«На злобу хейтерам не раскабанела обратно». 43-летняя красотка — о том, как похудела на 28 кило

Татьяна считает, что главное в похудении — изменить качество жизни. Важно понять, что быстро сбросить 20 килограммов не получится ни у кого, это требует времени, порой — много.

— Всё зависит от первоначальной ситуации. Запомните, что локально — только руки или только живот — сбросить невозможно, — отметила Татьяна. — Любые диеты не работают на долгосрочную перспективу. После них вы наберете всё, что скинули, а может, и больше. Чтобы избежать срывов, вы должны хорошо, качественно и чисто питаться. Не надо ругать или изводить себя за съеденное пирожное. Нужно устраивать себе читмил (день, когда можно всё) раз в две-три недели. Только без фанатизма.