15 июля четверг
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 4/10
usd 74.12
eur 87.39
Тема дняБизнесмен обвинил топ-менеджеров в махинациях

Все новости

Все новости

Урвала последнюю: бренды объявили распродажу до 80% — стилисты нашли 40 лучших вещей, которые стоит купить

По нашему запросу они выбрали выгодные для покупки модели и объяснили, с чем их носить

2 297
6Обсудить

Поделиться

Если вы собирались сделать покупки — сейчас самое время

Если вы собирались сделать покупки — сейчас самое время

Поделиться

Сезонная распродажа — опасное время. Если плохо подготовиться, можно стать обладательницей 10 летних платьишек и кофточек, которые выйдут из моды примерно сейчас, и потратить кучу денег впустую. Мы предлагаем подходить к покупкам осознанно и выбирать со скидками вещи, которые будут служить не один год (а в идеале 5 и более). Редакция попросила 3 стилистов подобрать самые выгодные модели на распродажах и объяснить, почему именно на них стоит обратить внимание. Вот что у них получилось.

Стилист Ксения Михеева считает, что на распродаже можно и нужно покупать вещи текущего сезона. Но важно не позариться на заманчивые цены, а совершать покупки с холодной головой.

— Коллекция O’stin попала на огромные скидки, приятно удивляет соотношением цены и качества. Большинство моделей выполнены из натуральных или «околонатуральных» материалов (лиоцелла, вискозы), комфортных в носке, — объясняет эксперт.

Шорты — 799 вместо 1999, рубашка — 599 вместо 1999, платье — 999 вместо 2499, рубашка — 799 вместо 1699, пиджак — 1499 вместо 2999, шорты — 799 вместо 1499, всё O’stin<br /><br />Цены указаны в рублях

Шорты — 799 вместо 1999, рубашка — 599 вместо 1999, платье — 999 вместо 2499, рубашка — 799 вместо 1699, пиджак — 1499 вместо 2999, шорты — 799 вместо 1499, всё O’stin

Цены указаны в рублях

Поделиться

Ксения рекомендует обратить внимание на двубортный жакет — легкий и дышащий, все оттенки зелени, в частности изумрудный — тренд лета-2021. Шорты того же цвета можно покупать как в комплекте с жакетом, так и отдельно. Также стилист выделяет рубашки: зеленая — мягкая и легкая, белая чуть плотнее, но такая же приятная к телу. Платье с рукавами-фонариками подойдет любительницам романтичного стиля и женственных силуэтов. Хлопок здесь довольно плотный, так что платье отлично держит форму.

Только в магазинах: платье — 1999 вместо 4499, блейзер — 2999 вместо 4499, пиджак — 2999 вместо 9299, рубашки — 1199 вместо 3299, пальто — 2999 вместо <nobr class="_">12 999</nobr>, платье — 1599 вместо <nobr class="_">11 999,</nobr> всё Zara

Только в магазинах: платье — 1999 вместо 4499, блейзер — 2999 вместо 4499, пиджак — 2999 вместо 9299, рубашки — 1199 вместо 3299, пальто — 2999 вместо 12 999, платье — 1599 вместо 11 999, всё Zara

Поделиться

— К сожалению, сейчас многие размеры в онлайн-магазине Zara раскуплены. Зайдите в карточку понравившегося товара и проверьте наличие вещи в магазине вашего города, — рассказывает Ксения.

Стилист предлагает обратить внимание на жакеты, раньше они стоили около 8–10 тысяч, а сейчас 3. Также ей понравились рубашки — белая с драпировкой в области талии и синяя мужского кроя. Выбирайте, какой крой вам ближе, но имейте в виду, что рубашка в мужском стиле — более долгоиграющая в перспективе история, ведь у нее больше вариаций для стилизации.

Выловить шерстяное пальто за 3 тысячи — это как выиграть в лотерею. Обращайте внимание на максимально лаконичные модели.

Тренч — 1999 вместо 5599, платье — 1599 вместо 3599, платье — 2099 вместо 3599, платье — 1599 вместо 2199, пальто — 2799 вместо 5599, всё Zarina

Тренч — 1999 вместо 5599, платье — 1599 вместо 3599, платье — 2099 вместо 3599, платье — 1599 вместо 2199, пальто — 2799 вместо 5599, всё Zarina

Поделиться

— Следующий бренд, с позициями которого я хочу вас познакомить, Zarina. На скидках есть актуальные платья, если вы ищете тренч и пальто в пределах 3–4 тысяч рублей, то найдете их там, — рассказывает стилист.

Сумка — 2499 вместо 3599, сумка (хаки) — 2699 вместо 4999, босоножки — 3999 вместо 4999, туфли — 2499 вместо 6999, ботинки — 4999 вместо <nobr class="_">12 999,</nobr> всё Mango. Авоська — 699 вместо 1999, O’stin

Сумка — 2499 вместо 3599, сумка (хаки) — 2699 вместо 4999, босоножки — 3999 вместо 4999, туфли — 2499 вместо 6999, ботинки — 4999 вместо 12 999, всё Mango. Авоська — 699 вместо 1999, O’stin

Поделиться

За классной кожаной обувью и актуальными сумками на скидках Ксения советует заглянуть в Mango.

