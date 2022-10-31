«Я за возвращение всего нашего»: дизайнер из Литвы шьет женственные наряды, она уверена, что скоро все выбросят оверсайз
Кристина Долматова долго жила за границей, но осталась русской
Кристина Долматова заявляет, что она патриотка. Дизайнер уверена, что российскую модную индустрию можно и нужно развивать. Например, вернуть дома моды и вывести отечественные бренды в ассортимент крупных городских магазинов — так, чтобы они превалировали над иностранными. Сейчас у нее в портфеле три модных бренда, которые смогут отучить модниц восторгаться бесполым оверсайзом и молиться на байеров фаст-трендов «из-за бугра».
Ей было предопределено стать дизайнером
Детство Кристины прошло в Литве, где она жила до 2000 года. Девушка из семьи потомственных дизайнеров: женщины ее рода десятилетиями трудились в модной индустрии.
— Мама в советское время работала в доме моды. Это было очень красивое здание в три этажа, мама работала на самом верху, в трикотажном отделении. Пока туда доберешься, проходишь сквозь множество красиво одетых манекенов. После школы я всегда туда ходила, делала уроки, играла — можно сказать, жила там. Запах ниток, ткани с детства мне родной.
Став постарше, Кристина стала помогать — организовывала показы, сама в них участвовала. Потом ей здорово это пригодилось.
От куколки до железной леди
Маленькую Кристину одевали не так, как остальных девочек. В семье не носили популярные вещи, продававшиеся на каждом углу. Зачем? Если можно сшить то, что будет по-настоящему отражать твою красоту.
— У меня всегда были какие-то особенные плиссе, рюши и бантики. Помню, я просила купить мне юбку-ламбаду — она тогда была у всех моих подруг. Мама за это отругала, и поэтому я предпочитаю свой стиль. Шила сама или заказывала.
Большинство девушек предпочитают быть одинаковыми. Но если выглядишь не как все, но при этом уверена в своей неотразимости, то будешь не белой вороной, а идолом. Всё чаще подруги стали просить Кристину продать им какую-то вещь: мол, ты себе еще сошьешь.
Так и появилась мысль шить не только для себя, а хобби превратилось в бизнес.
— Сначала возникает идея. Потом это переносится на бумагу. Ткани идут из Франции, Германии. Проблем с поставками нет, хотя и всё подорожало. Но мы стараемся, чтобы это не отразилось на клиенте, стараемся держать эту планку.
Кристине Долматовой приходится в работе проявлять характер, иначе никак. Она дает совет тем, кто только начинает: без хорошей команды не получится.
— Это действительно сложно, и нужно очень любить это дело, чтобы посвятить ему жизнь. Трудоемкая, трудозатратная работа, требующая терпения, финансовых вложений. У меня до этого был опыт ведения бизнеса, и всё равно одна я бы вряд ли потянула. Надо создавать команду, а лучше брать кого-то в партнерство, кто будет отвечать за маркетинг. И не только.
Вязание крючком, колода карт, уральские самоцветы — в одном человеке
Кристина Долматова — лучшая реклама своего дела. Девушка одевается только в вещи собственного производства, включая обувь и аксессуары.
— Если появляется мысль, что чего-то нет и нужно купить, то я сразу думаю: зачем? Я сделаю это сама. Начинали мы с условных платьишек, а сейчас это три бренда, где присутствует всё, начиная от аксессуаров и заканчивая обувью.
В Kristina Dolmatova есть линейка эксклюзивных изделий ручной работы, связанных крючком, украшенных натуральными уральскими камнями-самоцветами. Эти изделия создаются долго: минимум месяц, есть и те, на которые уходят годы.
— Мне это очень близко. Хотя, возможно, не на пике моды, но это наше, русское. Мама до сих пор на кожаную куртку нашивает цветы — и вещь становится шедевром. Я выросла на вязаных бабушкой скатертях, салфетках, воротничках. И мне хочется, чтобы в этих фрагментах люди увидели родное, как это вижу я. Чтобы оценили по достоинству, как прекрасны наши национальные мотивы, чтобы это вновь вернулось в обиход.
А еще в коллекции одного из ее брендов ведущей темой стали карты. Кристина говорит, что это тоже очень личное, из детства. Когда с папой играли в дурака, веселились и мир казался очень простым.
Пусть вернется настоящее, а бесполость уйдет
Россиянки во многом подражают Западу, замечает Кристина. Оверсайз, огромные куртки, громоздкие резиновые сапоги не имеют, по ее мнению, никакого отношения к женственности.
— Было бы чудесно видеть изящество, подчеркнутую талию, эти замечательные воротнички — есть в них какая-то девственность, чистота. Тогда и мужчины были другими. Я за возвращение всего нашего, искреннего, понятного, настоящего, утонченного.
Но давайте признаемся, феям иногда приходится снимать крылья. В современном ритме нужна разная одежда: для поездок, прогулок, да просто сходить в магазин — нормальная женщина не будет для этого разряжаться в шелка. А еще нужно во что-то одевать мужа и детей-подростков.
Так родился второй бренд Casual Street. Это спорт, повседневность, то, что нужно каждый день. И это снова про качество, иначе Кристина Долматова не умеет.
— Я покупала много футболок и толстовок — их приходилось выбрасывать через две-три стирки из-за катышков и потому что ткань теряла цвет. Таких вещей продается очень много. А мне не хватало качества. Гипотетически мой клиент — я сама. Я делаю то, что ношу. Считаю себя человеком, который привык хорошо одеваться, но не хочет переплачивать неизвестно за что.
Третья марка, LIMITED BRAND, вот-вот откроется. Кристина говорит, что она будет словно подарочная коробка — для тех, кто любит коллекционировать, дарить и носить необыкновенные вещи с историей.
Завтра будет лучше, чем вчера
Патриотический настрой дизайнера резонирует с повесткой дня.
— Там, где я родилась, считалось за честь одеваться в русском доме моды. Поэтому мне очень больно и непонятно, когда из ГУМа выходят с полными сумками иностранных брендов — с какой стати предпочтения отдают им, а не нашим маркам, тем более в государственных универмагах страны?*
Отечественные дизайнеры делают вещи не хуже. А порой даже более стильные, качественные и долговечные, считает Кристина. Единственное, чего им недостает, по ее мнению, — финансовых возможностей.
— Ты не можешь вытянуть лишь на таланте, должно быть много денег, благоприятных обстоятельств. Хотелось бы господдержки, без нее не заместить импорт. Объединиться, расти всем вместе, показать, на что мы способны — это очень правильно. Я верю в Россию, в наше будущее.
*ГУМ — аббревиатура от «Государственный универсальный магазин», в настоящее время толкуется как «Главный универсальный магазин».