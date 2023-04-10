Опять мокрый снег: новосибирцев ждет перепад температуры в 17 градусов

Новосибирцев вновь ждут серьезные перепады температур. Вторая декада апреля ожидается холоднее нормы — предупреждают синоптики.
— Завтра будет проходить холодный фронт, поэтому ждем осадки смешанного типа. На этой неделе будет сохраняться неустойчивый характер погоды. Самая холодная ночь в Новосибирской области ожидается 11 апреля — до -9 градусов. Самый теплый день будет 13 апреля, по области — до +14 градусов, — объяснила журналисту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — Вторая декада апреля будет холоднее нормы на 2–4 градуса.
Завтра, 11 апреля, в Новосибирске ожидается ночью погода преимущественно без осадков, а днем мокрый снег. Ночью будет -1... -3 градуса, в пригороде — до -6 градусов, днем температура составит +1... +3 градуса. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью силой 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем усиление до 6–11 м/с с порывами до 16 м/с.
12 апреля, в среду, преимущественно без осадков. Ночью — -5... -7, днем — +3... +5 градусов. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В четверг, 13 апреля, в ночные часы около 0 градусов, днем — +9... +11 градусов. Ветер юго-западный 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Преимущественно без осадков.
Гидрометцентр России составил прогноз аномалий погоды до сентября. Для тех, кто уже планирует отдых на майские праздники, НГС решил подробно изучить информацию синоптиков и данные прогнозных сервисов о том, чего ждать в выходные дни.