Шапки долой: не испортит укладку и не похож на кандибобер — выбираем головной убор, который согреет зимой

Разбираемся, что можно носить зимой вместо шапки Источник: ru.pinterest.com











Настали времена, когда головной убор, отличный от шапки, перестал выглядеть в глазах прохожих странно и неуместно. Всё чаще на улицах Новосибирска мы встречаем женщин в косынках, капорах или чепчиках, а всё потому, что коварная шапка строит козни. Она приминает волосы и портит прическу, оставляет след на лбу или превращает ваш модный образ в смехопанораму. Рассказываем, чем заменить вредительницу.

Меховые наушники

Красиво сочетаются с уггами и сумками с плюшевой оторочкой Источник: ru.pinterest.com











Вариант не самый теплый, но городские модницы охотно заказывают аксессуар и составляют с ним образы. Такие наушники больше подходят для съемок сезонного контента, чем для постоянной носки, но если зима будет теплой, а вы передвигаетесь на автомобиле, то почему нет? Аксессуар может пригодиться для стильного образа на катке или для новогодних гуляний, если позволит погода. Актуальны модели из искусственного меха, можно цветного, из овчины, плюшевые. Носим с шубами и дубленками, с укороченными пуховиками, сочетаем с уггами — образ получится уютным, будто с картинки. Фэшн-инфлюенсеры предлагают надевать наушники поверх тонкого платка с пальто и элегантными сапогами. Выбирайте сами, какой вариант вам больше подходит.

Повязка вокруг головы

Светлые аксессуары зимой смотрятся особенно красиво на фоне белого снега Источник: ru.pinterest.com











Уже теплее. Ходить в повязке всю зиму напролет даже при наличии на верхней одежде капюшона — не получится. Для ситуативных образов аксессуар вполне подходящий: смотрится интересно и ваша прическа не пострадает. В тренде повязки с шерстью в составе, из овчины или меховые. Несколько сезонов назад были популярны повязки в виде чалмы, но сегодня рекомендуем оставить их до лучших времен. Этот модный прием под силу профессионалам, в противном случае вы будете выглядеть как женщина с кандибобером.

Капор (капюшон)

Универсальный вариант, подходящий под любой типаж Источник: ru.pinterest.com











Этой вещью уже никого не удивишь — огромный ассортимент на любой вкус и цвет. Капор смело можно надевать всем без стеснения и страха выглядеть нелепо. Носите его с пальто, куртками, шубами, пуховиками. Для зимы рекомендуем выбирать модели с ангорой, кашемировые или на флисе. Так как это дополнительный аксессуар в зимнем гардеробе, можно приобрести яркий капор или купить два: цветной и базовый. Одним из главных преимуществ является то, что в капоре сочетаются два аксессуара: шапка и шарф. Он хорошо согревает не только голову, лоб и уши, но и полностью шею, а иногда — плечи и спину, если капор удлиненный — присмотритесь к моделям с манишкой.

Шарф вокруг головы

Вариантов намотать шарф на голову — масса, изучайте, экспериментируйте Источник: ru.pinterest.com











Распространенный прием, уютный и стильный. Существует множество разных способов, как завязать шарф на голову так, чтобы было модно и тепло. В прошлом году топ-стилист «Школы стиля Марии Липатниковой» Евгения Разинкина показывала, как носить шарф вместо шапки — видеосоветы можно посмотреть здесь. Сегодня в тренде большие шарфы, как пледы — укутаться в такой можно в несколько слоев. Одинаково хорошо смотрится с любой верхней одеждой, будь то шуба, куртка или пуховик.

Балаклава

К базовым моделям добавили вариант балаклавы с козырьком — рискнете примерить? Источник: ru.pinterest.com











Два-три сезона назад этот аксессуар вызывал удивленные взгляды прохожих, а сейчас теплую балаклаву принимают как должное, оценив ее полезные свойства, особенно в ветреную погоду. Балаклаву обычно носят с шубами, дубленками-авиаторами или с пуховиками. Главное, чтобы состав изделия был хороший — проверяйте, в магазинах часто продают акрил. Кстати, вязать балаклаву проще простого: попробуйте, спицы или крючок вам в помощь.

Чепчик

Чепчик сразу с шарфом — спорно, но для сибирского климата вполне подходит Источник: ru.pinterest.com











Мы говорили про него уже много раз. По-прежнему в тренде, все так же удобен для обладательниц челки. Тем, кто только присматривается к такому головному убору, советуем обратить внимание на базовые лаконичные модели (отлично сочетается с шубой и дубленкой-авиатором). Смелым модницам, желающим экспериментов, предлагаем взглянуть на меховой чепчик, как у Герды. Подозрительно похож на ту самую леопардовую шапку, что носили дети в 90-х, не находите?

Меховая панама

Обычно носят с шубами, хотя такая панама хорошо смотрится с укороченными пуховиками и куртками Источник: ru.pinterest.com











В этом сезоне особенно популярны будут гиперобъемные панамы из искусственного меха. Те, что мы носили — аккуратные, с небольшими полями, остаются, хотя серьезно настроенные модницы уже внесли их в список на утилизацию. Мы с вами не собираемся покорять городские подиумы, поэтому продолжаем носить, если нравится. А что касается тех самых овер-панамок — они скорее похожи на шляпы клош или колокольчики. В тренде цветные панамы: ярко-розовые, синие или зеленые. Осмелитесь?

Ретро

Самый теплый и уютный вариант Источник: ru.pinterest.com











Надеемся, что «славик герл» уже отгремел, и обилия контента в соцсетях нам не видать. Девушки и женщины переняли сценические образы и адаптировали их в повседневность. Как следствие — уютные пуховые шали перекочевали от бабушек к внучкам, мамина ретрошапка празднует вторую жизнь. Красиво, тепло и необычно — носим, пока тренд не устарел. Хорошо смотрится с шубами и зимними пальто.

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