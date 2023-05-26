Сажаем гладиолусы и пионы: как сделать прекрасный цветник с минимальными усилиями

Посадка гладиолусов

Гладиолусы высаживают в конце мая — начале июня, когда почва прогревается до +10 градусов на глубине в 10 сантиметров. При слишком ранней высадке есть риск потерять цветы.

— Перед посадкой нужно проверить качество луковиц. Их нужно правильно хранить, иначе могут подгнить, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.