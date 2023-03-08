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Кто лучше?

Кто лучший косметолог Новосибирска? Запускаем голосование за специалиста, который преображает внешность

Имена кандидатов для опроса вы присылали в наших социальных сетях

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Голосование за косметолога завершится в пятницу, а уже в понедельник мы опубликуем результаты

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Дорогие читатели, редакция НГС запускает очередное голосование в рамках проекта «Кто лучше?», чтобы найти профессионалов Новосибирска. Мы проводим голосование каждую неделю за специалистов из разных сфер: врачей, учителей, барменов, парикмахеров. Так мы вместе с вами определим самых достойных, по мнению горожан, профессионалов в своей сфере и узнаем, кого жители Новосибирска любят больше всего.

В этот раз мы решили узнать имена косметологов, которые преображают внешность, помогают справиться с эстетическими несовершенствами. Кандидатов для опроса вы сами выдвигали в нашем телеграм-канале, прислав более 20 мастеров. Теперь вы можете выбрать лучшего и проголосовать в опросе ниже. К сожалению, нам пришлось исключить тех специалистов, у которых вы не указали место работы.

Условия голосования:

  • вы можете проголосовать как за одного, так и за нескольких специалистов (поставьте галочки рядом с нужными именами и нажмите синюю кнопку «Проголосовать»);
  • голосовать могут только авторизованные пользователи;
  • опрос завершится в пятницу, 10 марта, в 23:00;
  • итоги мы подведем в понедельник, 13 марта, и опубликуем их на сайте НГС и в телеграм-канале;
  • победителями станут три участника, которые наберут больше всех голосов. Накрутка в конкурсе запрещена.

Для удобства список составлен в алфавитном порядке по фамилиям специалистов. Желаем всем кандидатам удачи, и знайте, если вы уже попали в этот список, то новосибирцы благодарны вам.

Лучших среди каких профессий вы хотите узнать? Увидели ошибку в фамилии мастера? Отправляйте свои предложения и замечания на почту журналиста НГС Елизаветы Горячевой elizaveta.goryacheva@sholding.ru.

В рамках нашего проекта мы уже опубликовали топ-10 педиатров, мастеров маникюра, массажистов и стоматологов.

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