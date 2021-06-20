Бабушки крестятся: 8 историй о реакции прохожих и работодателей на «рукава» и большие тату

Казалось бы, в 2021 году уже никто не травит людей за тату и не называет их партаками. Мы попросили новосибирцев с большими татуировками рассказать, как на их внешность реагируют прохожие и работодатели (а также как они решились на такой шаг). Кто перекрывает шрамы, кто хранит на теле изображения домашних любимцев, а кто скрывает тату от близких? Публикуем истории людей самых разных профессий с красивыми татуировками.
Сначала мы спросили мнение современного HR-специалиста: влияет ли татуировка на принятие ее владельца на работу.
— Мы смотрим на навыки, опыт человека и на то, как он впишется в коллектив. На татуировки внимания не обращаем. То, как выглядит человек, это его дело и его выбор. У меня самой есть татуировка на половину предплечья, работе это не мешает, — говорит Виктория, HR в IT-компании.
Давайте посмотрим, сходится ли мнение HR-специалиста с историями новосибирцев, которые сделали себе большие и заметные татуировки.
7 сеансов тату
— Я работаю флористом, составляю букеты и композиции из цветов. Мысль о татуировке вынашивала давно и сделала ее, когда нашла своего мастера и поняла, что она та самая и надо делать тату именно сейчас. Многие знакомые сначала недоумевали и критиковали меня, мол, зачем оно надо, кто-то говорил, что круто. А между тем у меня было семь сеансов, и все спрашивали, ну когда уже ты закончишь ее делать? Многие были уверены, что я не остановлюсь на этой татуировке. После каждого сеанса все с любопытством просили показать. Потом все привыкли и сошлись во мнении, что тату мне идет и как будто так было всегда. На работе без разницы — видно или не видно, говорят, лишь бы работала, ходи, как хочешь. А так — одеваюсь по случаю или по погоде и не делаю акцент. На многих фото в «Инстаграме» я одета и специально не демонстрирую тату, мол, есть и есть. В общем на мою обычную привычную жизнь тату никак не повлияла.
Бабушки останавливают и рассматривают мою руку
— Меня зовут Екатерина, мне 22, я работаю управляющим в тату-студии, куда пришла еще в 18 лет в качестве клиента. Изначально идея была другой — дракон на бедре. Тогда я не знала, что такие есть у половины Новосибирска. Но благодаря мастеру поняла, что татуировка — это эксклюзив, дорогое украшение, с идеей для которого не стоит торопиться.
Как-то, пересматривая мультфильм «Вовка в Тридевятом царстве», я поняла, что вызывает у меня самые теплые
Были случаи, когда бабушки останавливали меня и просили рассмотреть поближе «такую красоту», хваля татуировку и вспоминая, как эти мультики нравились им. Насчет работодателей: мне кажется, этот вопрос уже не актуален. С каждым годом организации всё более лояльно относятся к татуировкам. Более того, к нам в студию приходят разные люди: врачи, работники социальных сфер, учителя, владельцы малого и крупного бизнеса, и всех их объединяет одна любовь — любовь к татуировкам. Я горжусь своей татуировкой, поэтому всегда пользуюсь возможностью показать ее.
В 51 год перекрыл армейский партак
— Работаю инженером-связистом в компании МТС. Желание набить тату было давно. В армии пытался сделать партак. Неудачный. В 51 год решил, что должен наконец-то нравиться самому себе. И пошел перекрыть армейскую неудачу. Сделал небольшую эмблему ХК «Сибирь». И через месяц пришел в тот же салон с идеей забить затылок совой в реализме. Шесть часов стука зубами — и вуаля! Через год пошел в тот же салон с идеей сделать портрет своей собаки. Сейчас есть пара идей на другую руку. Пока в стадии обработки сюжета. Реакция окружающих — от ступора, когда на тебя смотрит еще пара желтых глаз, до «дяденька, а она моргать умеет?». Но пока ни один анафеме не предал и не начал поучать, как всё это будет выглядеть в старости. Закрывающую одежду специально не ношу. Летом ношу бандану. Сугубо для защиты от выгорания.
Вместо шрама теперь видят ее
— Я работаю менеджером в строительной компании, занимаюсь расчетами ремонтов. После операции на позвоночнике у меня появился большой шрам, на который все обращали нежелательное внимание. Кому-то страшно, кому-то неприятно, кто-то просто из любопытства спрашивал, что со мной, насколько я больна...
Я всегда любила культуру татуировки и решила совместить приятное с полезным. К сожалению, шрам закрывать было нельзя, поэтому татуировку набили рядом. Теперь все видят только ее. Я стала чувствовать себя более уверенно и раскованно.
