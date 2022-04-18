«Погода откатится почти на месяц». Гидрометцентр России предупредил о резком похолодании в Новосибирске

В Новосибирске на этой неделе ожидается похолодание на 15 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



— Есть регионы, в которых наиболее заметно изменится температура в ближайшие дни. В Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае в понедельник тепло еще сохранится до 13 градусов. Дальше погода откатится почти на месяц. Днем будет всего лишь 1–3 градуса тепла, а ночью — минус 4–6 градусов к концу рабочей недели, — сообщил синоптик информационному агентству ТАСС.