Бабушки крестятся: 8 историй о реакции прохожих и работодателей на «рукава» и большие тату

— Мы смотрим на навыки, опыт человека и на то, как он впишется в коллектив. На татуировки внимания не обращаем. То, как выглядит человек, это его дело и его выбор. У меня самой есть татуировка на половину предплечья, работе это не мешает, — говорит Виктория, HR в IT-компании.

Давайте посмотрим, сходится ли мнение HR-специалиста с историями новосибирцев, которые сделали себе большие и заметные татуировки.

7 сеансов тату

— Я работаю флористом, составляю букеты и композиции из цветов. Мысль о татуировке вынашивала давно и сделала ее, когда нашла своего мастера и поняла, что она та самая и надо делать тату именно сейчас. Многие знакомые сначала недоумевали и критиковали меня, мол, зачем оно надо, кто-то говорил, что круто. А между тем у меня было семь сеансов, и все спрашивали, ну когда уже ты закончишь ее делать? Многие были уверены, что я не остановлюсь на этой татуировке. После каждого сеанса все с любопытством просили показать. Потом все привыкли и сошлись во мнении, что тату мне идет и как будто так было всегда. На работе без разницы — видно или не видно, говорят, лишь бы работала, ходи, как хочешь. А так — одеваюсь по случаю или по погоде и не делаю акцент. На многих фото в «Инстаграме» я одета и специально не демонстрирую тату, мол, есть и есть. В общем на мою обычную привычную жизнь тату никак не повлияла.