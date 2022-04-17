Дожди, снег и похолодание: какая погода будет на следующей неделе в Новосибирске — изучаем популярные сервисы

Синоптики составили прогноз погоды в Новосибирске на предстоящую неделю.



— По данным «Яндекс.Погоды», на следующей неделе будет похолодание. В пятницу температура опустится до 0 градусов и пойдет снег. Понедельник и вторник еще будут теплыми, но потом начнется облачная погода и на выходных будет пасмурно.