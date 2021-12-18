Студентки позавидуют: эти красотки родили 8 и более детей, а выглядят, как модели. В чём их секрет?

— Первые 3 беременности (Тая, Петя, Маша) я сильно не поправлялась, уходила рожать, прибавив в среднем 8-10 кг и приходила в привычные для себя 63-65 кг в первые 3-4 месяца. После беременности Лешей я поправилась и мой организм решил оставить себе лишние килограммы, хотя я активно крутила обруч и покупала всевозможные программы для похудения. Сейчас я понимаю, что лучше всего для меня — это интуитивное питание. Ксюшей и Кристиной я забеременела, так и не вернувшись в свою форму, а уходила из роддома уже с лишними 13-16 килограммами . Седьмая беременность Андрюшей — я уже прилично набрала, это видно на фотографии в этом посте. В день родов я весила 96 кг (думала, после родов 15 кг точно уйдет, и не переживала), и вот самое обидное, что, когда я приехала домой, мой вес был 89 кг. Вес долго не уходил, и ничего не помогало. На отметке 85 кг я пошла в спортзал, и чудо начало случаться, — длится Ирина историей похудения в Instаgram. Сейчас женщина снова сидит на диете и пишет, что отказалась от майонеза и сладкого.

