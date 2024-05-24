Самая яркая женщина Новосибирска показала фото с цветущей яблоней

Анна Терешкова зовет новосибирцев любоваться цветением на Михайловской набережной Источник: Анна Терешкова / Telegram











Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова опубликовала весеннее фото с Михайловской набережной. Недавно там начали цвести яблони с ярко-розовыми цветами.

— А на Михайловской зацвели яблони Рудольф! Кто-то сомневался? Очень красиво! Приходите любоваться нашим прекрасным городом! — Написала Анна Васильевна в своем Telegram-канале.

Михайловская набережная — одно из самых популярных мест для прогулок в Новосибирске Источник: Анна Терешкова / Telegram











В середине мая стало известно, что скоро чиновница покинет свой пост в мэрии. Анна Васильевна работала в городской администрации 10 лет, и, по ее словам решение об уходе было трудным. Вице-мэр известна не только реализацией проектов по благоустройству и озеленению города, но и своими яркими образами. НГС составлял подборку самых эффектных из них.

