Гусиная лапка, гагачий пух и пуховик-привидение: ищем теплые пальто и куртки у сибирских брендов

Смотрим, что предлагают магазины Новосибирска на первые холода Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Погода неумолимо шепчет нам о приближении зимы: да, она уже машет ручкой, а временами и вовсе наступает осени на пятки. Достаем теплые куртки, пальто, пуховики и шубы. Или отправляемся за покупками. Мы уже успели выяснить, что местные ТЦ выбором не блещут, поэтому решили посмотреть, что предлагают сибирские производители одежды и местные шоурумы. Корреспондент НГС Алена Золотухина отправилась по магазинам и примерила несколько базовых и необычных вариантов.

Сибирские производители

Не так давно открывший свои двери бутик NN2Sisters на Ленина, 18 привлекает сибирячек премиальным составом тканей. Окинув взглядом ассортимент, я остановилась на пальто — 80% шерсти, цвет — графит, цена — 38 500 рублей.

В магазине в целом хороший выбор качественных классических пальто, которые впишутся в осенний гардероб. За счет большого количества шерсти, такое пальто можно будет носить и зимой при температурном режиме до –10…–13 градусов.

Зимняя коллекция только начинает появляться в магазине Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Привлекли также базовые куртки в нескольких оттенках: шоколад, молочный, серый. Я примерила шоколадную. Состав утеплителя — 90% утиный пух, 10% — перо. Цена 43 900 рублей.

Нередко на опросах жительницы Новосибирска хвалят магазин Duman — это локальный бренд с собственным производством. Вещи для него отшивают небольшими партиями, по несколько раз за сезон. Зимняя коллекция еще не готова, но на рейлах все же нашлось несколько вариантов на холодную осень и первые заморозки.

Пальто практически невесомое Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











К примеру, двубортное пальто с поясом в черном цвете — консультант говорит, что в этой модели можно смело ходить при температуре до –10 градусов. Утеплитель — слайтекс, цена 17 900 рублей. Облегченный вариант — куртка из похожего материала, цена 18 900 рублей. Куртка в наличии в черном, графитовом и молочном оттенке.

Парка только с виду кажется тонкой — на самом деле она теплая Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Консультант предложила обратить внимание на новинку: утепленную парку в шоколадном оттенке. Модель оверсайз, но регулируется с помощью кулисок. Верхний материал очень приятный на ощупь, снимать парку не хотелось— понравилась. Цена — 21 900 рублей.

В комплекте к пальто идет берет, состав — кашемир, цена — 31 200 рублей Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Дверь через дорогу — еще один сибирский бренд Vera Shasherina. Магазин уже год работает на месте ушедшего в онлайн Inspire. Ремонт в помещении остался прежним, оттого ощущался некоторый диссонанс.

Вещи действительно дизайнерские — такое в простом шоуруме не отыщешь. К примеру, мое внимание привлек утепленный жакет (или правильнее будет сказать полупальто?) с меховым воротником в стиле ретро. Принт — гусиная лапка, который, судя по всему, нравится дизайнеру: замечаю несколько моделей пальто из похожей ткани. Бонусом в комплекте к расклешенному жакету идет юбка-футляр длины миди — примерять не стала.

Цена жакета — 30 тысяч рублей, полностью костюм — 50 тысяч рублей Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Из плюсов — качественные материалы, широкая размерная сетка и индивидуальный пошив, оплата долями. В остальном коллекция дизайнера не впечатлила: лично для меня вещи слишком возрастные, а детали — не интересные. Была бы я постарше, возможно, оценила бы представленные в магазине фасоны.

Смешанные чувства вызвал бренд Nebo Fashion — тоже один из местных производителей. Консультанты обещают премиальное качество, но вещи при этом выглядят так, будто их заказали на Wildberries. Водолазки, лонгсливы, рубашки висели мятые.

В составе пальто и шубы 80% шерсти Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Ассортимент верхней одежды в сравнении с другими магазинами широкий, но местами нескладный. Шуба, которую я примерила, села нелепо и визуально сделала меня на несколько размеров больше — так быть не должно. Возможно, другая модель села бы хорошо, но нужного мне размера не нашли. Цена на шубы начинается от 17–18 тысяч рублей и выше.

