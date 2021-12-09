От раннего рококо до Голливуда 30-х: в новосибирской колонии прошел винтажный показ мод — смотрим фото

В новосибирской исправительной колонии
Как рассказали в пресс-службе ФСИН по региону, на показе продемонстрировали 12 образов: «от раннего рококо до Голливуда
— Каждый образ сочетал в себе культуру нанесения макияжа, прически, а также умение демонстрировать костюм и донести до зрителя образ определенной эпохи, — рассказали во ФСИН.
Все наряды подготовила Елена Парфенова — мастер производственного обучения при колонии. Она рассказала, что пошив необычных платьев — ее хобби. Моделями стали осужденные, проходящие обучение в группах «Оператор швейного оборудования» и «Швея».
Этим летом осужденные новосибирской колонии сделали клип на русскую версию песни Bring Me To Life группы Evanescence. В создании видео приняли участие больше 50 осужденных из разных колоний. Разработкой образов и костюмами занимались женщины из исправительной колонии
Кроме того, в июле корреспондент НГС Ксения Лысенко побывала в колонии в Тогучине (там, где находятся создатели этого клипа). Мы показали, как живут и чем занимаются в колонии строгого режима посреди Сибири. Осужденные не только отлично поют (они неоднократные победители всевозможных песенных конкурсов, в том числе главного для исправительных колоний конкурса «Калина красная»), но и мастерски работают руками — в частности, делают заборы для Оперного и скамейки для набережной.
В январе мы делали репортаж из новосибирской колонии. Заключенные рассказали, какие грехи они замаливают и смывают в Крещение.