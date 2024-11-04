Блеск в сером городе: сибирячка шьет сверкающие куртки и пальто — одни считают ее чудачкой, другие умоляют взять заказ

Вполне возможно, вы уже видели Марию на улицах города Источник: morozovamarie_ / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Мария Морозова называет себя швейным блогером. У нее несколько страниц в соцсетях, которые она старательно ведет, рассказывая всякое о любимом хобби. В прошлом году внимание зрителей привлек процесс пошива ярко-красного пуховика из пайеток — Мария бросила вызов самой себе, решив принять участие в конкурсе на яркий новогодний наряд. Чем в итоге обернулась авантюра, Мария Морозова рассказала корреспонденту НГС — подробности в материале.

Праздничный пуховик

Жительница Новосибирска Мария Морозова — швейный блогер. В 2023 году она решила принять участие в конкурсе новогодних нарядов. Идея с пуховиком для него родилась случайно, это была в буквальном смысле судьба. Мария сделала три категории карточек: ткань, цвет и изделие с разными вариантами ответов, и по очереди вытянула по одной бумажке. Получилось: пайетки, серебро и пуховик.

— Я рассказала про конкурс в Instagram*, поделилась, что сомневаюсь в выборе изделия, но подписчики поддержали меня, писали в комментариях, что будет очень круто, если я действительно сошью пуховик из пайеток, — вспоминает Мария.

К работе швея приступила в ноябре — правда, вместо серебра все-таки выбрала красный цвет. В декабре Мария уже закончила изделие. Говорит, переживала: никогда не шила из такой ткани, а утепление куртки пухом — это вообще отдельная сложная технология.

Мария уверяет, что до сих пор находит пайетки в квартире — вылезают буквально отовсюду, как новогоднее конфетти Источник: morozovamarie_ / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











С пуховиком Мария в итоге справилась на ура, но конкурс не выиграла — судьи идею не оценили.

— Все шили платья, а я думала иначе: Новый год — это ведь еще и гуляния, катание на коньках, пригодится праздничная куртка, — рассказывает швейный блогер.

Не выиграла — и ладно, зато реакция на пуховик превзошла все ожидания. Видео, где Мария весело кружится и гуляет по городу в нарядной куртке завирусилось на миллионные просмотры. Ее даже начали узнавать на улицах Новосибирска.

— Люди подходили, говорили комплименты, рассказывали, что видели меня в соцсетях — это очень приятно, — делится Мария.

Себестоимость у куртки получилась небольшая — всего около 6000 рублей Источник: morozovamarie_ / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)

Девушку разглядывали в метро, рассматривали из окон машин и общественного транспорта, на улице прохожие оборачивались вслед.

— Это очень приятное чувство, когда ты сам создал что-то, что вызвало такой общественный резонанс. Я довольна эффектом, который произвела моя работа, — говорит швея.

Популярность принесла и волну хейта, Мария рассказывает, что такого о себе начиталась, что ее уже ничем не удивить.

Вау-эффект на куртку получился мощным Источник: morozovamarie_ / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)

Логично, что на яркий пуховик появился спрос: люди интересовались, как оформить заказ, сколько будет стоить работа.

— Я не шью на заказ, не хочу, чтобы мое любимое занятие стало рутиной. Мне нравится сшить что-то один раз, во второй уже будет не интересно, — отмечает девушка.

Кроме того, пуховики из пайеток можно купить на любом маркетплейсе — они точно есть на LaModa, были и в «Снежной королеве».

Ёлка, Филип Киркоров или цыганка?

После оглушительного успеха куртки, Мария решила: пришло время для пальто.

— Реакция мужа на ткань: «Е-мое, это что еще такое? Ты хочешь, чтобы теперь и зеленые повсюду валялись?», — смеется швея.

С мужем они договорились, что шить девушка будет исключительно в студии.

Пальто получилось не менее ярким и притягательным Источник: morozovamarie_ / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Весной горожане уже наблюдали на улицах яркую девушку в сверкающем зеленом пальто. Работа над ним прошла легче и быстрее — ткань уже знакома, пуховый утеплитель не нужен.

— Как-то мне вслед бросили вслед, что я ёлка. Сравнивали меня и с Филиппом Киркоровым, обзывали цыганкой, — вспоминает Мария.

Сибирячка не расстраивается: в большей степени люди по-прежнему выражают одобрение ее идеям, а нравиться каждому — невозможно, к тому же Марии это и не нужно.

Интерес к пальто получился таким же высоким, как и к куртке, но Мария непреклонна и заказы не берет. Говорит, при желании можно найти и купить понравившуюся вещь где угодно.

Женщина-праздник или городская сумасшедшая?

Мария всегда одевалась ярко, но не всегда, как на праздник. Как и любая женщина, временами она не хочет повышенного внимания к себе и выбирает что-то лаконичное, без блесток. Часто она слышит замечания о том, для того чтобы так одеваться, нужно быть очень смелой — не всем это под силу.

— Это история про уверенность в себе, — соглашается она.

Марии особенно нравится шить верхнюю одежду Источник: morozovamarie_ / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Однажды Мария сшила себе фиолетовую шубу и носила ее с ярко-желтой балаклавой.

— Представляете, как на меня смотрели? — улыбается она.

Мария смеется, рассказывая шутку мужа, что рано или поздно она станет той самой городской сумасшедшей, о которой судачат на улицах.

— Грань все-таки существует, к тому же у каждого свое понимание безумия, — парирует девушка. — Хотя лично для меня стиль таких вот тетенек даже интереснее: это люди, которые не боятся проявлять себя.

Этот пуховик сибирячка тоже сшила себе сама Источник: morozovamarie_ / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Свой стиль Мария описывает цитатами подружек: «Я бы такое не надела, а вот Маше пойдет».

— Я вечный праздник, — весело говорит она.

Гардероб Марии наполовину состоит из собственноручно сшитого, но многое швея покупает. К примеру, Мария уверена, что сшить идеальные джинсы не так-то просто.

На встречу с корреспондентом НГС Мария тоже пришла вот в таком ярком образе Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Сибирячка следит за модой, ей нравится составлять образы, адаптировать тренды под себя. Если вещь ей нравится, но стилисты уже успели внести ее в черный список — не беда: Мария придумает, как ее обыграть так, чтобы снова приковать к себе взгляды.

Домашнее ателье

Интерес к шитью у Марии появился в школе на уроках труда и с тех пор не угасал. Основательно шить она начала после того, как ушла в декрет — дома у Марии даже есть специальная комната, оборудованная под ателье (муж выделил ей место после пайеточного безумия).

— Мне очень нравится, как из куска ткани получается что-то большее — это магия какая-то, — признается Мария.

Чаще Мария шьет для себя, но иногда может что-то сотворить для друзей Источник: morozovamarie_ / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Шьет Мария обычно по уже готовым выкройкам, но бывает, что придумывает лекала сама, а потом отдает их конструктору. Ее швейный блог пользуется популярностью у единомышленниц — Мария продает выкройки, обучающие курсы и дает консультации.

— До декрета я работала в офисе, но решила, что возвращаться туда не хочу. Поставила себе цель: заработать на блоге столько же, сколько я зарабатывала в офисе. У меня получилось — сейчас я зарабатываю даже больше, — делится Мария.

Маленькая помощница Марии — Мирослава Источник: morozovamarie_ / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Свободный график позволяет ей проводить время с семьей, заниматься с дочкой — Мирослава с удовольствием помогает маме в домашнем ателье и снимается для блога. А еще у них с Марией получаются отличные family-образы.

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