«На злобу хейтерам не раскабанела обратно». 43-летняя красотка — о том, как похудела на 28 кило

Екатеринбурженка Татьяна похудела на 28 килограммов. Свой путь к идеальному телу она начала четыре года назад, но признаётся, что если исключить лень, больничные, коронавирусные ограничения и другие «уважительные причины», то худела она всего года два. Об этом— в материале E1.RU
Сейчас Татьяне 43, она не только поддерживает форму, но и вступила в Федерацию бодибилдинга Свердловской области. Она уверена: ключ к здоровому телу — это спорт.
— Благодаря тому, что я не гналась за резким похудением, а делала всё плавно, кожа не обвисла и я не выгляжу как сухофрукт, — рассказала Татьяна. — Всё, что хотела, я скинула. Сейчас нахожусь в режиме удержания веса. Для меня сценарий возврата в первоначальную весовую точку неприемлем. На злобу хейтерам я не раскабанела обратно.
Татьяна считает, что главное в похудении — изменить качество жизни. Важно понять, что быстро сбросить 20 килограммов не получится ни у кого, это требует времени, порой — много.
— Всё зависит от первоначальной ситуации. Запомните, что локально — только руки или только живот — сбросить невозможно, — отметила Татьяна. — Любые диеты не работают на долгосрочную перспективу. После них вы наберете всё, что скинули, а может, и больше. Чтобы избежать срывов, вы должны хорошо, качественно и чисто питаться. Не надо ругать или изводить себя за съеденное пирожное. Нужно устраивать себе читмил (день, когда можно всё) раз в две-три недели. Только без фанатизма.
Питание должно быть сбалансированным, сидеть на одних жирах или белках без углеводов нельзя, говорит екатеринбурженка. Такой режим может привести к проблемам со здоровьем:
— Углеводы не зло, и бояться их не надо. Но углеводы должны быть сложные. А вот переизбыток белка — зло. Всё должно быть в норме (белки, жиры, углеводы) в зависимости от текущих данных и уровня физических нагрузок. Стоит исключить простые углеводы (пироги, булки, фастфуд, сладости). Без этого жить можно достаточно комфортно.
К тому же на рынке спортпита очень много продукции, которой можно заменить сладости. Но это необходимо вписывать в ежедневные БЖУ.
По словам спортсменки, считать нужно не калории, а белки, жиры и углеводы и соблюдать их баланс в каждом приеме пищи 365 дней в году. Татьяна добавила, что лучше готовить еду заранее и знать, что будешь есть завтра, а также не пропускать завтраки, обеды и ужины.
— Не надо смотреть на весы и тем более не надо взвешиваться каждый день и даже каждую неделю. Оценивайте на объемы. 70 кг жира и 70 кг мышечной массы выглядят абсолютно по-разному. Ваша мотивация — отражение в зеркале и размер одежды, — считает екатеринбурженка.
Она уверена, что секрет эффективных тренировок — в хорошем, квалифицированном тренере, который составит индивидуальную программу и научит делать упражнения правильно. Иначе высок риск травмироваться и отбить всё желание ходить в зал.
— Кто-то скажет, что у них дети, мужья, работа, нет времени, они устают и т. д. Я общаюсь с девочками из нашей федерации бодибилдинга, у которых тоже есть семьи, дети, работа, при этом они готовят себе отдельно, тренируются, принимают участие в соревнованиях. Если есть желание, найдете возможность. Если нет — миллион отмазок, — заключила Татьяна.
Ранее горожанка рассказывала, что старые знакомые не могли узнать ее после преображения. Посмотрите историю другой героини — несмотря на запрет занятий спортом, она добилась впечатляющих результатов.
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