«Этот год словно горная река»: каким будет ваш 2021-й? Считаем свой личный прогноз вместе с нумерологом

Чего ждать от нового 2021 года

Итак, как мы уже сказали — сумма всех цифр 2021 года дает нам число 5, с точки зрения нумерологии это означает перемены, серьезные и важные, во всех сферах. Алла Андрейченко говорит, что перемены касаются как каждого человека лично, так и событий на мировом уровне. Как знать, может, пандемия наконец отступит? Будем надеяться.

— Предыдущий год был годом труда, когда мы все много работали, и часто казалось, что мы делаем это бесплатно или бессмысленно (это не так). Этот год нес в себе задачу вычистить пространство от всего, что потеряло актуальность. В новом году нет смысла пытаться что-то контролировать, чем сильнее ваш контроль, тем труднее будет. В 2021 году легче всего будет адаптивным, легким, свободным от контроля людям. Учитесь жить в доверии, не держите то, что от вас уходит, и с благодарностью принимайте новое. Тогда наступающий 2021 год принесет вам только положительные эмоции и много новых возможностей, — объясняет нумеролог.

К слову и для успокоения — в 2021 году ожидается всего 4 затмения (в отличие от целых семи за 2020 год) — два солнечных и два лунных. Это стандартное количество затмений для года, поэтому такого колоссального влияния, как в минувшем году, они иметь не будут.

