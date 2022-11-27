Как гусеничка в пакете: 7 жутких зимних антитрендов, которые носят сибирячки — вас тоже бесят валенки с помпоном?

Современная мода не диктует жестких рамок, напротив, она дает нам свободу выбора для поиска своей индивидуальности. Определенный плюс — тенденция к осознанному потреблению, то есть покупка вещей на долгий срок, что позволяет не тратить огромные суммы на гардероб, покупая каждый сезон по куртке.

С зимним гардеробом действует универсальное правило — чем проще все элементы по отдельности, тем лучше. Математика проста: вряд ли у вас 10 пуховиков на все случаи жизни, если их всего 2 (а то и 1), сложный декор или асимметричный крой уже на 10-й день носки намозолят вам глаза, а впереди еще 6 месяцев зимы. Итак, обо всем по порядку, или самые жуткие антитренды зимнего сезона — 2023.