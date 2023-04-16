У нас есть курорт дома. Топ-5 санаториев Новосибирской области — сколько стоит там отдохнуть и что там делать

Близятся длинные выходные, а значит, есть время побаловать себя отдыхом вне дома. И если поездка к морю в этом сезоне для многих стоит слишком много, то местные санатории предлагают более доступные варианты. Мы посмотрели, чем можно заняться в здравницах Новосибирской области и сколько это будет стоить. Для обзора взяли 5 санаториев с самыми высокими оценками в 2ГИС.
«Краснозерский»
Санаторий «Краснозерский» получил одну из самых высоких оценок пользователей 2ГИС — у него 4,5 балла из 5. Санаторий расположен в 300 километрах на юг от Новосибирска, на границе Алтайского края и Казахстана, в лиственном лесу, в излучине реки Карасук. Кроме приятного вида в санатории есть разные программы отдыха и лечения. Есть и короткие, как раз для выходных. Например, «Экспресс-восстановление» длится от 2 до 10 дней и будет стоить от 1500 до 2000 рублей в день, плюс стоимость проживания — от 1800 до 6400 рублей за сутки. В программу входит осмотр врача, соляная пещера, ингаляции, лечебные ванны, массаж, сауна и многое другое. В стоимость путевки входит
У санатория есть свой трансфер, правда, только по воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону — 1200 рублей, в обе стороны — 2300 рублей.
Кроме отдыха и лечения здесь ведется научная деятельность совместно с учеными ФГУ Томского НИИ курортологии и физиотерапии — более 20 лет они курируют работу по изучению свойств природных лечебных факторов и созданию оригинальных лечебных методик на их основе. Кроме того, это клиническая база кафедры профпатологии с курсом восстановительной медицины НГМУ.
Санаторий «Рассвет»
Бердский санаторий «Рассвет» на берегу Обского водохранилища получил 4,4 балла, по отзывам в 2ГИС. Дому отдыха присвоено 4 звезды, здесь тоже есть программы выходного дня. Упор в них больше на СПА и релакс, чем на лечебные процедуры. Так, «СПА-уикенд» длится 2 суток и стоит от
Еще одна короткая программа — «Дни здоровья» — имеет ограничение по дням. Заезд проходит пятницу с 17:00, а выезд — в воскресенье до 15:00. Стоит она от
Программа «Релакс» тоже длится 2 дня и стоит от
«Доволенский»
Санаторию «Доволенский» пользователи 2ГИС поставили 4,3 балла из 5. Он стоит на берегу озера вблизи села Довольное. В 80-х на территории санатория нашли минеральный источник, теперь Доволенская минеральная вода — основа лечения в санатории.
Профиль санатория — лечение, поэтому программы длятся от 10 дней, но есть вариант от 3 до 10 дней. В экспресс-программе сумма, заложенная на лечение для взрослых, — 1100–1500 рублей в день, для детей — 600–1000 рублей в день. Кроме того, чтобы купить программу, жить нужно в номерах категории студия, люкс, полулюкс, стандарт I категории. Стоят эти номера от 2300 рублей до 3650 рублей в сутки.
В экспресс-программу входят пантовые ванночки для ног, инфракрасная кабина, озонотерапия, массажи, лечебные ванны и душ.
Санаторий «Сибиряк»
На четвертом месте, по оценкам пользователей 2ГИС, снова бердский санаторий — «Сибиряк». Изначально в «Сибиряке» отдыхали работники издательства «Советская Сибирь». В 2012 году здесь сделали реструктуризацию, обновили всё медицинское оборудование, поэтому его стали рассматривать уже как респектабельное место отдыха.
В коротких программах здесь больше упор на спа. Например, программа «Нервы в порядке» включает в себя спа, массаж, бассейн, прием косметолога, питание и проживание. Длится она 3, 5 или 7 дней на выбор, стоит от
От
От
Санаторий «Парус»
Замыкает пятерку с оценкой в 4,1 балла снова бердский санаторий «Парус». Он находится на берегу Бердского залива, в 40 километрах Новосибирска. 2 корпуса окружены сосновым бором, общая площадь санатория — 6,3 гектара природного соснового леса. На территории есть парк с аллеями, беседками, терренкуром.
Санаторий предлагает несколько экспресс-программ длинной от 2 дней: семейный тур стоимостью от
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