Со своей татуировкой я уже 10 лет, и на работе у нас к ней относятся достаточно положительно. Нет никаких ограничений — можно ходить с татуировками на открытых местах. Врачи в больницах тоже часто обращают на нее внимание, хвалят, рассказывают, что бы они хотели набить сами. Как правило, в любой незнакомой компании татуировка дает повод для диалога и более непринужденного общения, даже в тех случаях, когда у меня с собеседником нет ничего общего.
А вот с людьми преклонного возраста бывало много неприятных моментов. Они начинают осуждать, говорить, что татуировки делают только люди, отсидевшие срок, что я испортила свое тело и выгляжу отвратительно. Я отношусь к этому спокойно. У каждого есть право на свое мнение. Жалко только, что они высказывают его в совсем неподходящее для этого время, например во время оформления заказов.
Малолетний кураж
— Работаю телеведущим канала «НСК 49», радиоведущим на радио «Серебряный дождь» и главой еврейского представительства по Сибирскому региону. Первый раз решился набить тату на запястье в 15 или 16 лет. Надпись «за всех» рисовали напротив ДК «Прогресс» прямо на аллее, старшеклассник делал струной от гитары. Потом много раз хотел свести, но, видимо, она так и останется со мной. А решился теперь и не вспомню почему. Малолетний кураж, видимо. Друзья или сами растатуированы, или просто положительно относятся — эх, тоже бы сделал, да не решаюсь. Прохожие — в России не замечал особенно реакции, за рубежом могут подойти, спросить, где делал, сфотографировать. Если какое-то строгое официальное мероприятие, то надеваю пиджак, и тату не видно. Никаких проблем с этим не испытываю. Просто мне нравится.
Бабушки крестятся
— Я работаю продавцом-консультантом в зоомагазине. Тату было очень давней мечтой! На одну из работ смотрела несколько лет. Она выполнена мастером Rember Orellana из Далласа, штат Техас, США. Но было понятно, что туда я не поеду за этим. Боялась, что такое повторить невозможно, но мастер превзошел все мои ожидания.
Одна татуировка — это забитый шрам, так сказать, от воспоминаний убежать захотела. Понятно, что это самовнушение, но такое было у меня желание. На боку набиты мои любимые малыши, тут меня поймет только тот, кто также сильно любит животных. Постоянно слышу: «Крис, может, хватит», «ты же будущая мать», «а как будет в старости это».
Кто-то безусловно в восторге, но бабушки вообще крестятся. Да и много прохожих, которые то подойдут и спросят, где делала, а кто-то и с презрением посмотрит. Но! Тело мое, выбор мой! И это никогда не подлежало обсуждению с кем-то: захотела — сделала! Я не понимаю людей, которые со своим мнением лезут. К чему это, если у всех своя голова на плечах! Работодатели реагируют спокойно, за что им спасибо, правда, говорят, помыть меня хотят. Насчет одежды специальной, хм, ношу при папе, чтобы не пугать его. Он такое не приемлет у меня. А вообще мне не страшно, что это видно, но специально напоказ я никогда не выставляю.
Не везде можно пройти дресс-код
— Сейчас я работаю графическим дизайнером и занимаюсь stop-motion (покадровая анимация). Несколько лет назад работала в студии лазерной эпиляции. Меня всегда привлекали татуировки, красивое тело с татуировками как отдельный вид искусства.
Первую тату я набила в 18 лет — на свой день рождения. Очень долго выбирала студию, хотела сделать всё качественно и красиво, потому что понимала, что это на всю жизнь. Первая тату была на ребрах. Сейчас забиты бедро, правая икра и задняя часть предплечья. Реакция у всех положительная, даже летом подходят ко мне, хотят сфотографироваться, а бабули говорят, какие яркие «картинки» у меня.
С работодателями всегда находила контакт, но я устраивалась в бьюти-сферы либо дизайн. Скорее всего, если бы искала работу в государственных учреждениях, то там явно не прошла бы дресс-код. Своих татуировок я никогда не стеснялась — это мой образ, мне комфортно. С ними чувствую себя более уверенно.
Одежда скрывает тату
— Последние пять лет я работаю в руководящей должности. Любовь к тату пришла еще лет в 20. Самую большую мне подарили родители на день рождения в 25 лет. Мы живем в современном мире, поэтому друзья и прохожие реагируют адекватно. Что касается работодателей, то на работу хожу в одежде, которая позволяет скрывать тату. Расположение рисунков на теле позволяет это делать, не прибегая к каким-то особым ухищрениям.
Что еще почитать на тему татуировок?
Всё было как в тумане: 25 самых отчаянных татуировок новосибирцев.
Сибирячка сделала самую актуальную татуировку этой зимы — она посвящена сугробам и лично мэру Локтю.
Расплывется и сморщится: красотка показала, как меняется тату во время беременности (женщины этого боятся).