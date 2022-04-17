Дожди, снег и похолодание: какая погода будет на следующей неделе в Новосибирске — изучаем популярные сервисы
Конец недели будет пасмурным
Синоптики составили прогноз погоды в Новосибирске на предстоящую неделю.
— По данным «Яндекс.Погоды», на следующей неделе будет похолодание. В пятницу температура опустится до 0 градусов и пойдет снег. Понедельник и вторник еще будут теплыми, но потом начнется облачная погода и на выходных будет пасмурно.
По данным сервиса «Гисметео», днем температура всю неделю будет колебаться от +4 до +9 градусов. Середина недели выдастся дождливой. Солнце почти не будет видно.
По данным сайта World-weather.ru, начало недели будет теплым. Температура будет варьироваться от +8 до +11. В пятницу температура опустится до +1 и пойдет снег. При этом на улице будет или облачно, или пасмурно.
В Новосибирске ухудшилось качество воздуха. По данным сервиса контроля качества воздуха Airvoice, сейчас в городе 7 из 10 баллов (чем выше, тем хуже). Качество воздуха ухудшается с 12 часов дня 16 апреля. Как пишут синоптики, в городе ветер юго-западный 4–9 м/с.