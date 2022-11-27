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Как гусеничка в пакете: 7 жутких зимних антитрендов, которые носят сибирячки — вас тоже бесят валенки с помпоном?

Пуховик в облипку, норковая шуба и ботфорты с джинсами скинни могут испортить даже самую шикарную внешность

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Проверьте свой гардероб на наличие устаревших вещей

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Большинство из нас не рады зиме из-за неудобств, которые доставляет одежда. Популярен стереотип — в холодное время года невозможно выглядеть стильно и красиво. Уверяем вас, это не правда. Одеваться гармонично и по сезону легко, главное — правильно подобрать гардероб на перспективу и отправить на выброс вещи, купленные пять лет назад, даже если они хорошо сохранились. Не жалейте то, что устарело. Именно устаревший крой нещадно портит образ, а неверно подобранные цвета и пропорции лихо добавляют возраст. Рассказываем, какая зимняя одежда больше не в тренде и чем ее заменить.

Некоторые женщины не интересуются модой, их сердца не екают при виде красивой одежды и быстрых трендов, они не скупают новомодные новинки. В конце концов каждый сам определяет, во что ему одеваться. Цените комфорт? Хорошо, носите то, в чем вам комфортно. Но согласитесь, глядя на элегантную и уверенную в себе коллегу по офису, вам порой хочется выглядеть так же. Женщины сами загоняют себя в рамки и не разрешают себе выглядеть хорошо — и так сойдет, мне ребенка одевать нужно. Установка — модно — значит дорого в корне неверна, можно найти приличные вещи современного кроя за небольшие деньги и выглядеть при этом стильно.

Современная мода не диктует жестких рамок, напротив, она дает нам свободу выбора для поиска своей индивидуальности. Определенный плюс — тенденция к осознанному потреблению, то есть покупка вещей на долгий срок, что позволяет не тратить огромные суммы на гардероб, покупая каждый сезон по куртке.

С зимним гардеробом действует универсальное правило — чем проще все элементы по отдельности, тем лучше. Математика проста: вряд ли у вас 10 пуховиков на все случаи жизни, если их всего 2 (а то и 1), сложный декор или асимметричный крой уже на 10-й день носки намозолят вам глаза, а впереди еще 6 месяцев зимы. Итак, обо всем по порядку, или самые жуткие антитренды зимнего сезона — 2023.

Приталенные узкие пуховики, модели на резинке

Именно с пуховиками связан самый частый провал, потому что они, в отличие от шуб и дубленок, которые имеют классические линии, часто меняют лекала (и дизайн). Порой смотришь на вещь и диву даешься, как так вышло. Выше мы упомянули — чем проще, тем лучше. Современный пуховик имеет свободный крой, не обтягивает. Правильная длина та, что закрывает колени (если мы говорим про удлиненную модель).

В списке устаревших куцые пуховички с мелкой стежкой (женщины в них похожи на гусеничек в пакете). Пуховики на поясе — да, но не на поясе-резинке: он деформирует фигуру. Меховая «царская» опушка тоже вышла из моды несколько сезонов назад. Более того, меховая оторочка очень быстро приходит в негодность, и верхняя одежда теряет презентабельный вид.

Пуховик современного кроя не должен обтягивать

Пуховик современного кроя не должен обтягивать

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Все еще встречаются пуховики в стиле бэби-долл — те самые, что похожи на платья. Удивительно, как идея попала дизайнерам в голову, но радостно, что она так и не прижилась. На всякий случай напомним про меховые карманы (привет из 2016-го), но, кажется, вы уже должны это знать.

Также прошла эра приталенных пуховиков, подчеркивающих женственность, ведь сам смысл этого предмета одежды совсем не несет женственную философию. И конечно, пуховики кислотных цветов. Мы рекомендуем думать о покупке цветного пуховика, только если у вас есть несколько моделей на каждый день. Подробнее о том, как выбрать идеальный теплый пуховик, вы можете почитать здесь.

Норка и шуба «поперечка»

Печально, обидно, но примите тот факт, что шуба из норки больше не демонстрирует вашу состоятельность, а скорее намекает на то, что вы вообще не в курсе, какой сейчас год. Уберите норковую шубу в чехол и спрячьте в шкаф (вдруг мода на них вернется) или продайте ее, чтобы не занимала место.

Шуба из экомеха (варианты на зеленом фоне) универсальны под любой образ

Шуба из экомеха (варианты на зеленом фоне) универсальны под любой образ

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Шубы-поперечки уже давно во всех списках зимних антитрендов, но девушки почему-то продолжают любить и носить их. Опять же, «гусенички» смотрятся дешево (даже если выполненные из самого дорогого меха), старомодно и визуально увеличивают фигуру за счет обилия горизонтальных линий. Окончательно испортить образ можно, надев такую шубу с кожаными лосинами и ботильонами на шпильке.

Альтернатива — шуба, выполненная из экологичного материала, например, из овчины или экомеха, он ничуть не уступает по теплоте натуральному (мы проверяли).

