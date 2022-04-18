«Погода откатится почти на месяц». Гидрометцентр России предупредил о резком похолодании в Новосибирске
Его стоит ждать на этой неделе
В Новосибирске на этой неделе ожидается похолодание на 15 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
— Есть регионы, в которых наиболее заметно изменится температура в ближайшие дни. В Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае в понедельник тепло еще сохранится до 13 градусов. Дальше погода откатится почти на месяц. Днем будет всего лишь
Роман Вильфанд пояснил, что в Новосибирске температура понизится на 15 градусов, а в соседнем Кузбассе — на 20.
— Из почти летней погоды придется вернуться в начало марта, — заявил научный руководитель Гидрометцентра.
Накануне, 17 апреля, НГС изучил прогноз погоды в Новосибирске на неделю, который составили интернет-сервисы. По их данным, дневная температура может опуститься до 0 градусов. Новосибирские синоптики в конце прошлой недели также предупреждали, что