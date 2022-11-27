Как гусеничка в пакете: 7 жутких зимних антитрендов, которые носят сибирячки — вас тоже бесят валенки с помпоном?

Большинство из нас не рады зиме из-за неудобств, которые доставляет одежда. Популярен стереотип — в холодное время года невозможно выглядеть стильно и красиво. Уверяем вас, это не правда. Одеваться гармонично и по сезону легко, главное — правильно подобрать гардероб на перспективу и отправить на выброс вещи, купленные пять лет назад, даже если они хорошо сохранились. Не жалейте то, что устарело. Именно устаревший крой нещадно портит образ, а неверно подобранные цвета и пропорции лихо добавляют возраст. Рассказываем, какая зимняя одежда больше не в тренде и чем ее заменить.
Некоторые женщины не интересуются модой, их сердца не екают при виде красивой одежды и быстрых трендов, они не скупают новомодные новинки. В конце концов каждый сам определяет, во что ему одеваться. Цените комфорт? Хорошо, носите то, в чем вам комфортно. Но согласитесь, глядя на элегантную и уверенную в себе коллегу по офису, вам порой хочется выглядеть так же. Женщины сами загоняют себя в рамки и не разрешают себе выглядеть хорошо — и так сойдет, мне ребенка одевать нужно. Установка — модно — значит дорого в корне неверна, можно найти приличные вещи современного кроя за небольшие деньги и выглядеть при этом стильно.
Современная мода не диктует жестких рамок, напротив, она дает нам свободу выбора для поиска своей индивидуальности. Определенный плюс — тенденция к осознанному потреблению, то есть покупка вещей на долгий срок, что позволяет не тратить огромные суммы на гардероб, покупая каждый сезон по куртке.
С зимним гардеробом действует универсальное правило — чем проще все элементы по отдельности, тем лучше. Математика проста: вряд ли у вас 10 пуховиков на все случаи жизни, если их всего 2 (а то и 1), сложный декор или асимметричный крой уже на
Приталенные узкие пуховики, модели на резинке
Именно с пуховиками связан самый частый провал, потому что они, в отличие от шуб и дубленок, которые имеют классические линии, часто меняют лекала (и дизайн). Порой смотришь на вещь и диву даешься, как так вышло. Выше мы упомянули — чем проще, тем лучше. Современный пуховик имеет свободный крой, не обтягивает. Правильная длина та, что закрывает колени (если мы говорим про удлиненную модель).
В списке устаревших куцые пуховички с мелкой стежкой (женщины в них похожи на гусеничек в пакете). Пуховики на поясе — да, но не на поясе-резинке: он деформирует фигуру. Меховая «царская» опушка тоже вышла из моды несколько сезонов назад. Более того, меховая оторочка очень быстро приходит в негодность, и верхняя одежда теряет презентабельный вид.
Все еще встречаются пуховики в стиле бэби-долл — те самые, что похожи на платья. Удивительно, как идея попала дизайнерам в голову, но радостно, что она так и не прижилась. На всякий случай напомним про меховые карманы (привет из
Также прошла эра приталенных пуховиков, подчеркивающих женственность, ведь сам смысл этого предмета одежды совсем не несет женственную философию. И конечно, пуховики кислотных цветов. Мы рекомендуем думать о покупке цветного пуховика, только если у вас есть несколько моделей на каждый день. Подробнее о том, как выбрать идеальный теплый пуховик, вы можете почитать здесь.
Норка и шуба «поперечка»
Печально, обидно, но примите тот факт, что шуба из норки больше не демонстрирует вашу состоятельность, а скорее намекает на то, что вы вообще не в курсе, какой сейчас год. Уберите норковую шубу в чехол и спрячьте в шкаф (вдруг мода на них вернется) или продайте ее, чтобы не занимала место.
Шубы-поперечки уже давно во всех списках зимних антитрендов, но девушки почему-то продолжают любить и носить их. Опять же, «гусенички» смотрятся дешево (даже если выполненные из самого дорогого меха), старомодно и визуально увеличивают фигуру за счет обилия горизонтальных линий. Окончательно испортить образ можно, надев такую шубу с кожаными лосинами и ботильонами на шпильке.