Стилист Яна Половцева считает, что на распродаже стоит купить обувь, жакеты, блейзеры и, если позволяет бюджет, классную сумку, особенно ту, что вы не можете себе позволить без скидки.

Куртка — 1799 вместо 3299, пиджак — 2999 вместо 9299, Zara. Брюки — 3980 вместо 7980, 12storeez. Платье — 4999 вместо 8990, Akhmadullina Dreams. Ремень — 1699 вместо 1999, Mango

Куртка — 1799 вместо 3299, пиджак — 2999 вместо 9299, Zara. Брюки — 3980 вместо 7980, 12storeez. Платье — 4999 вместо 8990, Akhmadullina Dreams. Ремень — 1699 вместо 1999, Mango

Поделиться

— Такую удлиненную фактурную рубашку в клетку можно носить как самостоятельно, так и поверх кроп-топов, футболок и тонких водолазок. Жакет прямого кроя скорректирует фигуру за счет своей длины и будет сочетаться практическими с любым низом. Такой жакет мы никогда не застегиваем, тем самым создавая дополнительную визуальную вертикаль, которая стройнит. Классические брюки с идеальной посадкой длиной 7/8. Платье, которое вы сможете носить круглый год, из легкой летящей ткани со сдержанным анималистичным принтом. Безупречно женственная модель с длинными рукавами. Летом надеваем с босоножками на каблуке, осенью — с туфлями, а зимой с плотными колготками и сапогами с высоким голенищем, — объясняет она.

Казаки — 9900 вместо <nobr class="_">14 990</nobr>, сумка — 8490 вместо <nobr class="_">11 990</nobr>, «Эконика». Куртка — 1999 вместо 4499, Zara. Пиджак укороченный — 3599 вместо 5999, Lime. Платье-жакет — 6980 вместо <nobr class="_">13 980</nobr>, 12storeez

Казаки — 9900 вместо 14 990, сумка — 8490 вместо 11 990, «Эконика». Куртка — 1999 вместо 4499, Zara. Пиджак укороченный — 3599 вместо 5999, Lime. Платье-жакет — 6980 вместо 13 980, 12storeez

Поделиться

По мнению Яны, казаки из замши в светлом оттенке будут актуальны в любое время года и являются выгодной покупкой.

— Сумка хобо с мягким корпусом и моноручкой — главный тренд сезона. Такая модель подходит практически для любого стиля в одежде — сочетайте ее с кроссовками, ботинками на плоском ходу и даже каблуками. Платье-футляр — палочка-выручалочка на любое торжественное событие, оно никогда не выйдет из моды и прекрасно садится практически на любую фигуру, — заключает она.

Персональный стилист Юлия Гончарова убеждена, что распродажа — это время позволить себе купить качественные вещи по приятным ценам, а не покупать дешевое еще дешевле. Для нас она выбрала вещи российских брендов.

Голубое платье — 2900 вместо 6900, белое платье — 3900 вместо 6900, Studio 29. Блуза красная — 3300 вместо 6600, I am studio. Юбка — 3445 вместо 6890, Gate31

Голубое платье — 2900 вместо 6900, белое платье — 3900 вместо 6900, Studio 29. Блуза красная — 3300 вместо 6600, I am studio. Юбка — 3445 вместо 6890, Gate31

Поделиться

— Голубое платье для романтичных особ, объемные рукава уже который год продолжают быть на пике трендов и не собираются уходить с подиумов. Отлично сядет на девушек с узкими плечами и широкими бедрами. Белое платье идеально будет смотреться на загорелом теле. Такой крой будет актуален точно еще ближайшие несколько лет, так что, купив его, у вас есть все шансы стать королевой всех вечеринок, — рассуждает Юлия.

Также стилист рекомендует эффектную блузу для вечерних выходов, которая подойдет для девушек без лишнего веса в зоне талии. Такую блузу лучше сочетать с джинсами, чтобы снизить градус романтики и сексуальности.

Свитер и свитер-поло — по 2765 вместо 3950, Aim clo. Куртка-рубашка — 3145 вместо 6290, Gate31

Свитер и свитер-поло — по 2765 вместо 3950, Aim clo. Куртка-рубашка — 3145 вместо 6290, Gate31

Поделиться

— Лето — самое время купить хороший трикотаж. В этих свитерах содержание мериносовой шерсти 50%, а это значит, вам будет тепло в холод и нежарко в помещении, — советует Юлия.

Что еще почитать про покупки и стильные сочетания

Мертвые рюши: 8 популярных комплектов белья, которые стоит отдать врагу (а в вашем шкафу есть такие?).

Шестнадцатилетняя девушка купила свадебное платье в секонд-хенде и превратила его в наряд на выпускной — что у нее получилось.

Спасите скинни: как носить устаревшие вещи, чтобы они смотрелись стильно — 7 простых схем, которые сэкономят деньги.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

покупки в интернетераспродажа
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...