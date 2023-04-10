Опять мокрый снег: новосибирцев ждет перепад температуры в 17 градусов

Завтра, 11 апреля, в Новосибирске ожидается ночью погода преимущественно без осадков, а днем мокрый снег. Ночью будет -1... -3 градуса, в пригороде — до -6 градусов, днем температура составит +1... +3 градуса. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью силой 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем усиление до 6–11 м/с с порывами до 16 м/с.

12 апреля, в среду, преимущественно без осадков. Ночью — -5... -7, днем — +3... +5 градусов. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.