Альтернатива — шуба, выполненная из экологичного материала, например, из овчины или экомеха, он ничуть не уступает по теплоте натуральному (мы проверяли).
Дубленка из
90-х
Бесспорно, тренд на
Снуд и аксессуары в комплекте
Под комплектом аксессуаров в данном контексте мы понимаем шапку и шарф — так не носим. Выбирайте шапку и шарф одного оттенка, но из разных материалов — ваш образ будет смотреться интереснее. Вязаные «интересные» узоры на шапке будут дешевить, как и вязаные береты, шапка с пушистым помпоном добавит инфантильности. Мы уже написали подробный материал о том, как правильно подобрать головной убор — возьмите на заметку.
Снуды остались далеко в прошлом, последний раз мы надевали их в 2017 году — вещь потеряла свою актуальность. В тренде принт клетка, бахрома, шарфы-пледы (идеальны для сильного мороза). При выборе шарфа также избегайте декора, хлипкой тонкой фактуры, узоров и кричащих монограмм.
Свитер, который душит
Шерстяной свитер с высокой и плотно прилегающей горловиной явно придумали, чтобы навредить вам. Колючий, жаркий в помещении — он явно вызывает ненависть к зиме. Высокий ворот сдавливает шею — вы уверены, что оно вам надо? Альтернатива — свободная модель с воротником на молнии, которую можно расстегнуть и дышать спокойно.
Свитера с вывязанными узорами и открытой горловиной, совершенно неправильной длины до пояса — мы носили их в 2015 и не понимали, что вдруг стало не так с нашей фигурой. Их проблема заключалась в неправильной длине, которая буквально резала тело на неравные части: короткое туловище и тяжелый низ. Заменяем на свитера с добавлением натуральной шерсти или пуха, свободного удлиненного кроя (закрывает подвздошные косточки или до середины бедра).
Кардиган с узором «косичка»
Крупно вывязанные узоры на кофтах сегодня, увы, не в тренде. Основной минус вещей крупной вязки — они добавляют их обладательницам лишний объем, оттого по-настоящему хорошо они смотрятся лишь на стройных, даже слегка худощавых девушках. Если ваш размер больше, чем М, заменяем на лаконичные кардиганы гладкой вязки, длина — то же правило, что и со свитерами.
Обувь
Подобрать практичную и красивую обувь — задача не из легких. Определить актуальность модели — уровень заядлого модника: мыс, высота и материал подошвы, форма каблука, высота и ширина изделия. В этом деле важна насмотренность. Многие магазины все еще продают под видом новинок обувь, актуальную 10 лет назад, не попадитесь на крючок: меховая опушка — плохой признак, как и меховое голенище, пусть сапоги народов Севера им и принадлежат, на улицах городов они смотрятся странно, а не так величественно, как в составе этнического костюма. Разноцветные валеши с пушистыми помпонами и стразами всегда вызывали вопросы, а сейчас и подавно. Валеши — это моветон. Круглый мыс, танкетка, резиновая подошва — нет.
В моде объем не только для одежды, но и для обуви. Хорошая новость для женщин с пышными формами: объемная обувь с выделяющейся подошвой помогает уравновесить силуэт и сделать образ гармоничнее. Сапоги, которые обтягивают ногу, лучше оставить в прошлом. Выбираем модель с широким голенищем, мыс — квадратный или острый, может быть слегка закругленный, но не явный круг. В тренде ботфорты, носите их с платьями и юбками, легинсами в тон, но никак не с джинсами — это прямая отсылка к отсутствию вкуса (так говорят законодатели моды).
Челси и грубые ботинки не сдают позиции. Помните, замшевая обувь добавляет в образ лоска и элегантности, но в практичности она, конечно, уступает коже. Если вам захочется выбрать обувь на каблуке, помните, что это не должна быть высокая шпилька — в тренде каблук kitten heel, каблук рюмочкой, широкий и устойчивый.
Для любительниц угг — в моду снова вошли короткие (не длинные!) мягкие сапожки. На всякий случай напоминаем — у этой спорной модели часто деформируется пятка, поэтому после
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