Кто лучший косметолог Новосибирска? Запускаем голосование за специалиста, который преображает внешность

В этот раз мы решили узнать имена косметологов, которые преображают внешность, помогают справиться с эстетическими несовершенствами. Кандидатов для опроса вы сами выдвигали в нашем телеграм-канале, прислав более 20 мастеров. Теперь вы можете выбрать лучшего и проголосовать в опросе ниже. К сожалению, нам пришлось исключить тех специалистов, у которых вы не указали место работы.