У нас есть курорт дома. Топ-5 санаториев Новосибирской области — сколько стоит там отдохнуть и что там делать

У санатория есть свой трансфер, правда, только по воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону — 1200 рублей, в обе стороны — 2300 рублей.

Кроме отдыха и лечения здесь ведется научная деятельность совместно с учеными ФГУ Томского НИИ курортологии и физиотерапии — более 20 лет они курируют работу по изучению свойств природных лечебных факторов и созданию оригинальных лечебных методик на их основе. Кроме того, это клиническая база кафедры профпатологии с курсом восстановительной медицины НГМУ.

