«Все указания выполняются»: мэр Новосибирска ответил на претензии прокуратуры по ливневкам

Мэр Новосибирска заявил, что власти города выполняют указания прокуратуры после проверки состояния дорожной сети. Улицы и ливневки готовят к празднованию Дня города.
Во время пресс-конференции 14 апреля мэр Новосибирска ответил на вопрос о том, как в городе решат проблему с ливневками. Ранее прокуратура вынесла представление мэру из-за их состояния и некачественного содержания дорожной сети.
— Все указания прокуратуры нами неукоснительно выполняются. Работаем с удвоенной энергией над благоустройством Новосибирска, подготовкой к праздничным мероприятиям. Как вы видите, погода неустойчивая. Погода влияет на ход наших работ. Вчера было тепло. Сейчас за окном идет снег, — заявил мэр.
В городе запустили асфальтовые заводы, начался ямочный ремонт. Его планируют завершить к майским праздникам.
Также мэр заявил, что поручил проверить проблемные участки с лужами на Дзержинском проспекте и улице Римкого-Корсакова:
— У нас есть места, где нет ливневой канализации, во время таяния снегов образуются такие риски. Службы работают четко и по заявкам. На сегодняшнее утро, допустим, таких жалоб не было. Я даю поручение проверить адреса, которые вы назвали, и принять соответствующие меры.
Читатель НГС сообщал об огромной луже на остановке «Сад им. Дзержинского». Из-за нее жителям приходится ходить по ограждению. А новосибирец Дмитрий пять месяцев борется с лужей по адресу улица Петухова, 12/1. Ей уже около года.