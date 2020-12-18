«Такая милая девочка!»: новой избранницей Андрея Аршавина стала брюнетка из Новосибирска — взгляните на нее

Уже неделю все обсуждают, что у бывшего футболиста сборной России, а ныне одного из руководителей «Зенита» Андрея Аршавина новый роман. Предположительно, избранницей скандального спортсмена стала таинственная брюнетка из Новосибирска. Социальные сети сделали это расследование до безобразия простым — девушкой, с которой Андрей обнимался на видео в сторис, оказалась сибирячка Татьяна Козырнова. Мы решили узнать о девушке побольше.



Татьяна родилась 15 октября в алтайском Славгороде, позже переехала в Новосибирск. Сейчас красотка живет в Санкт-Петербурге. Долгое время Татьяна была блондинкой, в ее социальных сетях есть фото в образе Мерилин Монро.