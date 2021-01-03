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Тема дняШкольница разбилась насмерть на горке

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Самые-самые: 9 поразительных женских историй со всей страны — они точно не оставят вас равнодушными

Самый упорный почтальон, красотка с протезом и профессиональная спортсменка, которая помогает в «красной» зоне

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Истории женщин в 2020 году — они спасают людей, борются за свою жизнь, выигрывают конкурсы красоты и восхитительно готовят — взгляните на них

Истории женщин в 2020 году — они спасают людей, борются за свою жизнь, выигрывают конкурсы красоты и восхитительно готовят — взгляните на них

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К концу года принято подводить итоги — личностные, общественные, экономические. Мы тоже решили подытожить — чем же запомнился нам уходящий, 2020 год, точнее кем. Эти невероятно красивые и героические женщины спасали людей, совершали смелые поступки, учились жить заново в момент, когда кажется, что невозможно всё исправить. Мы выбрали самые яркие истории женщин из разных городов — почитайте о них.

Самая настойчивая

Задача Татьяны развезти не только пенсию, письма и посылки, а при необходимости — еще и лекарства<br>

Задача Татьяны развезти не только пенсию, письма и посылки, а при необходимости — еще и лекарства

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Почтальон из деревни Вершинино Плесецкого района Архангельской области Татьяна Филиппова стала героем «Гордости России» — о ней рассказали на всю страну на официальном сайте этого всероссийского проекта. Татьяна работает почтальоном уже почти 25 лет и возглавляет небольшое почтовое отделение, где, кроме нее, работает еще одна сотрудница, которая тоже разносит почту. Татьяна обслуживает семь деревень, добраться до которых летом можно только по воде, а зимой — на снегоходе.

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Самая красивая

Дарья пример того, что материнство не помеха активной социальной жизни

Дарья пример того, что материнство не помеха активной социальной жизни

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Многодетная мама из Нижнего Новгорода Дарья Иванова стала главной красоткой среди замужних женщин страны. Нижегородка находит время и на семью, и на работу, и на конкурсы красоты. Раньше она уже выигрывала первое место на конкурсе «Миссис Нижний Новгород-2020». Дарья не только воспитывает троих детей, но и руководит бизнесом, студиями умных тренировок для тела.

Самая великодушная

Сибирячка планирует поступать в медицинское училище&nbsp;

Сибирячка планирует поступать в медицинское училище 

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Призер чемпионата Европы и российских соревнований по вольной борьбе Алёна Стародубцева из Красноярска пошла на работу в ковидный госпиталь — женщина сутками трудится в ФМБА на Вавилова. Когда красноярка в первый раз отправилась в «красную» зону, то решила не говорить матери, и та думала, что спортсменка уехала на сборы. Спустя несколько месяцев работы и помощи пациентам Стародубцева задумалась о поступлении в медицинское училище. Бросать спорт или работу в госпитале, пока в этом есть необходимость, она не будет, говорит, что всё это можно при желании совмещать с обучением.

Самая популярная

У Юлии интересная внешность — возможно, это тоже привлекает новых подписчиков

У Юлии интересная внешность — возможно, это тоже привлекает новых подписчиков

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Юлии Суриковой из Нижнего Новгорода 23 года — и у нее почти 200 тысяч подписчиков в Instagram и более миллиона в TikTok. Новгородка снимает кулинарные ролики и активно делится рецептами с подписчиками. Цель Юлии показать, что готовка и кулинария — это нескучное занятие. Бабушка Юлии была поваром, и у девушки осталась ее записная книжка — Юлия стала пробовать по ней готовить, и так закрутилось. На сегодняшний день Юлию смотрит огромная аудитория, и она неплохо зарабатывает на своем хобби.

Самая сексуальная

В прошлом году Лукерья покоряла жюри копной длинных волос

В прошлом году Лукерья покоряла жюри копной длинных волос

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Лукерья Ильяшенко из Самары занимает 54-е место в рейтинге самых сексуальных женщин страны, а в лидерах рейтинга — певицы Анна Плетнёва, Ольга Серябкина и Настя Каменских — весьма достойные кандидатки. Лукерью Ильяшенко постоянно включают в список самых сексуальных женщин России. Правда, в предыдущие годы позиции актрисы были выше. Например, в 2018 году она входила в десятку. Возможно, повлияла смена имиджа. Актриса похудела и остригла волосы.

Самая сильная

Арина Михайлова усердно занимается, чтобы к весеннему сезону быть в форме&nbsp;

Арина Михайлова усердно занимается, чтобы к весеннему сезону быть в форме 

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Эффектная воспитательница из Тюмени Арина Михайлова занимается бодибилдингом. Эта смелая девушка не боится чужой критики и публикует снимки в бикини на личной странице в Instagram. Таким образом воспитательница показывает результат своих ежедневных трудов. Арина — профессиональная спортсменка. Она выступает на соревнованиях по бодибилдингу и даже занимает первые места. Арина Михайлова продолжает работать в детском саду. Одновременно с этим девушка готовится к соревнованиям. Правда, из-за пандемии их всё время переносят.

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Самая стойкая

Алла&nbsp;— веселый человек и настоящий оптимист, который относится с юмором даже к своей ситуации

Алла — веселый человек и настоящий оптимист, который относится с юмором даже к своей ситуации

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Алла Бочковская из Новосибирска выжила после страшной аварии, которая не прошла для нее бесследно, — в ДТП девушке раздробило ногу, которую потом пришлось ампутировать. Восемь лет Алла «пряталась» и жила как будто не своей жизнью. Однако потом она начала делиться своим опытом с людьми и через это общение смогла понять, что жизнь не закончилась, она есть и может быть ничуть не хуже прежней. Теперь Алла учит этому других людей, оказавшихся в подобной ситуации, — она научилась заново жить с электронным коленом, продолжает улыбаться и растит дочь.

Самая непоколебимая

В канун Нового года Лариса отправилась на работу, отвела прием, а на следующий день все ее планы были разрушены

В канун Нового года Лариса отправилась на работу, отвела прием, а на следующий день все ее планы были разрушены

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В Екатеринбурге 34-летняя врач-эндокринолог Лариса Галкина борется за возвращение в профессию после тяжелого инсульта. Два года назад у женщины парализовало всю правую половину тела — Лариса встала с постели и упала, потеряла равновесие. Несмотря на тревожное происшествие, доктор поехала на работу — ее ждали маленькие пациенты. Как потом объяснили врачи, инсульт у медика случился на фоне диабета и общей усталости. На сегодняшний день Лариса активно продолжает лечение и, несмотря на частичную недееспособность, продолжает лечить людей и не собирается бросать свою работу.

Самая храбрая

Софья только окончила медицинский университет и сразу попала на работу в «красную» зону&nbsp;

Софья только окончила медицинский университет и сразу попала на работу в «красную» зону 

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Врач из Челябинска Софья Лехляйдер в этом году окончила медицинский университет и сразу с головой окунулась в работу. Сейчас она лечит пациентов ковидного госпиталя, развернутого на базе областного противотуберкулезного диспансера, — каждый день смелая девушка рискует своим здоровьем во имя спасения жителей родного города.

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