Похолодание, сильный ветер и снова тепло: прогноз погоды в Новосибирске на длинные выходные

В ближайшие дни в Новосибирске и области ожидается похолодание, осадки и усиление ветра. Виной всему прохождение холодного фронта. Об этом НГС рассказали в Западно-Сибирском УГМС.

В субботу, 7 мая, в НСО местами пройдут небольшие дожди, грозы. Подует юго-западный ветер с переходом на северо-западный 9–14 метров в секунду. Ночью порывы могут достигать до 24 метров в секунду, днем — до 20. Ночная температура +3...+8 градусов, по северо-западу до -2. Днем похолодает: ожидается всего +8...+13 градусов тепла.