Самые-самые: 9 поразительных женских историй со всей страны — они точно не оставят вас равнодушными

Призер чемпионата Европы и российских соревнований по вольной борьбе Алёна Стародубцева из Красноярска пошла на работу в ковидный госпиталь — женщина сутками трудится в ФМБА на Вавилова. Когда красноярка в первый раз отправилась в «красную» зону, то решила не говорить матери, и та думала, что спортсменка уехала на сборы. Спустя несколько месяцев работы и помощи пациентам Стародубцева задумалась о поступлении в медицинское училище. Бросать спорт или работу в госпитале, пока в этом есть необходимость, она не будет, говорит, что всё это можно при желании совмещать с обучением.



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