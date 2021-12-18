Студентки позавидуют: эти красотки родили 8 и более детей, а выглядят, как модели. В чём их секрет?

Казалось бы, стереотип о портрете многодетной матери (вечно уставшей, с лишним весом, с пучком немытых волос на голове) давно разрушен, но всё равно остаются те, кто в это верит. Некоторые женщины боятся рожать из-за страха располнеть, а потом не вернуться в свою прежнюю форму. Еще страшнее становится от мысли, что, когда у вас 8 и более детей, некогда жить, а худеть — так особенно. Мы поговорили с многодетными мамами, фигурам которых позавидуют модели — они рассказали, как им удается находить баланс между материнством и личной жизнью и при этом отлично выглядеть.
Анна Воронцова, 41 год,
8 детей
— Я много двигаюсь, веду активный образ жизни, катаюсь на велосипеде, много гуляю, каждый день стараюсь проходить 15 тысяч шагов — это несомненный плюс в копилку здоровья, хорошего самочувствия и фигуры тоже. У нас вся семья активная, дети занимаются спортом, это накладывает на нас определенные обязательства. Я придерживаюсь системы питания: до 12 позволяю себе всё что хочу, на обед у меня определенный набор продуктов, на ужин — ограниченный: белок и овощи. Во время беременности я никогда сильно не набирала вес, после родов максимальный вес был около
— Я всегда мечтала о большой семье. Мы росли вдвоем с сестрой, мечтали о братике, но нам так и не удалось уговорить родителей. Сейчас у нас с сестрой большие семьи. Мне нравится быть многодетной мамой. Дети не мешают жизни, как многие думают, можно точно так же развиваться, учиться чему-то новому, путешествовать, иметь свои хобби и увлечения. Дети — лучшие мотиваторы, ради них ты хочешь становиться лучше. С каждым ребенком ты видишь мир по-новому, смотришь его глазами — это очень здорово.
— У старшего сына разница с дочкой в 5 лет, остальные дети — погодки. Сын помогал, бывало и сложно, но, когда вечером дети засыпали, усталость проходила сама собой. Очень помогает прогулка, даже вместе с детьми, ванна — детям включались мультики, которые они обычно не смотрят, старший сын присматривал за ними, а я шла в ванну и перезагружалась.
— Я считаю, что самое важное в материнстве — слышать себя и своего ребенка. Со старшим сыном я испытывала трудности, потому что старалась делать всё по правилам, хотела быть идеальной матерью, тогда было принято, чтобы ребенок спал отдельно, кормление по часам — такой график нам сложно давался. С остальными детьми я поступала иначе: прислушивалась к себе, своему сердцу, к ребенку — у нас был совместный сон, кормление по требованию, и я не уставала, и дети были спокойные и довольные.
— Когда ты многодетная мама, важно, чтобы мир не зацикливался только на детях, не ограничивался только их хотелками. Дети быстро вырастают: вот они маленькие, а вот уже большие. Нужно уметь отпускать своих детей, чтобы твоя жизнь на этом не заканчивалась, чтобы оставались свои увлечения, друзья, хобби.
Зина Иост, 38 лет, 9 детей
— Я придерживаюсь мнения Майи Плисецкой: «Диет не надо, надо меньше жрать». Самый действенный способ. Дома делаю упражнения, максимум 5 минут, на большее меня не хватает, хочу пойти на танцы. После родов вес уходит, когда перестаю кормить, там сразу количество еды сокращается, вес уменьшается.
— Главный секрет — не набирать. Не надо есть за двоих во время беременности, ребенку хватает и за одного, поэтому потом после родов нечего будет скидывать. Максимальный вес был с первой беременностью
— Время на себя с 9 детьми, конечно, остается. Основной принцип — воспитываю в детях самостоятельность: налить попить, найти свои вещи, чтобы одеться, самому положить поесть — это всё прибавляет времени для себя. Мой главный релакс — это душ, просто принять ванну с музыкой и солевой бомбочкой, кайф. Ну и про шоколад не забываем. Важно не быть наседкой. Заботиться, помогать, но в то же время постепенно отпускать, набраться терпения и просто любить.
Ирина, 31 год, 8 детей
Ирина — многодетная мама 8 детей. Женщина ведет блог о своей большой семье, делится успехами и достижениями. Один из постов был посвящен теме похудения, где Ирина рассказала, как борется с лишними килограммами.
— Первые 3 беременности (Тая, Петя, Маша) я сильно не поправлялась, уходила рожать, прибавив в среднем
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