией джакузи. Он у нас все время стоит, сливаем-наливаем. Классно, дети купаются, мы довольны, отдыхаем на крыше, у нас тут мангал еще, — делится Валерия.
В жару дети Валерии — два маленьких сына — ходят в бассейн каждый день, часто к ним присоединяются друзья.
— Он просто надувается и быстро подогревается. Если налить ледяную воду и включить на ночь подогрев, то утром вода будет теплой. Крыша со сливом, поэтому слить бассейн нет проблем, — рассказывает жительница Ключевого микрорайона.
Бассейн для дочки за 350 тысяч
Анатолий Фомин успел сделать бассейн за пару недель до прихода жары в Новосибирск. Всю работу проделал самостоятельно — заранее изучил, как поставить бассейн, читал статьи в интернете, общался со знающими людьми.
— Примерно месяц ждал оборудования, в этот период велась подготовка — вырыл яму определенной глубины (сам бассейн глубиной полтора метра, поэтому яма была необходима 70 сантиметров). Углубить можно было и на полтора метра, но я решил сделать так, чтобы бассейн только наполовину был зарыт в землю — у нас все-таки еще и дети купаются. В яме установил бетонную подушку, на которую позже установил этот бассейн. Это необходимо, потому что емкость воды около 10 тонн, нужно было, чтобы конструкция держалась, чтобы тепло не уходило в землю, — делится своим опытом Анатолий.
Анатолий заказывал монтажников. Позже приезжала бригада электриков, которые смонтировали питание для оборудования: фильтр, насосы, монтаж электрощитка. Последним шагом стала обсыпка зоны вокруг бассейна. В общей сложности сибиряк потратил на обустройство бассейна около 350 тысяч.
— Основной акцент был сделан на детях: старшая дочь (ей шесть лет) любит все эти процедуры, вот и решили каким-то образом разнообразить ее досуг на даче. В прошлом году устанавливали резиновый бассейн, но нынче решили капитально подойти к этому вопросу, плюс место позволяло. Сейчас и сами используем бассейн для релакса, после работы и так далее в жаркую погоду, — рассказывает Анатолий.
Бассейн за 7 тысяч
Елена Максименко с мужем установили бассейн пару недель назад, хотя купили его еще в прошлом году за семь тысяч. Диаметр такого бассейна — 3 метра, высота — 73 сантиметра.
— В прошлом году сын был совсем маленьким и плавал с кругом на шее, а в этом специально залили, чтобы он там мог ходить. Когда +34 было, он купался, ему жарко было, — рассказывает Елена Максименко.
Сибирячка ходит с сыном в бассейн круглый год. Летом же они заменяют городской бассейн на свой собственный.
Бассейн с подогревом, системой управления и подсветкой
У Руслана Махова на даче стоит бассейн стоимостью около миллиона рублей. Он расположен в зоне патио.
— Терраса объединена в единую зону: из бани выходишь на террасу, на которой есть шезлонги, кокон, бассейн, зона барбекю с казаном и мангалом и, собственно, сам бассейн, — рассказывает Руслан.
Сам бассейн имеет подсветку, подогрев, систему управления. Обычно такие бассейны ставятся в домах. Бассейн на даче Романа установили три года назад, работы заняли два месяца.