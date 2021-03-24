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Глаз не оторвать: выбираем самую красивую незамужнюю сибирячку вместе с НГС — смотрим и голосуем (внутри горячо)

Все девушки участвуют в конкурсе «Мисс Новосибирск», мы решили устроить свое голосование — по его итогам вручат приз зрительских симпатий

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Кто из девушек, по вашему мнению, заслуживает победы?

Кто из девушек, по вашему мнению, заслуживает победы?

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В Новосибирске выбирают самую красивую незамужнюю девушку

25 марта состоится финал конкурса красоты «Мисс Новосибирск — 2021». Стать участницами могли незамужние жительницы Новосибирска до 25 лет. В финал вышли 12 самых достойных, по мнению жюри. НГС предлагает читателям выбрать свою победительницу — самую-самую, интересную и красивую. Для этого мы добавили опрос в конце материала. По итогам вашего голосования в этот четверг в «Bla bla bar» красотка по версии НГС получит приз зрительских симпатий. А та, что станет «мисс Новосибирск», — корону и 100 000 рублей на шопинг.

Екатерина Панькова, 21 год

Мы разместили жизненные фото рядом с кадрами с профессиональных фотосессий, чтобы вам легче было сделать выбор

Мы разместили жизненные фото рядом с кадрами с профессиональных фотосессий, чтобы вам легче было сделать выбор

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Сибирячка работает в агентстве праздников «Чудодейство» аниматором шоу-программ и увлекается боевым искусством киокушинкай. В будущем Катя мечтает открыть свой детский центр, она считает, что настоящая красота начинается с красоты души.

Катерина Весёлкина, 20 лет

Катя называет себя целеустремленной и уже готова помогать родителям

Катя называет себя целеустремленной и уже готова помогать родителям

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Девушка учится на втором курсе в РАНХИГС, на факультете государственного и муниципального управления, и работает в онлайн-школе программирования.

— В жизни я привыкла всего добиваться сама — совмещаю работу, учебу и хобби. Одна из моих ближайших целей сейчас — это свозить маму летом в Санкт-Петербург, — рассказывает Катя в презентации о себе.

Тансылу Назырова, 19 лет

У Тансылу необычная внешность. Как думаете, девушку ждет блестящая модельная карьера?&nbsp;

У Тансылу необычная внешность. Как думаете, девушку ждет блестящая модельная карьера? 

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Тансылу с детства увлекается музыкой и имеет музыкальное образование. Она профессиональная модель и хочет стать известной, чтобы работать на fashion-показах.

Дарья Горленко, 24 года

Даша может похвастаться отличной фигурой

Даша может похвастаться отличной фигурой

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Сибирячка работает менеджером по продажам в типографии, изучает английский язык в языковой школе и занимается воздушной гимнастикой на полотнах.

Анна Алексеева, 22 года

Анна связывает свою дальнейшую жизнь с бьюти-сферой

Анна связывает свою дальнейшую жизнь с бьюти-сферой

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Анна получила специальность технолога, но с 14 лет работает в индустрии красоты.

— Для меня это не только работа, но и деятельность, в которой я раскрываю свой творческий потенциал, — говорит Анна.

Дарья Бунькова, 20 лет

Дарья получает высшее образование и любит психологию

Дарья получает высшее образование и любит психологию

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Дарья учится в СГУПС на факультете «Мировая экономика». Занимается фитнесом и увлекается визажем, также девушка интересуется модой.

Владислава Кружкова, 23 года

Владислава — модель с опытом, она уже успела поработать в разных странах

Владислава — модель с опытом, она уже успела поработать в разных странах

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Владислава работает администратором в баре «Крыша», хорошо поет и танцует. Сибирячка занимается моделингом с 13 лет, была в Японии, Китае, Индонезии, Корее — и не собирается останавливаться на достигнутом.

Алина Волченко, 22 года

Алина только ищет сферу деятельности, которая зацепит ее сильнее остальных

Алина только ищет сферу деятельности, которая зацепит ее сильнее остальных

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Алина учится в НГАСУ, любит готовить и занимается волонтерством.

— В целом, в увлечениях себя не ограничиваю. Пока в поиске того, что станет не только увлечением, но и делом, которому жизнь не стыдно посвятить, — считает девушка.

Чаяна Сарыглар, 19 лет

Чаяна говорит о себе, что умеет радоваться жизни каждый день вне зависимости от обстоятельств

Чаяна говорит о себе, что умеет радоваться жизни каждый день вне зависимости от обстоятельств

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Девушка учится в НГУЭУ на финансиста и увлекается народными танцами и моделингом.

— У меня много увлечений, но вот конкурс тоже стал одним из таких этапов в моей жизни, где я могла раскрыть все свои таланты, показать свой потенциал, — рассказывает о себе Чаяна. Она говорит, что ее цель в жизни: просто жить, несмотря на сложности и удары.

— Существует столько людей, которые не ценят жизнь, а меня научили ее и ценить, и любить, — заключает модель.

Алина Смирнова, 21 год

Алина тоже продемонстрировала свое хобби на фото для конкурса

Алина тоже продемонстрировала свое хобби на фото для конкурса

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Алина работает учителем английского языка и параллельно получает педагогическое образование. В свободное от работы и учебы время сибирячка любит путешествовать, проводить время с родными и друзьями. Также Алина играет на гитаре, катается на сноуборде и собирает пазлы. Еще одним своим хобби девушка называет оформление бровей.

Александра Арнольд, 19 лет

Саша учит английский и немецкий

Саша учит английский и немецкий

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Александра учится в НГУ на механико-математическом факультете, но по окончанию вуза хочет работать моделью. Сибирячка хорошо играет на фортепиано.

Татьяна Панова, 25 лет

Татьяна — самая старшая участница проекта. Она уже нашла себя и решила выучиться на коуча

Татьяна — самая старшая участница проекта. Она уже нашла себя и решила выучиться на коуча

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Татьяна работает моделью и получает образование клинического психолога и коуча.

— Я жизнерадостная, веселая, любознательная, не мыслю жизни без путешествий и приключений, люблю активные виды спорта, такие как дайвинг, серфинг, сноуборд, однажды даже прыгала с парашютом. Вижу смысл жизни в саморазвитии и помощи другим людям, — рассказывает о себе Татьяна.

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Миссис Новосибирск internationalконкурс красотыМисс Новосибирск
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