Глаз не оторвать: выбираем самую красивую незамужнюю сибирячку вместе с НГС — смотрим и голосуем (внутри горячо)

В Новосибирске выбирают самую красивую незамужнюю девушку
25 марта состоится финал конкурса красоты «Мисс Новосибирск — 2021». Стать участницами могли незамужние жительницы Новосибирска до 25 лет. В финал вышли 12 самых достойных, по мнению жюри. НГС предлагает читателям выбрать свою победительницу — самую-самую, интересную и красивую. Для этого мы добавили опрос в конце материала. По итогам вашего голосования в этот четверг в «Bla bla bar» красотка по версии НГС получит приз зрительских симпатий. А та, что станет «мисс Новосибирск», — корону и
Екатерина Панькова, 21 год
Сибирячка работает в агентстве праздников «Чудодейство» аниматором шоу-программ и увлекается боевым искусством киокушинкай. В будущем Катя мечтает открыть свой детский центр, она считает, что настоящая красота начинается с красоты души.
Катерина Весёлкина, 20 лет
Девушка учится на втором курсе в РАНХИГС, на факультете государственного и муниципального управления, и работает в онлайн-школе программирования.
— В жизни я привыкла всего добиваться сама — совмещаю работу, учебу и хобби. Одна из моих ближайших целей сейчас — это свозить маму летом в Санкт-Петербург, — рассказывает Катя в презентации о себе.
Тансылу Назырова, 19 лет
Тансылу с детства увлекается музыкой и имеет музыкальное образование. Она профессиональная модель и хочет стать известной, чтобы работать на fashion-показах.
Дарья Горленко, 24 года
Сибирячка работает менеджером по продажам в типографии, изучает английский язык в языковой школе и занимается воздушной гимнастикой на полотнах.
Анна Алексеева, 22 года
Анна получила специальность технолога, но с 14 лет работает в индустрии красоты.
— Для меня это не только работа, но и деятельность, в которой я раскрываю свой творческий потенциал, — говорит Анна.
Дарья Бунькова, 20 лет
Дарья учится в СГУПС на факультете «Мировая экономика». Занимается фитнесом и увлекается визажем, также девушка интересуется модой.
Владислава Кружкова, 23 года
Владислава работает администратором в баре «Крыша», хорошо поет и танцует. Сибирячка занимается моделингом с 13 лет, была в Японии, Китае, Индонезии, Корее — и не собирается останавливаться на достигнутом.
Алина Волченко, 22 года
Алина учится в НГАСУ, любит готовить и занимается волонтерством.
— В целом, в увлечениях себя не ограничиваю. Пока в поиске того, что станет не только увлечением, но и делом, которому жизнь не стыдно посвятить, — считает девушка.
Чаяна Сарыглар, 19 лет
Девушка учится в НГУЭУ на финансиста и увлекается народными танцами и моделингом.
— У меня много увлечений, но вот конкурс тоже стал одним из таких этапов в моей жизни, где я могла раскрыть все свои таланты, показать свой потенциал, — рассказывает о себе Чаяна. Она говорит, что ее цель в жизни: просто жить, несмотря на сложности и удары.
— Существует столько людей, которые не ценят жизнь, а меня научили ее и ценить, и любить, — заключает модель.
Алина Смирнова, 21 год
Алина работает учителем английского языка и параллельно получает педагогическое образование. В свободное от работы и учебы время сибирячка любит путешествовать, проводить время с родными и друзьями. Также Алина играет на гитаре, катается на сноуборде и собирает пазлы. Еще одним своим хобби девушка называет оформление бровей.
Александра Арнольд, 19 лет
Александра учится в НГУ на механико-математическом факультете, но по окончанию вуза хочет работать моделью. Сибирячка хорошо играет на фортепиано.
Татьяна Панова, 25 лет
Татьяна работает моделью и получает образование клинического психолога и коуча.
— Я жизнерадостная, веселая, любознательная, не мыслю жизни без путешествий и приключений, люблю активные виды спорта, такие как дайвинг, серфинг, сноуборд, однажды даже прыгала с парашютом. Вижу смысл жизни в саморазвитии и помощи другим людям, — рассказывает о себе Татьяна.
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