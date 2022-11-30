20idei
СЕЙЧАС -28°С
Пробки 6/10
usd 61.07
eur 63.39
Тема дняСамый холодный общественный транспорт
Все новости
Все новости
Обзор

«Не променяю норковую шубу на это г-но из искусственной чебурашки». Какие антитренды взбесили комментаторов НГС

Читатели бросились защищать норковые шубы, меховые ушанки и валенки

2 301

Сибиряки подвергли критике современную моду — что им не понравилось?

Поделиться

На выходных НГС опубликовал большой обзор зимних антитрендов, который очень взволновал наших читателей. Обиженные тем, что их вещи назвали устаревшими, они подвергли суровой критике всё то, что сегодня в мире моды считается стильным, актуальным и рекомендованным стилистами к носке. Мы решили выяснить, какие из перечисленных антитрендов оказались столь дороги сердцу сибирякам, и с большим удовольствием прочли все их комментарии.

Первое место в списке присуждаем норковой шубе, которую принялись яростно защищать сибирячки — малейшее упоминание о ее неактуальности вызвало серьезную волну негодования. Очень здорово, если у вас есть такой замечательный и роскошный предмет гардероба.

Около 15 лет назад на шубы из норки случился настоящий бум — по улицам города сновали совершенно одинаковые женщины в черном. Купленное на барахолке богатство грело душу и радовало глаз. А вспомните, сколько раз случались истории с перепутанными шубами, когда в заведении в ряд висели изделия из меха, и пойди разбери, где чья? Забавное было время.

С 2015–2016 года мода на норковые шубы в России пошла на спад, в то время как модницы во всем мире сняли их гораздо раньше. Дело в том, что фэшн-индустрия стала активнее выступать в защиту животного мира и натуральный мех стал главным антитрендом.

— Странная логика, норковая шуба вышла из моды... В чём тепло, в чём комфортно, в том и буду ходить. Умойтесь своей модой-однодневкой, — выразила свое нескромное мнение читательница НГС.

— Я надела норковую шубку прямо на платье без всяких свитеров, и мне легко и тепло. И никогда ее не променяю на это г-но из искусственной чебурашки, — подхватила уязвленная вторая.

Как оказалось, сибирячки нежно любят норковые шубы

Как оказалось, сибирячки нежно любят норковые шубы

Поделиться

Что такое чебурашка? Давайте разберем. Изначально чебурашкой называли коричневые плюшевые шубы из эко-меха, модель также прозвали шубой «тедди» за счет сходства внешнего материала с игрушечным медведем. Сейчас «чебурашками» называют эко-шубы разных цветов. Эко-мех — не обязательно синтетический, как многие предполагают.

Эко-мех — это материал, выполненный по особой технологии: к тканевой основе прикрепляется натуральный ворс из овечьей или любой другой шерсти, к примеру — из альпаки. В нашем регионе популярны овечьи шубы, они выдерживают температурный режим до -30 градусов. Стоит такая шуба в среднем от 17 000 рублей и выше.

— И вчера, при -30, на улице что-то не видела никого в шубке из «эко» меха, их температурный режим около 0 градусов, чтобы не создать проблем со здоровьем у «счастливой» хозяйки, — написала ехидный комментарий наша читательница. Женщина явно не разбирается в понятии эко-меха и имеет в виду изделия, выполненные из синтетического ворса — демисезонные пальто, скроенные по типу шубы-тедди. Они действительно очень популярны и пользуются успехом у девушек, но надевать их в -30 градусов никто не предлагает, их время — осень.

— Норковая шуба и классические сапоги на шпильке — всегда модно! — выражает свой категоричный мужской взгляд на моду читатель НГС с ником beerman77. Такое сочетание было модно в 2007 году.

Критике подверглись и валенки — казалось бы, исконно русская обувь, но как часто вы встречаете на улице людей в валенках?

Вы сейчас серьезно?

Вы сейчас серьезно?

Поделиться

— Валенки, классические шубы и шапки с теплыми шерстяными кофтами, свитерами, кардиганами всегда будут в тренде при температуре от -25 и ниже. Мы живем в Сибири! С морозом шутить и экспериментировать нельзя. С летними нарядами проще, — поделился с нами пользователь под ником 248332. Вы правы, перечисленные вами вещи актуальны всегда, вопрос в крое — он должен быть актуальным, ну а валенки предлагаем заменить на угги или сапожки-дутыши, получится гораздо современнее, а по теплоте ничуть не уступают валенкам.

Следующий лот — запутавшая нашу читательницу шапка-ушанка.

— Пару недель назад в статье про шапки ушанка была в тренде, а с наступлением холодов, естественно, стала немодной. Я не любительница снудов, но на картинке антитренд выглядит приличнее прапрабабушкиной шали на шее в стиле головогрудь, — читатель путает модели шапок ушанок. Вязаные — да, меховые, из 90-х — нет.

Ушанка как на фото справа — самый горячий хит сезона

Ушанка как на фото справа — самый горячий хит сезона

Поделиться

Мы решили спросить у топ-стилиста Юлии Ушаковой, почему многие люди категорически отказываются принимать новшества в мире моды.

— Зная психологию клиентов, скажу — это абсолютно нормально. Есть несколько стадий принятия: «Категорически нет», «Ну…Не знаю», «Возможно, но не сейчас», «Ну…Почему бы и нет», «Супер!». Вот это обычный процесс принятия нового в моде, да и во всем остальном, пожалуй. Нельзя никого убедить, можно только чтобы человек сам захотел, — говорит стилист.

Что еще интересно почитать

По теме

АнтитрендыМода и стильЗимний гардероб
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2