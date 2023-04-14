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«Все указания выполняются»: мэр Новосибирска ответил на претензии прокуратуры по ливневкам

По словам Анатолия Локтя, в городе проверят проблемные участки, где видели лужи

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Мэр Анатолий Локоть дал поручение проверить тротуар на проспекте Дзержинского, где появилась огромная лужа

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Мэр Новосибирска заявил, что власти города выполняют указания прокуратуры после проверки состояния дорожной сети. Улицы и ливневки готовят к празднованию Дня города.

Во время пресс-конференции 14 апреля мэр Новосибирска ответил на вопрос о том, как в городе решат проблему с ливневками. Ранее прокуратура вынесла представление мэру из-за их состояния и некачественного содержания дорожной сети.

— Все указания прокуратуры нами неукоснительно выполняются. Работаем с удвоенной энергией над благоустройством Новосибирска, подготовкой к праздничным мероприятиям. Как вы видите, погода неустойчивая. Погода влияет на ход наших работ. Вчера было тепло. Сейчас за окном идет снег, — заявил мэр.

В городе запустили асфальтовые заводы, начался ямочный ремонт. Его планируют завершить к майским праздникам.

Также мэр заявил, что поручил проверить проблемные участки с лужами на Дзержинском проспекте и улице Римкого-Корсакова:

— У нас есть места, где нет ливневой канализации, во время таяния снегов образуются такие риски. Службы работают четко и по заявкам. На сегодняшнее утро, допустим, таких жалоб не было. Я даю поручение проверить адреса, которые вы назвали, и принять соответствующие меры.

Читатель НГС сообщал об огромной луже на остановке «Сад им. Дзержинского». Из-за нее жителям приходится ходить по ограждению. А новосибирец Дмитрий пять месяцев борется с лужей по адресу улица Петухова, 12/1. Ей уже около года.

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