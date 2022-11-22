50 оттенков синего и короткие галстуки. Как одевается губернатор Новосибирской области — разбираем со стилистом

Первые лица российских регионов всегда находятся под пристальным вниманием, общественность следит не только за их поступками и словами, но и за одеждой. Иногда в публичную плоскость попадает что-то интересное: например, наши коллеги из Тюмени заметили, что губернатор копал картошку в кроссовках за 30 тысяч рублей. NGS.RU решил посмотреть, во что одевается губернатор Новосибирской области Андрей Травников, сколько стоят его костюмы и как оценивает его гардероб профессиональный стилист.
Костюмы под цвет глаз
Прокомментировать наряды губернатора мы попросили стилиста Юлию Ушакову. Специалист обратила внимание на то, что глава региона умело выбирает цвета в своих образах.
— Наш губернатор или тот, кто занимается его стилем, прекрасно знает цвета, которые украшают его. Я бы даже сказала, подчеркивают его внешность. Травников — видный мужчина с хорошей фигурой: подтянутый, стройный, никаких минусов не увидела. Во всяком случае одежда, в которой я увидела его на фото, на нем выглядит гармонично. Не только по стилю, но и по цветам, — рассказала Юлия Ушакова.
Одна из распространённых ошибок в гардеробе представителей власти — обилие черного цвета. По словам стилиста, черный цвет, с точки зрения имиджа, недопустим в деловом образе ежедневно, и губернатор Травников это знает.
— Это самый глубокий, темный, холодный и драматичный цвет. Это олицетворение стиля «драма». Что такое стиль «драма» — представьте себе театр. Всё, что происходит на сцене — это драма. Когда слишком, чересчур. Черный является очень ярким показателем принадлежности к стилю «драма». У нашего героя ведущий стиль — классика, — пояснила Юлия Ушакова.
Стиль Андрея Травникова специалист относит к классическому. Это «самый сдержанный, уверенный, благородный и дорогой стиль».
— Когда мы хотим выглядеть дорого и респектабельно, мы надеваем одежду классического стиля. У губернатора этот стиль ярко прослеживается, — сказала Юлия Ушакова, — Он точно знает свой колорит внешности. Всегда подчеркивает благородную седину, цвет бледно-ореховых глаз правильными оттенками синего: от светло-голубого до глубокого синего, серыми оттенками. Всё это ему очень к лицу.
Ошибки в деталях
При этом в образе Андрея Травникова, по словам стилиста, бывают и ошибки. Например, заломы в районе талии на пиджаке:
— Своим клиентам я никогда не приобретаю костюмы, если они так выглядят. Верхняя пуговица действительно всегда должна быть застегнута, если вы не сидите. У губернатора на этих фотографиях не очень красиво сидит пиджак в районе груди, от верхней пуговицы идут заломы, — пояснила Юлия Ушакова.
Это говорит о том что костюмы, скорее всего, не сшиты на заказ. Лекала достаточно простые и относятся к сегменту массмаркета. Возможно, это отечественный производитель, например, «Синар». Судя по сайту фабрики, цены на мужские костюмы там варьируются от 4000 рублей до
К среднему ценовому сегменту относятся и часы губернатора.
Еще одна оплошность, на которую обратила внимание стилист, — короткий галстук. В идеале галстук должен перекрывать брючный ремень где-то на сантиметр:
— Здесь ощущение от образа — мальчишка, который вырос из школьной формы, но приходится ее носить. И вот он надел пиджак, но галстук выдает, что он либо торопился, либо не придал значения. Сам галстук не очень хорошего качества, хотя он подобран в тон костюму. От образа впечатление какой-то неустойчивости, в нем нет уверенности. При этом губернатор должен быть оплотом стабильности и уверенности. Скажу про этот образ, что он мне как стилисту не нравится, — сказала Юлия Ушакова про образ Травникова во время рабочей поездки в Городскую клиническую больницу
Промахи, по мнению стилиста, губернатор допускает в летних образах — он выбирает неправильную длину рукава рубашки.
— Совет от стилиста мужчинам: если вы хотите выглядеть более статусно, никогда не выбирайте рубашки с короткими рукавами, даже для лета. Чтобы вам не было жарко, рубашка должна быть из натурального льна, хлопка, вискозы, возможно сочетание хлопка со льном. Но рукав рубашки должен быть длинным. Вы можете его завернуть до локтя, и тогда ваш образ останется серьезным и устойчивым. От рубашки с коротким рукавом веет образом — «ученик начальной школы». Это мое личное мнение — можете прислушиваться, можете нет, — подчеркнула Юлия Ушакова.
Образы под мероприятия
При этом образ Андрея Травникова всегда уместен, говорит Юлия Ушакова.
— Хочу сделать комплимент нашему губернатору об уместности его образов для различных мероприятий. На первом фото в синем костюме и фиолетовом галстуке он, видимо, сидит на какой-то официальной встрече. Тут его костюм более дорогой, статусный, есть красивый блеск от шерсти, — объяснила стилист.
На фото снизу он на встрече с представителями Общероссийского народного фронта. Встреча неформальная, поэтому глава региона пришел на нее в более простом костюме.
— Простого кроя, без блеска, подходящего правильного цвета. Здорово, что губернатор понимает, в каком костюме на какое мероприятие ему нужно идти, — отметила Юлия Ушакова.
Даже во время городского субботника Андрей Травников остается верен классическому стилю, отметила Юлия Ушакова:
— Головной убор формы четкий козырек, а не вязаная шапка. Цвета на куртке именно те, которые подходят по колориту нашему губернатору. Они его никаким образом не заглушают, у него не теряется лицо. Он остается самим собой, при этом одежда усиливает его благородство. Но одежда не супер дорогая, она простая. Человек остается в образе человека, близкого к народу, но сохраняет свой стиль, — оценила образ стилист.
Необычный для политиков цвет костюма Травников использовал в одном из своих видеообращений.
— Повторюсь, что наш герой прекрасно знает свой колорит. Именно такой теплый, голубой цвет вблизи загорелого лица с хорошей стрижкой, молочного цвета рубашка с воротником акула, крупный узел галстука. Сам галстук тоже достаточно простой, но хорошо сочетающийся и с рубашкой, и костюмом. Всё в этом образе прекрасно. Создается впечатление, что человек молодой, амбициозный и в то же время знающий свое дело. Костюм не очень дорогостоящий, как это и положено чиновнику, — рассказала Юлия Ушакова.
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