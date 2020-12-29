«Этот год словно горная река»: каким будет ваш 2021-й? Считаем свой личный прогноз вместе с нумерологом

Если присмотреться внимательнее, то можно обнаружить, что повсюду нас окружают цифры, комбинации цифр, какие-то особенные даты. Видя на заставке телефона 23:23, многие непременно загадывают желание, не обязательно свято верить, что оно сбудется, но отрицать математику (и немного магии) бессмысленно. Если сложить вместе цифры наступающего года, получится загадочное число 5. Нумеролог-таролог Алла Андрейченко рассказала нам, что это значит и чего стоит ожидать от 2021 года Быка. Эксперт объяснила, как рассчитать свой персональный год — это весьма увлекательно и просто (пригодятся листок бумаги и ручка).
Чего ждать от нового 2021 года
Итак, как мы уже сказали — сумма всех цифр 2021 года дает нам число 5, с точки зрения нумерологии это означает перемены, серьезные и важные, во всех сферах. Алла Андрейченко говорит, что перемены касаются как каждого человека лично, так и событий на мировом уровне. Как знать, может, пандемия наконец отступит? Будем надеяться.
— Предыдущий год был годом труда, когда мы все много работали, и часто казалось, что мы делаем это бесплатно или бессмысленно (это не так). Этот год нес в себе задачу вычистить пространство от всего, что потеряло актуальность. В новом году нет смысла пытаться что-то контролировать, чем сильнее ваш контроль, тем труднее будет. В 2021 году легче всего будет адаптивным, легким, свободным от контроля людям. Учитесь жить в доверии, не держите то, что от вас уходит, и с благодарностью принимайте новое. Тогда наступающий 2021 год принесет вам только положительные эмоции и много новых возможностей, — объясняет нумеролог.
К слову и для успокоения — в 2021 году ожидается всего 4 затмения (в отличие от целых семи за 2020 год) — два солнечных и два лунных. Это стандартное количество затмений для года, поэтому такого колоссального влияния, как в минувшем году, они иметь не будут.
Как рассчитать свой персональный год
Эксперт отмечает, что в нумерологии существуют девятилетние жизненные циклы и существует формула, по которой каждый человек может рассчитать свой персональный год.
— Персональный год включается в день вашего рождения и длится до следующего дня рождения, праздник Новый год никак не влияет на него. Каждый год несет свои задачи и, конечно же, имеет подводные камни, — объясняет эксперт.
По истечении девяти лет цикл повторяется. Итак, формула простая: запишите свою дату рождения в формате: день и месяц, следующая цифра — необходимый год. Если ваш день рождения в текущем году еще не наступил, в расчете вы указываете предыдущий год. Например, вы делаете расчет во вторник 29 декабря, а ваш день рождения 30 декабря 2020 года, значит, в расчет вы берете 2019 год, потому что у вас еще идет именно он. Если ваш день рождения в 2020 году уже прошел, например, 13 ноября, то для формулы вы берете комбинацию цифр 2020 года. Для человека, который родился 13 ноября, расчет на 2021 год будет актуален после 13 ноября 2021 года. Именно тогда новый персональный год начнется у него.
После того как записали все цифры по формату, их необходимо сложить вместе. Если полученная цифра — двузначное число — снова складываете первую и вторую цифру числа.
1-й персональный год
— Это год посева семян, он идеально подходит для того, чтобы начать что-то новое, например, смена работы, переезд, покупка жилья, свадьба. В этот год вам дается много энергии. Не бойтесь делать, но не ждите в этот год результатов. Помните: чтобы семена взошли, за ними нужно ухаживать, — подсказывает нам эксперт.
2-й персональный год
— Год сотрудничества. Сделайте акцент на социализацию, знакомства с новыми людьми, узнавание информации от людей. Этот год благоприятен для отношений. Очень часто люди встречают свою вторую половинку именно во второй год цикла, поэтому особенно важно не сидеть дома, а как можно больше общаться с людьми, — объясняет нумеролог.
