«Не променяю норковую шубу на это г-но из искусственной чебурашки». Какие антитренды взбесили комментаторов НГС

С 2015–2016 года мода на норковые шубы в России пошла на спад, в то время как модницы во всем мире сняли их гораздо раньше. Дело в том, что фэшн-индустрия стала активнее выступать в защиту животного мира и натуральный мех стал главным антитрендом.

— Странная логика, норковая шуба вышла из моды... В чём тепло, в чём комфортно, в том и буду ходить. Умойтесь своей модой-однодневкой, — выразила свое нескромное мнение читательница НГС.

