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Весна «Перезимовали зиму, перезимуем и лето»: новосибирцы бросились спасать рассаду — искренние реакции на морозный май

«Перезимовали зиму, перезимуем и лето»: новосибирцы бросились спасать рассаду — искренние реакции на морозный май

До конца месяца возможны заморозки до -5 градусов

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Жителям придется утеплять не только растения, но и себя

Новосибирцы спасают рассаду и другие посадки от заморозков — до -5 градусов синоптики обещают до конца мая. Многие из читателей не унывают, а часть даже радуется холодам. Публикуем их мнения.

— Капуста в бутылях (хоть и переросла), тыква, кабачки накрыты пластведрами, сельдерей — укрывным материалом, в теплице теплопушка на автомате с контролем по Wi-Fi. Перезимовали зиму, перезимуем и лето, — уверен пользователь Автопассажироход.

— В Сибири погода вообще неровная. Заморозки, а последнее время и наводнения могут свалиться даже посередине лета. Помидоры, огурцы в теплице выдержат, только что расти не будут. А вот цветковые культуры, включая деревья, могут реально пострадать. Яблоню, сливу укрыть сложнее, — отметил пользователь.

— А можно крупный град на машину соседа? — интересуется читатель.

— И комаров в лужах убьёт. Класс! — радуется читатель под аккаунтом Авдеевка ВСЁ!!!.

— Всё меньше еды будет оставаться у граждан, — паникует Я$Τ.

— Это хорошо, будут стройнее и здоровее. Главная проблема — ожирение, — рассуждает другой пользователь.

— Для сибиряков это привычная погода, настоящий сибиряк не любит тепло, надеюсь что ещё июнь порадует морозными ночами, — мечтает читатель НГС.

Май был жарким и сухим в начале, а во второй своей половине он приготовил новосибирским дачникам много неприятных сюрпризов. Тут были и заморозки, и град, и даже мокрый снег. Слишком торопливым садоводам теперь придется принимать экстренные меры или покупать новую рассаду.

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