Сажаем гладиолусы и пионы: как сделать прекрасный цветник с минимальными усилиями

Не только над огородом нужно похлопотать дачникам в мае. Самое время задуматься о цветнике. Специалисты объяснили, когда и как нужно высаживать гладиолусы, пионы и очень неприхотливые астильбы.
Посадка гладиолусов
Гладиолусы высаживают в конце мая — начале июня, когда почва прогревается до +10 градусов на глубине в 10 сантиметров. При слишком ранней высадке есть риск потерять цветы.
— Перед посадкой нужно проверить качество луковиц. Их нужно правильно хранить, иначе могут подгнить, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Луковица должна быть крепкой, чистой, без пятен. Размер — от 2 до 4 сантиметров. Ее очищают от шелухи и замачивают в растворе фунгицида или марганцовки. Расстояние между растениями при посадке должно составлять
— Гладиолусам нужно много солнца. И обязательно нужны опоры, к которым будут подвязаны цветы, иначе они просто переломаются, — отметила Кристина Хрустова, блогер-цветовод и химик.
Сажаем пионы весной
Пионы обычно высаживают осенью, но можно сделать это и весной. При выборе корневища нужно обращать внимание на общее состояние — не должно быть гнили, плесени, корни должны быть крепкими, подчеркнула Людмила Шубина.
Цветы нужно высаживать не в жару, до конца мая. Минимальный размер ямы — 60 на 60 сантиметров, столько же — в глубину.
— На дне обязательно нужно сделать дренаж. Подойдет гравий, галька, битый кирпич, — рекомендует Кристина Хрустова. — Засыпаем почвенную смесь для пионов:
Полноценные цветы пион даст только на следующий год: в этом сезоне растению нужно закрепиться и набраться сил.
Посадка астильбы и уход в открытом грунте
Астильба — достаточно неприхотливое растение, которое часто можно встретить на дачах: ее любят за яркий цвет. Как и пионы, ее лучше высаживать осенью.
Весной цветок сажают в конце мая — начале июня, когда температура даже ночью превышает +10 градусов. Расстояние между растениями —
Астильба требует минимального ухода: полива раз в неделю и подкормок удобрениями с калием и фосфором.
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