Пальто мне понравилось. Двубортное, классическое, на поясе. Я взяла на размер больше нужного и не прогадала, село хорошо. Цена со скидкой — 17 493 рубля, без скидки пальто стоило 24 990 рублей.

Консультант рассказала, что и пальто, и шубы обработаны специальной пропиткой, и избавляться от грязи и пятен можно самой обычной влажной салфеткой. Так ли это на самом деле — не известно, но девушка поделилась, что у нее самой несколько светлых пальто от Nebo Fashion, которые не испортились после нашей суровой и грязной зимы.

Стоимость пуховика 32 300 рублей Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Совершенно случайно зашла в только что открывшийся магазин 7dots. Оказывается, у бренда bymodno произошел ребрендинг и переезд на новое место — теперь магазин расположился на Вокзальной магистрали, 16. Зимний ассортимент только начинает появляться: пока в магазине висят пальто и куртки, носить которые станет холодно буквально через пару недель.

Болтая с консультантом о наполнителях и составах, я обнаружила необычную модель пуховика — такая понравится любителям выделяться из толпы. Стеганая оверсайз куртка, похожая на уютное одеяло (или на значок эмодзи — привидение) с гагачим пухом в составе, напомнила стиль героини Сары Джессики Паркер в сериале «И просто так» — модель придется по душе отвязным модницам.

Местные шоурумы

Заглянула я и в несколько местных шоурумов. Одежда в них не собственного производства, а привозная: Турция, Китай, Корея — все стандартно. Магазины пользуются популярностью у сибирячек.

К примеру Nastens's Shop жительницы Новосибирска хвалят за уникальность ассортимента: все самые новые, только-только появившиеся тренды можно найти здесь. Причем в ограниченном количестве.

Куртка 100% полиуретан — 7800 рублей, пуховик 95% полиэстер, 5% спандекс — 8900 рублей Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Сейчас в магазине представлены вещи на прохладную осень: пальто, укороченные шубы, куртки. Средняя цена 6–15 тысяч рублей. Понравилась куртка в леопардовой расцветке, глаз упал на похожую модель в клетку (коричневая и серая). Правда, еще несколько недель — и ходить в такой станет холодно.

Для сибирской зимы я нашла только длинный пуховик (молочный, графит или черный — на выбор). Модель базовая, отлично впишется в повседневный гардероб. Консультант сказала, что зимнюю коллекцию еще не привозили. Подождем.

Все модели базовых курток в магазине примерно одинаковые Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Идем дальше — в не менее популярный шоурум IQ Fashion на улице Советской. Просторный, светлый. Консультант вежливо поинтересовалась, что именно меня интересует. На позднюю осень и раннюю зиму в магазине нашлось несколько вариантов курток: базовые модели, которые отличаются друг от друга наличием или отсутствием капюшона и меховой оторочкой на воротнике. Есть более спортивные модели, есть варианты, приближенные к классике. Средняя цена на куртки — 6–10 тысяч рублей.

Много разных вариантов шуб по приемлемым ценам Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











В магазине широкий выбор шуб: яркие цветные, базовые оттенки, анималистичные, с длинным ворсом — на любой вкус и цвет. Этикетка рассказывает про утеплитель термофин и игриво предлагает попробовать тепло по-фински. Средняя цена на шубы — 20–30 тысяч рублей. В составе шерсть, и консультант заверила, что зимой в такой не замерзнуть.

Куда еще сходить

Пользуется популярностью у новосибирских модниц бренд Vladislava Shop — реклама обещает, что в их пуховиках невозможно замерзнуть даже в –45 градусов.

Интересный бренд с универсальными теплыми пальто — Volga Casual, посмотреть верхнюю одежду можно также у томского бренда Daisyknit и новосибирского Achers.

Достойные варианты предлагает бренд Dos Siberia — он специализируется исключительно на верхней одежде и встречается на маркетплейсах.

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