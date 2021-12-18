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Студентки позавидуют: эти красотки родили 8 и более детей, а выглядят, как модели. В чём их секрет?

Они рассказали о своих правилах питания и воспитания — всё оказалось очень просто, но эффективно

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Вы поверите, что перед вами мамы 9 и 8 детей? Это невероятно

Вы поверите, что перед вами мамы 9 и 8 детей? Это невероятно

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Казалось бы, стереотип о портрете многодетной матери (вечно уставшей, с лишним весом, с пучком немытых волос на голове) давно разрушен, но всё равно остаются те, кто в это верит. Некоторые женщины боятся рожать из-за страха располнеть, а потом не вернуться в свою прежнюю форму. Еще страшнее становится от мысли, что, когда у вас 8 и более детей, некогда жить, а худеть — так особенно. Мы поговорили с многодетными мамами, фигурам которых позавидуют модели — они рассказали, как им удается находить баланс между материнством и личной жизнью и при этом отлично выглядеть.

Анна Воронцова, 41 год,

8 детей

У Анны уже есть внук, а скоро родится еще и внучка

У Анны уже есть внук, а скоро родится еще и внучка

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— Я много двигаюсь, веду активный образ жизни, катаюсь на велосипеде, много гуляю, каждый день стараюсь проходить 15 тысяч шагов — это несомненный плюс в копилку здоровья, хорошего самочувствия и фигуры тоже. У нас вся семья активная, дети занимаются спортом, это накладывает на нас определенные обязательства. Я придерживаюсь системы питания: до 12 позволяю себе всё что хочу, на обед у меня определенный набор продуктов, на ужин — ограниченный: белок и овощи. Во время беременности я никогда сильно не набирала вес, после родов максимальный вес был около 75 кг, сейчас — 65 кг, идеальным для себя считаю вес в 60 кг. С возрастом становится сложнее поддерживать фигуру в форме, но если стараться, то всё получится.

Анна живет в Турции уже 7 лет

Анна живет в Турции уже 7 лет

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— Я всегда мечтала о большой семье. Мы росли вдвоем с сестрой, мечтали о братике, но нам так и не удалось уговорить родителей. Сейчас у нас с сестрой большие семьи. Мне нравится быть многодетной мамой. Дети не мешают жизни, как многие думают, можно точно так же развиваться, учиться чему-то новому, путешествовать, иметь свои хобби и увлечения. Дети — лучшие мотиваторы, ради них ты хочешь становиться лучше. С каждым ребенком ты видишь мир по-новому, смотришь его глазами — это очень здорово.

Женщина говорит, что всегда мечтала о большой семье

Женщина говорит, что всегда мечтала о большой семье

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— У старшего сына разница с дочкой в 5 лет, остальные дети — погодки. Сын помогал, бывало и сложно, но, когда вечером дети засыпали, усталость проходила сама собой. Очень помогает прогулка, даже вместе с детьми, ванна — детям включались мультики, которые они обычно не смотрят, старший сын присматривал за ними, а я шла в ванну и перезагружалась.

На фото слева Анна со старшей дочерью

На фото слева Анна со старшей дочерью

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— Я считаю, что самое важное в материнстве — слышать себя и своего ребенка. Со старшим сыном я испытывала трудности, потому что старалась делать всё по правилам, хотела быть идеальной матерью, тогда было принято, чтобы ребенок спал отдельно, кормление по часам — такой график нам сложно давался. С остальными детьми я поступала иначе: прислушивалась к себе, своему сердцу, к ребенку — у нас был совместный сон, кормление по требованию, и я не уставала, и дети были спокойные и довольные.

Анна говорит, что ей очень нравится быть многодетной мамой

Анна говорит, что ей очень нравится быть многодетной мамой

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— Когда ты многодетная мама, важно, чтобы мир не зацикливался только на детях, не ограничивался только их хотелками. Дети быстро вырастают: вот они маленькие, а вот уже большие. Нужно уметь отпускать своих детей, чтобы твоя жизнь на этом не заканчивалась, чтобы оставались свои увлечения, друзья, хобби.

Зина Иост, 38 лет, 9 детей

Зина Иост — самая популярная многодетная мама в Новосибирске

Зина Иост — самая популярная многодетная мама в Новосибирске

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— Я придерживаюсь мнения Майи Плисецкой: «Диет не надо, надо меньше жрать». Самый действенный способ. Дома делаю упражнения, максимум 5 минут, на большее меня не хватает, хочу пойти на танцы. После родов вес уходит, когда перестаю кормить, там сразу количество еды сокращается, вес уменьшается.

Женщина отлично выглядит и не стесняется демонстрировать свою фигуру в купальнике

Женщина отлично выглядит и не стесняется демонстрировать свою фигуру в купальнике

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— Главный секрет — не набирать. Не надо есть за двоих во время беременности, ребенку хватает и за одного, поэтому потом после родов нечего будет скидывать. Максимальный вес был с первой беременностью 77 кг, в последующие беременности я уже набирала около 10 кг. Сейчас у меня мой любимый вес — 55 кг.

После родов Зина быстро приходит в форму

После родов Зина быстро приходит в форму

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— Время на себя с 9 детьми, конечно, остается. Основной принцип — воспитываю в детях самостоятельность: налить попить, найти свои вещи, чтобы одеться, самому положить поесть — это всё прибавляет времени для себя. Мой главный релакс — это душ, просто принять ванну с музыкой и солевой бомбочкой, кайф. Ну и про шоколад не забываем. Важно не быть наседкой. Заботиться, помогать, но в то же время постепенно отпускать, набраться терпения и просто любить.

Ирина, 31 год, 8 детей


Ирина — многодетная мама 8 детей. Женщина ведет блог о своей большой семье, делится успехами и достижениями. Один из постов был посвящен теме похудения, где Ирина рассказала, как борется с лишними килограммами.

— Первые 3 беременности (Тая, Петя, Маша) я сильно не поправлялась, уходила рожать, прибавив в среднем 8-10 кг и приходила в привычные для себя 63-65 кг в первые 3-4 месяца. После беременности Лешей я поправилась и мой организм решил оставить себе лишние килограммы, хотя я активно крутила обруч и покупала всевозможные программы для похудения. Сейчас я понимаю, что лучше всего для меня — это интуитивное питание. Ксюшей и Кристиной я забеременела, так и не вернувшись в свою форму, а уходила из роддома уже с лишними 13-16 килограммами. Седьмая беременность Андрюшей — я уже прилично набрала, это видно на фотографии в этом посте. В день родов я весила 96 кг (думала, после родов 15 кг точно уйдет, и не переживала), и вот самое обидное, что, когда я приехала домой, мой вес был 89 кг. Вес долго не уходил, и ничего не помогало. На отметке 85 кг я пошла в спортзал, и чудо начало случаться, — длится Ирина историей похудения в Instаgram. Сейчас женщина снова сидит на диете и пишет, что отказалась от майонеза и сладкого.

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