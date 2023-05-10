freedom
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 4/10
usd 76.82
eur 84.91
СрочноУбийство 17-летней девушки
Все новости
Все новости

МЧС разослало предупреждения жителям Новосибирска из-за пожаров

В области местами будет высокая пожароопасность

389

В области продолжается пожароопасный режим

Поделиться

МЧС сегодня, 10 мая, прислало предупреждения жителям Новосибирской области в SMS-сообщениях. Министерство рассказало о том, что до 15 мая ожидается пожароопасная ситуация.

— По данным ГМЦ, 10–15 мая в Новосибирской области ожидается высокая пожароопасность 4-го класса, местами чрезвычайно высокая пожароопасность 5-го класса, — говорится в рассылке.

Читатель НГС прислал скриншот в редакцию

Читатель НГС прислал скриншот в редакцию

Поделиться

Ночью в Новосибирской области эвакуировали жителей деревни Мариинка из-за ландшафтного пожара. Сегодня, 10 мая, глава МЧС предложил продлить особый пожароопасный режим до 23 мая. В этот период запрещено разводить костры на всей территории области.

По теме

ПожарМЧСЛесные пожарыНовосибирская область
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter