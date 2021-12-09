От раннего рококо до Голливуда 30-х: в новосибирской колонии прошел винтажный показ мод — смотрим фото

В новосибирской исправительной колонии № 9 прошел показ коллекции платьев «История костюма 1715–1930 годов». Все костюмы сшила преподавательница из училища № 294 при колонии.

Как рассказали в пресс-службе ФСИН по региону, на показе продемонстрировали 12 образов: «от раннего рококо до Голливуда 30-х годов прошлого столетия».

— Каждый образ сочетал в себе культуру нанесения макияжа, прически, а также умение демонстрировать костюм и донести до зрителя образ определенной эпохи, — рассказали во ФСИН.