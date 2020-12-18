«Такая милая девочка!»: новой избранницей Андрея Аршавина стала брюнетка из Новосибирска — взгляните на нее

Уже неделю все обсуждают, что у бывшего футболиста сборной России, а ныне одного из руководителей «Зенита» Андрея Аршавина новый роман. Предположительно, избранницей скандального спортсмена стала таинственная брюнетка из Новосибирска. Социальные сети сделали это расследование до безобразия простым — девушкой, с которой Андрей обнимался на видео в сторис, оказалась сибирячка Татьяна Козырнова. Мы решили узнать о девушке побольше.
Татьяна родилась
Нежные объятия Татьяны и известного футболиста выложила в сторис Милана Тюльпанова, бывшая жена футболиста Александра Кержакова. Новость моментально разлетелась по всем СМИ. Позже сама Татьяна прокомментировала нежное видео в своем Instagram.
— С Андреем мы вместе сидели за праздничным столом на ДР нашей общей подруги. Я опоздала и была голодна, а Андрей делал бутерброды с икрой, вот я быстро и определилась с местом, — отвечает Татьяна подписчикам в своих социальных сетях. — Я свободна и мое сердце тоже, поэтому даже у Андрея есть шанс, но, исходя из мнения сообщества «халаты и тапки», рожать мне от него нельзя, поэтому ему, конечно, придется потрудиться, чтобы покорить мое сердце.
Подписчики пытаются отговорить сибирячку от такой невыгодной, по их мнению, партии:
— Зачем вам многодетное вторсырье? Такая молодая и красивая.
— Такая милая девочка! Наверняка встретит своего самого лучшего мужчину! Жаль, если потратит время на этого многодетного папашу.
Недавно скандальный футболист выиграл суд против своей бывшей гражданской жены Юлии Барановской. Адвокаты помогли ему снизить сумму, которую он должен в обязательном порядке выплачивать на своих детей. Если раньше он делил свой заработок с Юлией пополам, то теперь, когда у Андрея родился 4-й ребенок, появилась возможность сделать перерасчет алиментов.
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