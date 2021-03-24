Глаз не оторвать: выбираем самую красивую незамужнюю сибирячку вместе с НГС — смотрим и голосуем (внутри горячо)

Девушка учится на втором курсе в РАНХИГС, на факультете государственного и муниципального управления, и работает в онлайн-школе программирования.



— В жизни я привыкла всего добиваться сама — совмещаю работу, учебу и хобби. Одна из моих ближайших целей сейчас — это свозить маму летом в Санкт-Петербург, — рассказывает Катя в презентации о себе.

Тансылу Назырова, 19 лет