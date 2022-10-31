«Я за возвращение всего нашего»: дизайнер из Литвы шьет женственные наряды, она уверена, что скоро все выбросят оверсайз

Большинство девушек предпочитают быть одинаковыми. Но если выглядишь не как все, но при этом уверена в своей неотразимости, то будешь не белой вороной, а идолом. Всё чаще подруги стали просить Кристину продать им какую-то вещь: мол, ты себе еще сошьешь.



Так и появилась мысль шить не только для себя, а хобби превратилось в бизнес.



— Сначала возникает идея. Потом это переносится на бумагу. Ткани идут из Франции, Германии. Проблем с поставками нет, хотя и всё подорожало. Но мы стараемся, чтобы это не отразилось на клиенте, стараемся держать эту планку.

