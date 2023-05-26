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Семь кругов садаИнструкция

Сажаем гладиолусы и пионы: как сделать прекрасный цветник с минимальными усилиями

Нужно уделить особое внимание посадочному материалу

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Одни из самых популярных цветов у дачников — пионы, гладиолусы и розы

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Не только над огородом нужно похлопотать дачникам в мае. Самое время задуматься о цветнике. Специалисты объяснили, когда и как нужно высаживать гладиолусы, пионы и очень неприхотливые астильбы.

Посадка гладиолусов

Гладиолусы высаживают в конце мая — начале июня, когда почва прогревается до +10 градусов на глубине в 10 сантиметров. При слишком ранней высадке есть риск потерять цветы.

— Перед посадкой нужно проверить качество луковиц. Их нужно правильно хранить, иначе могут подгнить, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Луковица должна быть крепкой, чистой, без пятен. Размер — от 2 до 4 сантиметров. Ее очищают от шелухи и замачивают в растворе фунгицида или марганцовки. Расстояние между растениями при посадке должно составлять 15–20 сантиметров, глубина — 3 диаметра луковки.

— Гладиолусам нужно много солнца. И обязательно нужны опоры, к которым будут подвязаны цветы, иначе они просто переломаются, — отметила Кристина Хрустова, блогер-цветовод и химик.

Сажаем пионы весной

Цветы нужно высаживать не в жару

Цветы нужно высаживать не в жару

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Пионы обычно высаживают осенью, но можно сделать это и весной. При выборе корневища нужно обращать внимание на общее состояние — не должно быть гнили, плесени, корни должны быть крепкими, подчеркнула Людмила Шубина.

Цветы нужно высаживать не в жару, до конца мая. Минимальный размер ямы — 60 на 60 сантиметров, столько же — в глубину.

— На дне обязательно нужно сделать дренаж. Подойдет гравий, галька, битый кирпич, — рекомендует Кристина Хрустова. — Засыпаем почвенную смесь для пионов: 2 части грунта, 1 часть перегноя, 1 часть торфа. На вершине бугорка аккуратно располагаем корневище пиона. Почки должны быть заглублены на 4 сантиметра.

Полноценные цветы пион даст только на следующий год: в этом сезоне растению нужно закрепиться и набраться сил.

Посадка астильбы и уход в открытом грунте

Астильба требует минимального ухода

Астильба требует минимального ухода

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Астильба — достаточно неприхотливое растение, которое часто можно встретить на дачах: ее любят за яркий цвет. Как и пионы, ее лучше высаживать осенью.

Весной цветок сажают в конце мая — начале июня, когда температура даже ночью превышает +10 градусов. Расстояние между растениями — 30–40 сантиметров.

Астильба требует минимального ухода: полива раз в неделю и подкормок удобрениями с калием и фосфором.

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