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Обзор

У нас есть курорт дома. Топ-5 санаториев Новосибирской области — сколько стоит там отдохнуть и что там делать

Подготовили для вас обзор к майским праздникам

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Почти все санатории расположены в живописных местах

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Близятся длинные выходные, а значит, есть время побаловать себя отдыхом вне дома. И если поездка к морю в этом сезоне для многих стоит слишком много, то местные санатории предлагают более доступные варианты. Мы посмотрели, чем можно заняться в здравницах Новосибирской области и сколько это будет стоить. Для обзора взяли 5 санаториев с самыми высокими оценками в 2ГИС.

«Краснозерский»

Санаторий «Краснозерский» получил одну из самых высоких оценок пользователей 2ГИС — у него 4,5 балла из 5. Санаторий расположен в 300 километрах на юг от Новосибирска, на границе Алтайского края и Казахстана, в лиственном лесу, в излучине реки Карасук. Кроме приятного вида в санатории есть разные программы отдыха и лечения. Есть и короткие, как раз для выходных. Например, «Экспресс-восстановление» длится от 2 до 10 дней и будет стоить от 1500 до 2000 рублей в день, плюс стоимость проживания — от 1800 до 6400 рублей за сутки. В программу входит осмотр врача, соляная пещера, ингаляции, лечебные ванны, массаж, сауна и многое другое. В стоимость путевки входит 4-разовое питание и кисломолочный продукт перед сном.

У санатория есть свой трансфер, правда, только по воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону — 1200 рублей, в обе стороны — 2300 рублей.

Кроме отдыха и лечения здесь ведется научная деятельность совместно с учеными ФГУ Томского НИИ курортологии и физиотерапии — более 20 лет они курируют работу по изучению свойств природных лечебных факторов и созданию оригинальных лечебных методик на их основе. Кроме того, это клиническая база кафедры профпатологии с курсом восстановительной медицины НГМУ.

Номер в санатории

Номер в санатории

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Санаторий «Рассвет»

Бердский санаторий «Рассвет» на берегу Обского водохранилища получил 4,4 балла, по отзывам в 2ГИС. Дому отдыха присвоено 4 звезды, здесь тоже есть программы выходного дня. Упор в них больше на СПА и релакс, чем на лечебные процедуры. Так, «СПА-уикенд» длится 2 суток и стоит от 10 800 рублей до 19 200 рублей на одного человека и от 19 600 до 30 000 на двоих. В программу входят йога, сауна, массаж, ванны, спа-капсула, спелеотерапия и трехразовое питание по системе шведского стола.

Еще одна короткая программа — «Дни здоровья» — имеет ограничение по дням. Заезд проходит пятницу с 17:00, а выезд — в воскресенье до 15:00. Стоит она от 10 200 рублей до 18 800 рублей на одного человека и от 18 800 рублей до 28 800 рублей на двоих. Кроме питания за эти деньги положены бассейн, йога, спа-капсула, фитобочка и прокат велосипеда.

Программа «Релакс» тоже длится 2 дня и стоит от 10 000 рублей до 18 400 рублей за одного и от 18 000 рублей до 28 400 рублей на двоих. Кроме питания и проживания за эти деньги вы получите массаж, спа-процедуры, бассейн и комнату психологической разгрузки.

Номера и санузел в санатории

Номера и санузел в санатории

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«Доволенский»

Санаторию «Доволенский» пользователи 2ГИС поставили 4,3 балла из 5. Он стоит на берегу озера вблизи села Довольное. В 80-х на территории санатория нашли минеральный источник, теперь Доволенская минеральная вода — основа лечения в санатории.

Профиль санатория — лечение, поэтому программы длятся от 10 дней, но есть вариант от 3 до 10 дней. В экспресс-программе сумма, заложенная на лечение для взрослых, — 1100–1500 рублей в день, для детей — 600–1000 рублей в день. Кроме того, чтобы купить программу, жить нужно в номерах категории студия, люкс, полулюкс, стандарт I категории. Стоят эти номера от 2300 рублей до 3650 рублей в сутки.

В экспресс-программу входят пантовые ванночки для ног, инфракрасная кабина, озонотерапия, массажи, лечебные ванны и душ.

Двухместный номер

Двухместный номер

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Санаторий «Сибиряк»

На четвертом месте, по оценкам пользователей 2ГИС, снова бердский санаторий — «Сибиряк». Изначально в «Сибиряке» отдыхали работники издательства «Советская Сибирь». В 2012 году здесь сделали реструктуризацию, обновили всё медицинское оборудование, поэтому его стали рассматривать уже как респектабельное место отдыха.

В коротких программах здесь больше упор на спа. Например, программа «Нервы в порядке» включает в себя спа, массаж, бассейн, прием косметолога, питание и проживание. Длится она 3, 5 или 7 дней на выбор, стоит от 21 600 рублей на человека.

От 28 800 рублей придется заплатить за «Аюрведа-тур» на 2 дня. В эту сумму входят индивидуальные аюрведические процедуры: Абхйянга и Широдхара, «очищающее» питание, йога, пранаямы, медитации, дыхательные практики и пешие прогулки.

От 22 600 рублей будет стоить менее экзотичная программа «Антистресс СПА». Можно выбрать заезд на 2 или 3 дня: в программу входят спа-процедуры, массаж, консультация косметолога.

Питание входит в стоимость путевок в санатории

Питание входит в стоимость путевок в санатории

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Санаторий «Парус»

Замыкает пятерку с оценкой в 4,1 балла снова бердский санаторий «Парус». Он находится на берегу Бердского залива, в 40 километрах Новосибирска. 2 корпуса окружены сосновым бором, общая площадь санатория — 6,3 гектара природного соснового леса. На территории есть парк с аллеями, беседками, терренкуром.

Санаторий предлагает несколько экспресс-программ длинной от 2 дней: семейный тур стоимостью от 25 000 рублей, спа-тур на двоих стоимостью от 11 000 рублей. На 3,5 дня рассчитана программа «Экспресс восстановление» за 21 000 рублей. От 27 000 рублей будет стоить «Экспресс-детокс». Все программы в целом похожи: массаж, спа-процедуры, бассейн, консультации врачей и обследования.

В теплое время года санаторий окружен зеленью

В теплое время года санаторий окружен зеленью

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