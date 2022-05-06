Похолодание, сильный ветер и снова тепло: прогноз погоды в Новосибирске на длинные выходные
На короткое время погода испортится, а с 10 мая будет +22 градуса
В ближайшие дни в Новосибирске и области ожидается похолодание, осадки и усиление ветра. Виной всему прохождение холодного фронта. Об этом НГС рассказали в Западно-Сибирском УГМС.
В субботу, 7 мая, в НСО местами пройдут небольшие дожди, грозы. Подует юго-западный ветер с переходом на северо-западный 9–14 метров в секунду. Ночью порывы могут достигать до 24 метров в секунду, днем — до 20. Ночная температура +3...+8 градусов, по северо-западу до -2. Днем похолодает: ожидается всего +8...+13 градусов тепла.
В городе преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9–14 метров в секунду. Кое-где порывы могут достигать до 19 метров в секунду. Ночная температура +6...+8 градусов. В пригороде +3...+5. Дневная — +10...+12.
Затем, по информации Гидрометцентра, циклон отойдет. В ночь с 7 на 8 мая ожидаются небольшие осадки. В области же день пройдет преимущественно без осадков. Ветер северный: ночью порывы 6–11 метров в секунду, а где-то и до 16 метров в секунду. Днем порывы ветра 4–9 метров в секунду, местами до 14. Ночная температура -4...+1. Дневная +10...+15.
В городе также будет преимущественно без осадков на сутки. Ветер северный: ночью 6–11, днем 4–9 м\с. Температура ночная -1...+1. Дневная +10...+12.
9 мая в Новосибирской области будет преимущественно без осадков. Ветер восточный 2–7 метров в секунду, местами — до 12. Ночные температуры будут колебаться от -3 до +2. Днем ожидается +13...+18 градусов. В городе преимущественно без осадков. Ветер восточный 2–7 метров в секунду. Температура ночью 0...+2, днем — +13...+15 градусов.
Потепление грядет с 10 мая. Будет малооблачно, без осадков. Ожидается юго-восточный ветер 3–8 метров в секунду. Местами порывы достигнут 13 метров в секунду. Ночная температура -3...+2, дневная — +17...+22.
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