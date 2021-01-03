Самые-самые: 9 поразительных женских историй со всей страны — они точно не оставят вас равнодушными

К концу года принято подводить итоги — личностные, общественные, экономические. Мы тоже решили подытожить — чем же запомнился нам уходящий, 2020 год, точнее кем. Эти невероятно красивые и героические женщины спасали людей, совершали смелые поступки, учились жить заново в момент, когда кажется, что невозможно всё исправить. Мы выбрали самые яркие истории женщин из разных городов — почитайте о них.
Самая настойчивая
Почтальон из деревни Вершинино Плесецкого района Архангельской области Татьяна Филиппова стала героем «Гордости России» — о ней рассказали на всю страну на официальном сайте этого всероссийского проекта. Татьяна работает почтальоном уже почти
Самая красивая
Многодетная мама из Нижнего Новгорода Дарья Иванова стала главной красоткой среди замужних женщин страны. Нижегородка находит время и на семью, и на работу, и на конкурсы красоты. Раньше она уже выигрывала первое место на конкурсе «Миссис Нижний Новгород-2020». Дарья не только воспитывает троих детей, но и руководит бизнесом, студиями умных тренировок для тела.
Самая великодушная
Призер чемпионата Европы и российских соревнований по вольной борьбе Алёна Стародубцева из Красноярска пошла на работу в ковидный госпиталь — женщина сутками трудится в ФМБА на Вавилова. Когда красноярка в первый раз отправилась в «красную» зону, то решила не говорить матери, и та думала, что спортсменка уехала на сборы. Спустя несколько месяцев работы и помощи пациентам Стародубцева задумалась о поступлении в медицинское училище. Бросать спорт или работу в госпитале, пока в этом есть необходимость, она не будет, говорит, что всё это можно при желании совмещать с обучением.
Самая популярная
Юлии Суриковой из Нижнего Новгорода
Самая сексуальная
Лукерья Ильяшенко из Самары занимает
Самая сильная
Эффектная воспитательница из Тюмени Арина Михайлова занимается бодибилдингом. Эта смелая девушка не боится чужой критики и публикует снимки в бикини на личной странице в Instagram. Таким образом воспитательница показывает результат своих ежедневных трудов. Арина — профессиональная спортсменка. Она выступает на соревнованиях по бодибилдингу и даже занимает первые места. Арина Михайлова продолжает работать в детском саду. Одновременно с этим девушка готовится к соревнованиям. Правда, из-за пандемии их всё время переносят.
Самая стойкая
Алла Бочковская из Новосибирска выжила после страшной аварии, которая не прошла для нее бесследно, — в ДТП девушке раздробило ногу, которую потом пришлось ампутировать. Восемь лет Алла «пряталась» и жила как будто не своей жизнью. Однако потом она начала делиться своим опытом с людьми и через это общение смогла понять, что жизнь не закончилась, она есть и может быть ничуть не хуже прежней. Теперь Алла учит этому других людей, оказавшихся в подобной ситуации, — она научилась заново жить с электронным коленом, продолжает улыбаться и растит дочь.
Самая непоколебимая
В Екатеринбурге 34-летняя врач-эндокринолог Лариса Галкина борется за возвращение в профессию после тяжелого инсульта. Два года назад у женщины парализовало всю правую половину тела — Лариса встала с постели и упала, потеряла равновесие. Несмотря на тревожное происшествие, доктор поехала на работу — ее ждали маленькие пациенты. Как потом объяснили врачи, инсульт у медика случился на фоне диабета и общей усталости. На сегодняшний день Лариса активно продолжает лечение и, несмотря на частичную недееспособность, продолжает лечить людей и не собирается бросать свою работу.
Самая храбрая
Врач из Челябинска Софья Лехляйдер в этом году окончила медицинский университет и сразу с головой окунулась в работу. Сейчас она лечит пациентов ковидного госпиталя, развернутого на базе областного противотуберкулезного диспансера, — каждый день смелая девушка рискует своим здоровьем во имя спасения жителей родного города.
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