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Герои русского стиляИстории

«Я за возвращение всего нашего»: дизайнер из Литвы шьет женственные наряды, она уверена, что скоро все выбросят оверсайз

Кристина Долматова долго жила за границей, но осталась русской

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Дизайнер одевается в вещи собственного производства, включая обувь и аксессуары

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Кристина Долматова заявляет, что она патриотка. Дизайнер уверена, что российскую модную индустрию можно и нужно развивать. Например, вернуть дома моды и вывести отечественные бренды в ассортимент крупных городских магазинов — так, чтобы они превалировали над иностранными. Сейчас у нее в портфеле три модных бренда, которые смогут отучить модниц восторгаться бесполым оверсайзом и молиться на байеров фаст-трендов «из-за бугра».

Ей было предопределено стать дизайнером

Детство Кристины прошло в Литве, где она жила до 2000 года. Девушка из семьи потомственных дизайнеров: женщины ее рода десятилетиями трудились в модной индустрии.

— Мама в советское время работала в доме моды. Это было очень красивое здание в три этажа, мама работала на самом верху, в трикотажном отделении. Пока туда доберешься, проходишь сквозь множество красиво одетых манекенов. После школы я всегда туда ходила, делала уроки, играла — можно сказать, жила там. Запах ниток, ткани с детства мне родной.

Став постарше, Кристина стала помогать — организовывала показы, сама в них участвовала. Потом ей здорово это пригодилось.

Kristina Dolmatova — это про женственность и индивидуальность

Kristina Dolmatova — это про женственность и индивидуальность

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От куколки до железной леди

Маленькую Кристину одевали не так, как остальных девочек. В семье не носили популярные вещи, продававшиеся на каждом углу. Зачем? Если можно сшить то, что будет по-настоящему отражать твою красоту.

— У меня всегда были какие-то особенные плиссе, рюши и бантики. Помню, я просила купить мне юбку-ламбаду — она тогда была у всех моих подруг. Мама за это отругала, и поэтому я предпочитаю свой стиль. Шила сама или заказывала.

Большинство девушек предпочитают быть одинаковыми. Но если выглядишь не как все, но при этом уверена в своей неотразимости, то будешь не белой вороной, а идолом. Всё чаще подруги стали просить Кристину продать им какую-то вещь: мол, ты себе еще сошьешь.

Так и появилась мысль шить не только для себя, а хобби превратилось в бизнес.

— Сначала возникает идея. Потом это переносится на бумагу. Ткани идут из Франции, Германии. Проблем с поставками нет, хотя и всё подорожало. Но мы стараемся, чтобы это не отразилось на клиенте, стараемся держать эту планку.

Кристине Долматовой приходится в работе проявлять характер, иначе никак. Она дает совет тем, кто только начинает: без хорошей команды не получится.

— Это действительно сложно, и нужно очень любить это дело, чтобы посвятить ему жизнь. Трудоемкая, трудозатратная работа, требующая терпения, финансовых вложений. У меня до этого был опыт ведения бизнеса, и всё равно одна я бы вряд ли потянула. Надо создавать команду, а лучше брать кого-то в партнерство, кто будет отвечать за маркетинг. И не только.

Там, где Кристина родилась, считалось за честь одеваться в русском доме моды

Там, где Кристина родилась, считалось за честь одеваться в русском доме моды

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Вязание крючком, колода карт, уральские самоцветы — в одном человеке

Кристина Долматова — лучшая реклама своего дела. Девушка одевается только в вещи собственного производства, включая обувь и аксессуары.

— Если появляется мысль, что чего-то нет и нужно купить, то я сразу думаю: зачем? Я сделаю это сама. Начинали мы с условных платьишек, а сейчас это три бренда, где присутствует всё, начиная от аксессуаров и заканчивая обувью.

В Kristina Dolmatova есть линейка эксклюзивных изделий ручной работы, связанных крючком, украшенных натуральными уральскими камнями-самоцветами. Эти изделия создаются долго: минимум месяц, есть и те, на которые уходят годы.

— Мне это очень близко. Хотя, возможно, не на пике моды, но это наше, русское. Мама до сих пор на кожаную куртку нашивает цветы — и вещь становится шедевром. Я выросла на вязаных бабушкой скатертях, салфетках, воротничках. И мне хочется, чтобы в этих фрагментах люди увидели родное, как это вижу я. Чтобы оценили по достоинству, как прекрасны наши национальные мотивы, чтобы это вновь вернулось в обиход.

А еще в коллекции одного из ее брендов ведущей темой стали карты. Кристина говорит, что это тоже очень личное, из детства. Когда с папой играли в дурака, веселились и мир казался очень простым.

Карточная тематика — отличительная особенность коллекции

Карточная тематика — отличительная особенность коллекции

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Пусть вернется настоящее, а бесполость уйдет

Россиянки во многом подражают Западу, замечает Кристина. Оверсайз, огромные куртки, громоздкие резиновые сапоги не имеют, по ее мнению, никакого отношения к женственности.

— Было бы чудесно видеть изящество, подчеркнутую талию, эти замечательные воротнички — есть в них какая-то девственность, чистота. Тогда и мужчины были другими. Я за возвращение всего нашего, искреннего, понятного, настоящего, утонченного.

Но давайте признаемся, феям иногда приходится снимать крылья. В современном ритме нужна разная одежда: для поездок, прогулок, да просто сходить в магазин — нормальная женщина не будет для этого разряжаться в шелка. А еще нужно во что-то одевать мужа и детей-подростков.

Все вещи отличаются качеством

Все вещи отличаются качеством

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Так родился второй бренд Casual Street. Это спорт, повседневность, то, что нужно каждый день. И это снова про качество, иначе Кристина Долматова не умеет.

— Я покупала много футболок и толстовок — их приходилось выбрасывать через две-три стирки из-за катышков и потому что ткань теряла цвет. Таких вещей продается очень много. А мне не хватало качества. Гипотетически мой клиент — я сама. Я делаю то, что ношу. Считаю себя человеком, который привык хорошо одеваться, но не хочет переплачивать неизвестно за что.

Третья марка, LIMITED BRAND, вот-вот откроется. Кристина говорит, что она будет словно подарочная коробка — для тех, кто любит коллекционировать, дарить и носить необыкновенные вещи с историей.

Завтра будет лучше, чем вчера

Патриотический настрой дизайнера резонирует с повесткой дня.

— Там, где я родилась, считалось за честь одеваться в русском доме моды. Поэтому мне очень больно и непонятно, когда из ГУМа выходят с полными сумками иностранных брендов — с какой стати предпочтения отдают им, а не нашим маркам, тем более в государственных универмагах страны?*

Одежду от дизайнера можно носить годами, и она сохранит свой вид

Одежду от дизайнера можно носить годами, и она сохранит свой вид

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Отечественные дизайнеры делают вещи не хуже. А порой даже более стильные, качественные и долговечные, считает Кристина. Единственное, чего им недостает, по ее мнению, — финансовых возможностей.

— Ты не можешь вытянуть лишь на таланте, должно быть много денег, благоприятных обстоятельств. Хотелось бы господдержки, без нее не заместить импорт. Объединиться, расти всем вместе, показать, на что мы способны — это очень правильно. Я верю в Россию, в наше будущее.

*ГУМ — аббревиатура от «Государственный универсальный магазин», в настоящее время толкуется как «Главный универсальный магазин».

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