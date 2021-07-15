Урвала последнюю: бренды объявили распродажу до 80% — стилисты нашли 40 лучших вещей, которые стоит купить

Сезонная распродажа — опасное время. Если плохо подготовиться, можно стать обладательницей 10 летних платьишек и кофточек, которые выйдут из моды примерно сейчас, и потратить кучу денег впустую. Мы предлагаем подходить к покупкам осознанно и выбирать со скидками вещи, которые будут служить не один год (а в идеале 5 и более). Редакция попросила 3 стилистов подобрать самые выгодные модели на распродажах и объяснить, почему именно на них стоит обратить внимание. Вот что у них получилось.
Стилист Ксения Михеева считает, что на распродаже можно и нужно покупать вещи текущего сезона. Но важно не позариться на заманчивые цены, а совершать покупки с холодной головой.
— Коллекция O’stin попала на огромные скидки, приятно удивляет соотношением цены и качества. Большинство моделей выполнены из натуральных или «околонатуральных» материалов (лиоцелла, вискозы), комфортных в носке, — объясняет эксперт.
Ксения рекомендует обратить внимание на двубортный жакет — легкий и дышащий, все оттенки зелени, в частности изумрудный — тренд лета-2021. Шорты того же цвета можно покупать как в комплекте с жакетом, так и отдельно. Также стилист выделяет рубашки: зеленая — мягкая и легкая, белая чуть плотнее, но такая же приятная к телу. Платье с рукавами-фонариками подойдет любительницам романтичного стиля и женственных силуэтов. Хлопок здесь довольно плотный, так что платье отлично держит форму.
— К сожалению, сейчас многие размеры в онлайн-магазине Zara раскуплены. Зайдите в карточку понравившегося товара и проверьте наличие вещи в магазине вашего города, — рассказывает Ксения.
Стилист предлагает обратить внимание на жакеты, раньше они стоили около 8–10 тысяч, а сейчас 3. Также ей понравились рубашки — белая с драпировкой в области талии и синяя мужского кроя. Выбирайте, какой крой вам ближе, но имейте в виду, что рубашка в мужском стиле — более долгоиграющая в перспективе история, ведь у нее больше вариаций для стилизации.
Выловить шерстяное пальто за 3 тысячи — это как выиграть в лотерею. Обращайте внимание на максимально лаконичные модели.
— Следующий бренд, с позициями которого я хочу вас познакомить, Zarina. На скидках есть актуальные платья, если вы ищете тренч и пальто в пределах 3–4 тысяч рублей, то найдете их там, — рассказывает стилист.
За классной кожаной обувью и актуальными сумками на скидках Ксения советует заглянуть в Mango.
Стилист Яна Половцева считает, что на распродаже стоит купить обувь, жакеты, блейзеры и, если позволяет бюджет, классную сумку, особенно ту, что вы не можете себе позволить без скидки.
— Такую удлиненную фактурную рубашку в клетку можно носить как самостоятельно, так и поверх кроп-топов, футболок и тонких водолазок. Жакет прямого кроя скорректирует фигуру за счет своей длины и будет сочетаться практическими с любым низом. Такой жакет мы никогда не застегиваем, тем самым создавая дополнительную визуальную вертикаль, которая стройнит. Классические брюки с идеальной посадкой длиной 7/8. Платье, которое вы сможете носить круглый год, из легкой летящей ткани со сдержанным анималистичным принтом. Безупречно женственная модель с длинными рукавами. Летом надеваем с босоножками на каблуке, осенью — с туфлями, а зимой с плотными колготками и сапогами с высоким голенищем, — объясняет она.
По мнению Яны, казаки из замши в светлом оттенке будут актуальны в любое время года и являются выгодной покупкой.
— Сумка хобо с мягким корпусом и моноручкой — главный тренд сезона. Такая модель подходит практически для любого стиля в одежде — сочетайте ее с кроссовками, ботинками на плоском ходу и даже каблуками. Платье-футляр — палочка-выручалочка на любое торжественное событие, оно никогда не выйдет из моды и прекрасно садится практически на любую фигуру, — заключает она.
Персональный стилист Юлия Гончарова убеждена, что распродажа — это время позволить себе купить качественные вещи по приятным ценам, а не покупать дешевое еще дешевле. Для нас она выбрала вещи российских брендов.
— Голубое платье для романтичных особ, объемные рукава уже который год продолжают быть на пике трендов и не собираются уходить с подиумов. Отлично сядет на девушек с узкими плечами и широкими бедрами. Белое платье идеально будет смотреться на загорелом теле. Такой крой будет актуален точно еще ближайшие несколько лет, так что, купив его, у вас есть все шансы стать королевой всех вечеринок, — рассуждает Юлия.
Также стилист рекомендует эффектную блузу для вечерних выходов, которая подойдет для девушек без лишнего веса в зоне талии. Такую блузу лучше сочетать с джинсами, чтобы снизить градус романтики и сексуальности.
— Лето — самое время купить хороший трикотаж. В этих свитерах содержание мериносовой шерсти 50%, а это значит, вам будет тепло в холод и нежарко в помещении, — советует Юлия.
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