Самая яркая женщина Новосибирска показала фото с цветущей яблоней

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова опубликовала весеннее фото с Михайловской набережной. Недавно там начали цвести яблони с ярко-розовыми цветами.
— А на Михайловской зацвели яблони Рудольф! Кто-то сомневался? Очень красиво! Приходите любоваться нашим прекрасным городом! — Написала Анна Васильевна в своем Telegram-канале.
В середине мая стало известно, что скоро чиновница покинет свой пост в мэрии. Анна Васильевна работала в городской администрации 10 лет, и, по ее словам решение об уходе было трудным. Вице-мэр известна не только реализацией проектов по благоустройству и озеленению города, но и своими яркими образами. НГС составлял подборку самых эффектных из них.
Анна Васильевна смогла реализовать несколько масштабных проектов. Среди них — Михайловская набережная, потом — дисперсный парк на Затулинском жилмассиве, Заельцовский парк. Теперь коллеги вице-мэра переживают, что с ее отставкой ряд других проектов не удастся довести до конца.