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«Погода откатится почти на месяц». Гидрометцентр России предупредил о резком похолодании в Новосибирске

Его стоит ждать на этой неделе

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Похолодание возможно в конце недели

Похолодание возможно в конце недели

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В Новосибирске на этой неделе ожидается похолодание на 15 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Есть регионы, в которых наиболее заметно изменится температура в ближайшие дни. В Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае в понедельник тепло еще сохранится до 13 градусов. Дальше погода откатится почти на месяц. Днем будет всего лишь 1–3 градуса тепла, а ночью — минус 4–6 градусов к концу рабочей недели, — сообщил синоптик информационному агентству ТАСС.

Роман Вильфанд пояснил, что в Новосибирске температура понизится на 15 градусов, а в соседнем Кузбассе — на 20.

— Из почти летней погоды придется вернуться в начало марта, — заявил научный руководитель Гидрометцентра.

Накануне, 17 апреля, НГС изучил прогноз погоды в Новосибирске на неделю, который составили интернет-сервисы. По их данным, дневная температура может опуститься до 0 градусов. Новосибирские синоптики в конце прошлой недели также предупреждали, что 18 апреля в город придет холодный фронт.

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