3-й персональный год
По словам эксперта, третий год — год самовыражения, когда человек задает себе вопрос: «Чем я хочу заниматься?» Алла Андрейченко советует посвятить год ответу на этот вопрос.
— Будьте в потоке: знакомьтесь с людьми, путешествуйте, узнавайте новые грани себя. Не делайте ничего против своей воли, только истинное удовольствие для себя, займитесь, наконец, тем, чем давно хотели, — подсказывает нумеролог.
4-й персональный год
Это год труда, в который особое внимание следует уделить сфере денег и обучения. По словам Аллы Андрейченко, в этот год закладывается фундамент на следующие пять лет, поэтому ни в коем случае не ленитесь.
— Вам может казаться, что вы только работаете и учитесь, что в этот год работа очень скромно оплачивается. Важно не опускать руки, а усердно трудиться, помня, что позже всё вернется в многократном объеме, — объясняет нумеролог.
5-й персональный год
Пятый — год перемен, когда события развиваются очень стремительно.
— Этот год словно горная река — выносит всё ненужное из пространства. Ваша задача отпустить контроль и стать наблюдателем вашей жизни. В какой-то момент позвольте себе плыть по течению и наблюдать со стороны, — говорит эксперт.
6-й персональный год
Шестой год принято считать годом любви — к себе и окружающих к вам. Алла Андрейченко советует посвятить этот год любви и заботе о себе. Нумеролог говорит, что этот год пройдет для вас достаточно спокойно, никаких резких событий не случится.
— Хорошо открывать бизнес в сфере красоты. Любое дело будет хорошо монетизироваться. Если вы хотели открыть свое дело или начать работать на себя, год идеально подходит, — подсказывает эксперт.
7-й персональный год
Семь — цифра года духовных исканий. В этот год не рекомендуется начинать что-то новое, планировать свадьбу или переезд. Нужно следовать своему желанию погрузиться внутрь себя и получать необходимую информацию. В этот год возможен невольный уход в затворничество, нежелание общаться с людьми. Эксперт советует позволить себе это — читайте новые источники, разбирайтесь в себе и своих вопросах.
8-й персональный год
— 8-й год — это год карьеры и достижений. Если в 4-м году вы потрудились, то этот год станет для вас финансовым прорывом, деньги будут приходить буквально из ниоткуда, — говорит нумеролог. — Важно в этот год соблюдать баланс духовного и физического: тело должно быть здоровым, не забывайте и про личностный рост. Чтение книг, занятие любимым делом для души — всё это прекрасно сказывается на нашем духовном развитии. Только физически и духовно здоровое тело способно пропустить через себя те потоки денежной энергии, которые для вас приготовили. Свадьбу и переезд планировать можно.
9-й персональный год
Самое время подводить итоги — в этот год, по словам эксперта, не рекомендуется начинать что-то новое. Девятый год — год, когда вы получаете всё, что наработали за предыдущие восемь лет. Проживите его спокойно, анализируя свою жизнь и то, что бы вы хотели изменить в будущем году.
— Если в этот год на вас сыпется благосостояние, как из рога изобилия, значит, в предыдущие года вы всё делали верно. Если одна за другой на вас падают проблемы и не дают вздохнуть, обратите внимание на сферы, в которых вы испытываете неудачи — это значит, что вы их не доработали за время цикла. Не пытайтесь сейчас что-либо поменять, просто сделайте выводы и вынесите уроки, чтобы в новый цикл зайти с готовыми мыслями, — заключает эксперт.
А теперь отвлекитесь от цифр, прочтите эти новогодние истории
(или просто посмотрите на котиков)
Сезон охоты открыт: 17 умилительных фото, как песики и котики атакуют новогодние елки.
«Не могли отлипнуть друг от друга»: удивительные истории пар, которые встретились в новогоднюю ночь.
«Моего парня не пустила праздновать жена»: истории людей, которые встречали Новый год в одиночестве.