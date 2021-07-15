Урвала последнюю: бренды объявили распродажу до 80% — стилисты нашли 40 лучших вещей, которые стоит купить

Сезонная распродажа — опасное время. Если плохо подготовиться, можно стать обладательницей 10 летних платьишек и кофточек, которые выйдут из моды примерно сейчас, и потратить кучу денег впустую. Мы предлагаем подходить к покупкам осознанно и выбирать со скидками вещи, которые будут служить не один год (а в идеале 5 и более). Редакция попросила 3 стилистов подобрать самые выгодные модели на распродажах и объяснить, почему именно на них стоит обратить внимание. Вот что у них получилось.



Стилист Ксения Михеева считает, что на распродаже можно и нужно покупать вещи текущего сезона. Но важно не позариться на заманчивые цены, а совершать покупки с холодной головой.