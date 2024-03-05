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Было и -36,4 градуса: показываем в одной картинке рекорды мартовской температуры в Новосибирске за 100 лет

Рекорд по морозу был установлен 26 лет назад

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В марте погода чаще всего очень переменчива

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В середине марта в Новосибирск вновь могут вернуться морозы в -25 градусов. Мы изучили архив погоды за последние 100 лет. Оказалось, что в первый месяц весны в городе были и более впечатляющие холода.

Так, 26 лет назад 5 марта 1999 года было -36,4 градусов. Это самый холодный день за последние 100 лет. На втором месте — 19 марта 1958 года с -36,1 градусом. На третьем — 1 марта 1971 года с -35,9 градусами.

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Самым теплым за 100 лет стало 28 марта 2009 года, тогда было +14,4 градуса. На втором месте — 30 марта с +12,4 градуса, на третьем — 29 марта 1981 года с +11,6 градуса.

В ближайшие дни в Новосибирске ожидаются сильные снегопады. При этом температура может подняться до -1 градуса.

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