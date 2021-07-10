Бултых! Разглядываем необычные бассейны в домах сибиряков: от 18 тысяч до 1 миллиона (есть даже бассейн на крыше)

У Анжелики Фокиной и ее семьи есть дача в Плотниково. А на даче — классный бассейн. Они решили поставить его, когда в местной реке стало совсем невозможно купаться.



— В реке Ине сейчас только рыбу ловят. Всё заросло, купаться там невозможно. Зато у нас на участках у многих есть свои колодцы, можно сказать, прямой доступ к воде. И многие ставят свои бассейны, воду набирают и купаются, — рассказывает сибирячка.

На даче Фокиных стоит каркасный бассейн. Собирается такой за час, плюс потребуется еще один час, чтобы наполнить его водой при помощи насоса.

— Нам он обошелся в 18 тысяч рублей. Купили на Avito, но абсолютно новый — просто нашли продавца, который занимается бассейнами и продает со склада, — рассказывает Анжелика.

Дети Анжелики завели себе надувного дельфина и назвали его Станислав. Иногда они надувают матрас, чтобы отдохнуть на воде. В аномально жаркие дни, признаются Фокины, они только бассейном и спасались.

— Купаемся я, две дочки и моя мама. Муж и папа крайне редко туда залазят, для них это ни о чем, им надо где-то нырять, основательно плавать... Кстати, еще собака у нас любит купаться в бассейне, но мы туда ее не пускаем, — делится сибирячка.