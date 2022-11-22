50 оттенков синего и короткие галстуки. Как одевается губернатор Новосибирской области — разбираем со стилистом

Прокомментировать наряды губернатора мы попросили стилиста Юлию Ушакову. Специалист обратила внимание на то, что глава региона умело выбирает цвета в своих образах.

— Наш губернатор или тот, кто занимается его стилем, прекрасно знает цвета, которые украшают его. Я бы даже сказала, подчеркивают его внешность. Травников — видный мужчина с хорошей фигурой: подтянутый, стройный, никаких минусов не увидела. Во всяком случае одежда, в которой я увидела его на фото, на нем выглядит гармонично. Не только по стилю, но и по цветам, — рассказала Юлия Ушакова.