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От раннего рококо до Голливуда 30-х: в новосибирской колонии прошел винтажный показ мод — смотрим фото

Все наряды сшила преподавательница из училища при колонии

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Девушки сделали макияж и прически в едином стиле с образом

Девушки сделали макияж и прически в едином стиле с образом

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В новосибирской исправительной колонии № 9 прошел показ коллекции платьев «История костюма 1715–1930 годов». Все костюмы сшила преподавательница из училища № 294 при колонии.

Как рассказали в пресс-службе ФСИН по региону, на показе продемонстрировали 12 образов: «от раннего рококо до Голливуда 30-х годов прошлого столетия».

— Каждый образ сочетал в себе культуру нанесения макияжа, прически, а также умение демонстрировать костюм и донести до зрителя образ определенной эпохи, — рассказали во ФСИН.

Все наряды подготовила Елена Парфенова — мастер производственного обучения при колонии. Она рассказала, что пошив необычных платьев — ее хобби. Моделями стали осужденные, проходящие обучение в группах «Оператор швейного оборудования» и «Швея».

Некоторые образы сопровождались кринолинами и головными уборами, а какие-то, наоборот, подчеркивали естественную фигуру моделей

Некоторые образы сопровождались кринолинами и головными уборами, а какие-то, наоборот, подчеркивали естественную фигуру моделей

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Костюмы сшила преподавательница из училища <nobr class="_">№ 294</nobr> при колонии

Костюмы сшила преподавательница из училища № 294 при колонии

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Этим летом осужденные новосибирской колонии сделали клип на русскую версию песни Bring Me To Life группы Evanescence. В создании видео приняли участие больше 50 осужденных из разных колоний. Разработкой образов и костюмами занимались женщины из исправительной колонии № 9. Песню исполнили участницы вокального кружка. Здесь можно посмотреть видео.

Кроме того, в июле корреспондент НГС Ксения Лысенко побывала в колонии в Тогучине (там, где находятся создатели этого клипа). Мы показали, как живут и чем занимаются в колонии строгого режима посреди Сибири. Осужденные не только отлично поют (они неоднократные победители всевозможных песенных конкурсов, в том числе главного для исправительных колоний конкурса «Калина красная»), но и мастерски работают руками — в частности, делают заборы для Оперного и скамейки для набережной.

В январе мы делали репортаж из новосибирской колонии. Заключенные рассказали, какие грехи они замаливают и смывают в Крещение.

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