Дубленка из 90-х

В тренде базовые цвета: черный, серый, коричневый, бежевый, молочный или белый

В тренде базовые цвета: черный, серый, коричневый, бежевый, молочный или белый

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Бесспорно, тренд на 90-е продолжает держать позиции, но на дубленки это не распространяется. Минутка ностальгии: барахолка, картонка, дубленки — рыжие, коричневые, черные, с меховой опушкой из чернобурки... Современная классическая дубленка больше похожа на элегантное пальто, в тренде по-прежнему модель авиатор. Выбирайте дубленку из натурального материала, в искусственном вы околеете в первые минуты пребывания на улице при температуре ниже -10 градусов.

Снуд и аксессуары в комплекте

Под комплектом аксессуаров в данном контексте мы понимаем шапку и шарф — так не носим. Выбирайте шапку и шарф одного оттенка, но из разных материалов — ваш образ будет смотреться интереснее. Вязаные «интересные» узоры на шапке будут дешевить, как и вязаные береты, шапка с пушистым помпоном добавит инфантильности. Мы уже написали подробный материал о том, как правильно подобрать головной убор — возьмите на заметку.

Как бы мило ни смотрелась на вас меховая ушанка или шапочка с помпоном — увы, это антитренд

Как бы мило ни смотрелась на вас меховая ушанка или шапочка с помпоном — увы, это антитренд

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Снуды остались далеко в прошлом, последний раз мы надевали их в 2017 году — вещь потеряла свою актуальность. В тренде принт клетка, бахрома, шарфы-пледы (идеальны для сильного мороза). При выборе шарфа также избегайте декора, хлипкой тонкой фактуры, узоров и кричащих монограмм.

Свитер, который душит

Шерстяной свитер с высокой и плотно прилегающей горловиной явно придумали, чтобы навредить вам. Колючий, жаркий в помещении — он явно вызывает ненависть к зиме. Высокий ворот сдавливает шею — вы уверены, что оно вам надо? Альтернатива — свободная модель с воротником на молнии, которую можно расстегнуть и дышать спокойно.

Видите разницу? Она есть

Видите разницу? Она есть

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Свитера с вывязанными узорами и открытой горловиной, совершенно неправильной длины до пояса — мы носили их в 2015 и не понимали, что вдруг стало не так с нашей фигурой. Их проблема заключалась в неправильной длине, которая буквально резала тело на неравные части: короткое туловище и тяжелый низ. Заменяем на свитера с добавлением натуральной шерсти или пуха, свободного удлиненного кроя (закрывает подвздошные косточки или до середины бедра).

Кардиган с узором «косичка»

Крупно вывязанные узоры на кофтах сегодня, увы, не в тренде. Основной минус вещей крупной вязки — они добавляют их обладательницам лишний объем, оттого по-настоящему хорошо они смотрятся лишь на стройных, даже слегка худощавых девушках. Если ваш размер больше, чем М, заменяем на лаконичные кардиганы гладкой вязки, длина — то же правило, что и со свитерами.

В кардиганах, как на картинке слева, вам будет очень уютно зимой на даче

В кардиганах, как на картинке слева, вам будет очень уютно зимой на даче

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Обувь

Подобрать практичную и красивую обувь — задача не из легких. Определить актуальность модели — уровень заядлого модника: мыс, высота и материал подошвы, форма каблука, высота и ширина изделия. В этом деле важна насмотренность. Многие магазины все еще продают под видом новинок обувь, актуальную 10 лет назад, не попадитесь на крючок: меховая опушка — плохой признак, как и меховое голенище, пусть сапоги народов Севера им и принадлежат, на улицах городов они смотрятся странно, а не так величественно, как в составе этнического костюма. Разноцветные валеши с пушистыми помпонами и стразами всегда вызывали вопросы, а сейчас и подавно. Валеши — это моветон. Круглый мыс, танкетка, резиновая подошва — нет.

Обувь, которая безвозвратно устарела

Обувь, которая безвозвратно устарела

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В моде объем не только для одежды, но и для обуви. Хорошая новость для женщин с пышными формами: объемная обувь с выделяющейся подошвой помогает уравновесить силуэт и сделать образ гармоничнее. Сапоги, которые обтягивают ногу, лучше оставить в прошлом. Выбираем модель с широким голенищем, мыс — квадратный или острый, может быть слегка закругленный, но не явный круг. В тренде ботфорты, носите их с платьями и юбками, легинсами в тон, но никак не с джинсами — это прямая отсылка к отсутствию вкуса (так говорят законодатели моды).

Актуальные модели зимней обуви

Актуальные модели зимней обуви

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Челси и грубые ботинки не сдают позиции. Помните, замшевая обувь добавляет в образ лоска и элегантности, но в практичности она, конечно, уступает коже. Если вам захочется выбрать обувь на каблуке, помните, что это не должна быть высокая шпилька — в тренде каблук kitten heel, каблук рюмочкой, широкий и устойчивый.

Для любительниц угг — в моду снова вошли короткие (не длинные!) мягкие сапожки. На всякий случай напоминаем — у этой спорной модели часто деформируется пятка, поэтому после 10–15-й носки они могут потерять свой вид, выбирайте модели с кожаной вставкой на пятке. В моду триумфально вошли дутики — очень удобно для зимних прогулок.

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